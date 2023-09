[株式会社ネイチャーラボ]

2023年10月1日から順次オンエア開始



製品やクリエイティブを通じて世界の人々に新たな価値を提供する株式会社ネイチャーラボ(本社:東京都渋谷区)が展開するメンズケアブランド「MARO(マーロ) 」が、国民的ロックバンドKing Gnuやmillennium paradeを主宰する常田大希がクリエイティブを監修し、自身が出演する新CM「全部洗い流して、また明日。」篇を公開。書き下ろした楽曲”2 Μ Ο Я Ο”(トゥモロー)も初披露!2023年10月1日から地上波およびWEBにてオンエア開始いたします。











<常田大希コメント>

竹馬の友である監督 川上智之と共にCMを担当させていただきました。子供の頃テレビを見ていて憧れたCMが皆さんあったと思うのですが、このMAROの新CMも誰かのそういった存在になれたらいいな、という思いを込めてプライベートを隠し撮りされました。書き下ろした新曲 " 2 Μ Ο Я Ο "ではマーロマーロゆーてます。いやトゥモローのモーロモーロでもあります。MARO最高ーーーー!



<川上監督コメント>

今回の撮影は、常田大希との旅をおさめたロードムービーを撮るような気分で撮影を行いました。

全部洗い流して、また旅に出ます。ちなみに、服を着たままお風呂に入るとの噂は本当でした。



MARO×常田大希 公式HP

https://www.maro-men.jp/



常田大希プロフィール







King Gnu, millennium parade, PERIMETRONと様々なプロジェクトの中心人物として活動。

あらゆるカルチャーを呑み込む日本人アーティスト・ミュージシャン。

東京藝術大学にて西洋音楽を学んだのち、FUJI ROCK Festival、Summer Sonicなど国内外多数のフェスに出演し頭角を現わす。プロデューサーとしても映画、ドラマ、CMの音楽監督や主題歌を手がけ、adidas、DIOR、などのファッションフィルム、NY Collectionで行われたN.Hollywoodのファッションショーでの楽曲提供をし会場でチェロを披露。

アディダスグローバルアンバサダー、Saint Laurentのアンバサダーを務めファッションカルチャーとの結びつきも強く、活動は多岐に渡る。



MAROとは







『Make your day with MARO』

目指したのは、圧倒的な実感。

男性の頭皮や肌のコンディションに着目し、それぞれが抱える数多くの悩みに対して、独自処方を開発。使った直後にわかる、

圧倒的な仕上がりとスタイリッシュなデザインで、あなたの1日をコーディネートするトータルメンズケアブランドです。

MARO公式ブランドHP:http://www.maro-men.jp



【ヘアケア 商品ラインナップ】







(左から)3D ボリュームアップシャンプー EX 460mL / 3D ボリュームアップシャンプー クール 400mL /

薬用育毛 3Dエッセンス 150mL [「販売名:薬用ヘアエッセンスC-19」 医薬部外品 ] /

薬用デオスカルプシャンプー 480mL [「販売名:薬用スカルプシャンプーDE」 医薬部外品 ] /

薬用デオスカルプトリートメント 480mL [「販売名:薬用スカルプトリートメントDE」 医薬部外品 ] / デオスカルプシャンプー クール 400mL



