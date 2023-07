[テレビ愛知株式会社]



猫好きにはたまらないニャン♪「にゃんだらけ in 名古屋 Vol.2」が来週末、7月15日(土)、16日(日) 吹上ホールで開催! お得な前売券好評発売中!!

全国から約150の出展者が大集合!ネコに関するグッズも情報も何でも揃います!!





テレビ愛知株式会社は、にゃんだらけ実行委員会、テレビ愛知企画とともに、猫好きさんの祭典「にゃんだらけ in 名古屋 Vol.2」を2023年7月15日(土)・16日(日)に吹上ホール(名古屋市中小企業振興会館)第1ファッション展示場(愛知県名古屋市千種区吹上2丁目6−3)で開催。開催直前の最新の情報をお届けします。



【出展者数約150】

昨年に続き、2回目の開催となる「にゃんだらけ in 名古屋 Vol.2」。出展者数は約150(1日出展含む)と、昨年より大幅増加。全国から集まった個性豊かな出展者さんのプロフィールは、オフィシャルサイトの「出展者紹介」でチェックできます。

リンク先 https://nyandarake.tokyo/archives/artistlist-nagoya2









【先着500名様へトートバッグをプレゼント!】

各日先着500名様へ会場限定オリジナルトートバッグをプレゼント。11時から入場可能な前売チケットを買って、早めに会場に行くのがとってもお得です。(当日券は13時からの入場になります。ご注意ください。)









【名古屋初登場! 会場限定オフィシャルグッズ】

・にゃんだらけVol.1から続く名物ポンパドウルとのコラボ「肉球型にゃんだらけパン」。朝、工場で焼き上がったパンを会場に届けます。各日限定100個









・猫好きさんの夏の必需品「肉球タオル」が名古屋会場初登場。オフィシャルびじゅたんSHOPでお買い物をした方には、もれなくプレゼントを進呈。









・佐野市賀茂別雷神社分社にゃんだらけ神社では、愛猫用御守を名古屋会場から授与開始(飼い主さんの御守とお揃いです)。会場限定の御朱印2種類も、名古屋会場初登場。









【プレゼント】

まず最初に、会場入口で「プレゼントシート」をもらってください。お一人様一枚です。

★プレゼントをゲットする5つの方法をご紹介!

・にゃんクイズラリー→会場内の4つのスポットにあるクイズに答えよう! 場所は、会場MAPをチェック!

・びじゅたんSHOP→びじゅたんSHOPで買い物をしよう!

・にゃんピクボード→にゃんピク(愛猫写真)を持参してにゃんピクボードに貼ろう!

・にゃんショップめぐり→買い物をしてシールを集めよう!(1出展者からもらえるシールは1枚のみです)

・アンケート→️プレゼントシートの裏側のアンケートに答えよう! (提出先はプレゼントコーナー)



7月15日(土)・16日(日)、猫好きさんは吹上ホール(名古屋市中小企業振興会館)第1ファッション展示場に大集合! ご来場をこころよりお待ちしてますにゃ。



【にゃんだらけ in 名古屋 Vol.2特設ページ】

https://nyandarake.tokyo/innagoya2_special



【にゃんだらけとは!?】

にゃんだらけは、個人も法人もハンドメイドも既製品も関係なく、「猫」だけをキーワードに、猫に関するあらゆるものが集まる自由で楽しいイベントです。これまで東京、大阪など全国各地で開催しており、昨年名古屋で初開催し、多くの猫好きな来場者で会場がにぎわいました。会場には、猫グッズ、猫用品、インテリア、雑貨、衣類、雑誌等、猫に関するいろいろなものがあふれています。お気に入りの猫アイテムを探してみよう。







【開催概要】

イベント名:猫好きさんの祭典「にゃんだらけin名古屋 Vol.2」

開 催 期 間:2023年7月15日(土)・16日(日)11:00~17:00

会 場:吹上ホール(名古屋市中小企業振興会館)2階 第1ファッション展示場

(〒464-0856 愛知県名古屋市千種区吹上二丁目6番3号)

料 金:前売券 800円(税込) / 当日券 1,000円(税込) ※小学生未満無料

前売券をお持ちの方は11:00からご入場いただけます。

当日券をお持ちの方は13:00からのご入場になります。

アソビュー、イープラス、ローソンチケット(Lコード:42200)、

チケットぴあ(Pコード:994‐298)

主 催:にゃんだらけ実行委員会、テレビ愛知、テレビ愛知企画

協 力:株式会社リブ

運 営 協 力:一般社団法人 公開経営指導協会

オフィシャルサイト:https://nyandarake.tokyo/innagoya2_special



※ご注意:にゃんだらけは猫が好きな「人」のイベントなので、会場に猫ちゃん(生体)はおりません。来場者と一緒の猫ちゃんもご入場できませんのでご注意ください。

※状況により、内容・スケジュールが変更になる場合がございます。



