[琉球ゴールデンキングス]



8月1日(火)に沖縄アリーナが位置するコザ運動公園内にグランドオープンした、レフ沖縄アリーナ by ベッセルホテルズに、琉球ゴールデンキングスのコンセプトルームが登場いたします。

2タイプのキングスルームは、それぞれ沖縄在住の2名のアーティストが内装デザインを手掛け、キングス一色の空間を楽しむことができます。開放感ある天井高の客室内には、本物さながらのゴールリングや選手ロッカーも備え付けられており、選手の気分を味わいながら、バスケットボールやキングスを満喫することができます。





レフ沖縄アリーナ by ベッセルホテルズは、沖縄とアメリカの文化をチャンプルー(まぜこぜ)した独自なカルチャーが根づくコザの街を感じさせる多様な空間を楽しめる宿泊施設です。キングスルームを含む全150室に加え、沖縄アリーナを望む屋上にはミュージックBARやプールも設けられております。沖縄アリーナでのご観戦や沖縄市へお越しの際は、ぜひご利用ください。





#30 今村佳太選手がレフ沖縄アリーナ by ベッセルホテルズへ見学に行った様子がキングス公式YouTubeでご覧いただけます。





YouTube:https://youtu.be/tZsWCGvFkCU



●レフ沖縄アリーナ by ベッセルホテルズ 情報

住所: 〒904-0032 沖縄県沖縄市字諸見里1766番地

TEL: 098-933-6111

公式サイト:https://www.vessel-hotel.jp/ref/okinawa/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/05-12:46)