[おやつカンパニー]

みんなで遊べるクイズ付き「かいけつゾロリ」パッケージは全4種類



株式会社おやつカンパニー(所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志)は、子どもたちに大人気の児童書シリーズ『かいけつゾロリ』とのコラボレーション商品として、「かいけつゾロリ×ベビースターラーメン(チキン味)6袋入」を2023年11月20日(月)より、期間限定商品として全国にて発売します。食べ切りサイズの個包装パッケージには、みんなで楽しめる全4種類の“おやじギャグ”クイズ付き!みんなは、このクイズを解けるかな?







■「かいけつゾロリ」シリーズとは



1987年より刊行されている原作書籍は累計3,500万部を超える大人気児童書シリーズ。いたずらの王者を目指すキツネの主人公ゾロリと、その弟子のイノシシ兄弟イシシとノシシが、修行の旅をしながら、行く先々で活躍する冒険ストーリー。悪いことを企んでいたずらをしかけては、いつも失敗してしまうものの、どんなことがあってもくじけず、いつも前向きなゾロリは子どもたちのヒーローです。

2022年7月に発売した71巻『かいけつゾロリ にんじゃおばけあらわる!』の巻数で、ギネス世界記録(TM)名『同一作者によって物語とイラストが執筆された単一児童書シリーズの最多巻数(Most volumes published for a single chapter book series written and illustrated by the same author)』として、2022年10月24日にギネス世界記録(TM)認定。2023年12月5日には、最新74巻『かいけつゾロリ ノシシいきなり王さまになる!』が発売予定(※一部地域を除く)と、刊行から35年以上経った今も多くの子どもたちに読まれ続けている児童書シリーズです。

ポプラ社公式「かいけつゾロリ」オフィシャルサイト https://www.poplar.co.jp/zorori/

「かいけつゾロリ」ポプラ社公式X(旧Twitter) https://twitter.com/zororizz



■きみに解けるかな?全4種類の“おやじギャグ”クイズ付き!『かいけつゾロリ』オリジナルパッケージ

子どもたちのおやつの1番を目指して名付けられた「ベビースター」と、いたずらの王者を目指して大冒険を繰り広げる「かいけつゾロリ」とのコラボレーションが実現しました。

主人公ゾロリとしっぽにまたがっているホシオくんが目を引くコラボレーション商品は、パリッポリッとした食感と香ばしいチキンの風味が楽しめる、おなじみの「ベビースターラーメン(チキン味)」が食べ切りサイズの個包装で6袋入ったマルチパック。外装袋にはゾロリだけでなく、イシシとノシシやゾロリママ、作者である原ゆたか先生も描かれています。さらに個包装には「かいけつゾロリ」の中でも特に人気の高い作品4つの表紙をデザインし、裏面にはみんなで楽しめる“おやじギャグ”クイズも!さぁ、きみもベビースターと一緒に「かいけつゾロリ」の世界に飛び込もう!!



【商品概要】



商品名:かいけつゾロリ×ベビースターラーメン(チキン味)

価 格:オープン価格(店頭想定価格:税込260円前後)

内容量:108g(18g×6袋)

発売日:2023年11月20日(月)全国の一般スーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。



(C)原ゆたか/ポプラ社



