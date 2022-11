[株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン]

シークレットゲストにi☆Ris、ORANGE RANGEが登場!【ANIMAX MUSIX 2022】2022年11月19日(土)開催!公式イベントレポート



ウマ娘 プリティーダービー、オーイシマサヨシ、TRUE、南條愛乃、伊藤美来、大橋彩香、小倉唯、GRANRODEO、FLOW、

そしてシークレットゲストにi☆Ris、ORANGE RANGE らが登場し総勢23組がANIMAX MUSIX 2022横浜アリーナのステージで熱唱!







アニメ専門チャンネル<アニマックス>は、2022年11月19日(土)にアニメミュージックの祭典 「ANIMAX MUSIX 2022」を横浜アリーナで開催しました。「ANIMAX MUSIX」は『アニメミュージックの魅力を世界へ!』をコンセプトに、2009年5月よりスタートしたアニメミュージック・ライブイベント。今年横浜アリーナを沸かせたアツいライブの模様を最速でお伝えします!















ANIMAX MUSIX 2022<Part1>



今年も横浜アリーナで開催となった、アニメミュージックの祭典「ANIMAX MUSIX 2022」。一日の始まり、Part1のトップバッターを務めるTRUEがTVアニメ『響け!ユーフォニアム』の「DREAM SOLISTER」、TVアニメ『転生したらスライムだった件』の「Another colony」で疾走感あふれるスタートを切ると、初出演のアイカツ!シリーズ(わか・ふうり・ゆな・れみ・えり・りすこ・るか)がTVアニメ『アイカツ!』の「SHINING LINE*」「ハッピィクレッシェンド」に加え、同作品に声優として出演している安野希世乃とともに、「ダイヤモンドハッピー」を披露。また、オーイシマサヨシはTVアニメ『コップクラフト』の「楽園都市」に加え、Machicoをスペシャルパートナーに迎えてTVアニメ『恋は世界征服のあとで』の「恋はエクスプロージョン」を届け、ファンからのリクエストに応える人気企画コーナー『FAN SELECTION』では、南條愛乃&安野希世乃がTVアニメ『D.C. ~ダ・カーポ~』の「サクラサクミライコイユメ」を、TRUEがTVアニメ『炎炎ノ消防隊』の「インフェルノ」を歌い上げる。続いて、初出演のEIKO starring 96猫 & 久遠七海 starring Lezel fromパリピ孔明は、今年話題となったTVアニメ『パリピ孔明』より「気分上々↑↑」「Be Crazy For Me」「チキチキバンバン」の3曲を熱唱し、会場をクラブフロアのごとく盛り上げた。







後半に突入すると、シークレットゲストのi☆Risがアニメ『賭ケグルイ双』の「Queens Bluff」と「幻想曲WONDERLAND~Realize!~アルティメット☆MAGIC」のメドレーでボルテージを上げ、企画コーナー『ANIMAX MUSIX anime selection ~アクセル・ワールド~』では、TVアニメ『アクセル・ワールド』の主題歌「Chase the world」を鈴木このみ&やなぎなぎが、「→unfinished→」をGARNiDELiAがカバーし、観客をアニメの世界へと誘う。さらに、ウマ娘 プリティーダービーが「ゆるパカHAPPY DAYS!」「Gaze on Me!」に加え、オーイシマサヨシと「うまぴょい伝説」で衝撃のコラボレーション! そして安野希世乃がTVアニメ『異世界食堂2』の「おんなじキモチ。」など2曲を包み込むような歌声で聴かせた後、デビュー10周年を迎えた鈴木このみがTVアニメ『蜘蛛ですが、なにか?』の「Bursty Greedy Spider」、TVアニメ『恋愛フロップス』の「Love? Reason why!!」で進化し続ける姿を見せる。トリを務める南條愛乃は、TVアニメ『グリザイアの楽園』の「黄昏のスタアライト」、TVアニメ『東京レイヴンズ』の「君が笑む夕暮れ」、TVアニメ『進化の実~知らないうちに勝ち組人生~』の「EVOLUTiON:」を圧巻のパフォーマンスで魅せ、最後は出演アーティスト全員でTVアニメ『ガールズ&パンツァー』の「Enter Enter MISSION !」を大合唱。Part2へとバトンを繋いだ。













ANIMAX MUSIX 2022<Part2>



art2は、トップバッターとしていきなりGRANRODEOが登場。TVアニメ『恋する天使アンジェリーク~かがやきの明日~』の「慟哭ノ雨」、TVアニメ『黒子のバスケ 第3期』の「Punky Funky Love」など3曲を披露し、会場は一気に熱狂の渦へ。9月2日(金)に開催された登竜門イベント「ANIMAX MUSIX NEXTAGE 2022」から横浜アリーナのステージを掴んだてっぺんっオールスターズがエネルギッシュなパフォーマンスを見せた後、実在する場所を舞台にしたアニメ作品の主題歌を特集する企画コーナー『ご当地アニメ SELECTION』では、小倉唯 Guitar:Tom-H@ckでTVアニメ『ヤマノススメ セカンドシーズン』の「夏色プレゼント」を、伊藤美来がTVアニメ『結城友奈は勇者である-鷲尾須美の章-』の「エガオノキミヘ」をカバー。続いて、angela&OxTがTVアニメ『ゴールデンカムイ(第二期)』の「レイメイ」でコラボレーションし、多彩な世界観もアニメミュージックの魅力であることを伝えていく。3年ぶりの出演となった鈴木みのりは、TVアニメ『勇者、辞めます』の「BROKEN IDENTITY」、TVアニメ『恋する小惑星(アステロイド)』の「夜空」を歌い上げ、ライブはいよいよ後半戦へと突入。







Lyrical Lilyは『D4DJ』からの5曲で観客を盛り上げ、伊藤美来はTVアニメ『戦闘員、派遣します!』の「No.6」、TVアニメ『古見さんは、コミュ症です。』(2期)の「青100色」で豊かな表現力を見せる。企画コーナー『ANIMAX MUSIX anime selection ~ソードアート・オンライン~』では、TVアニメ『ソードアート・オンライン』シリーズの主題歌「ANIMA」で鈴木みのり&なすお☆が、「INNOCENCE」で大橋彩香&GRANRODEOが豪華コラボレーション。声を出せない会場ながら、大歓声が聞こえてくるような感動に包まれた。そして、小倉唯がTVアニメ『城下町のダンデライオン』の「Honey♥Come!!」など2曲披露し、大橋彩香がTVアニメ『政宗くんのリベンジ』の「ワガママMIRROR HEART」、TVアニメ『史上最強の大魔王、村人Aに転生する』の「Be My Friend!!!」で会場を沸かせると、一日のトリを務めるFLOWがTVアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ R2』の「WORLD END」で横浜アリーナのANIMAX MUSIXに帰ってくる。さらに、シークレットゲストのORANGE RANGEが登場し、TVアニメ『15周年 コードギアス 反逆のルルーシュ R2』の「デイドリーム ビリーヴァー」、TVアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ R2』の「O2」をサプライズでお届け!ボルテージ最高潮の中、FLOWによるTVアニメ『NARUTO-ナルト-』の「GO!!!」で会場は一つになり、最後は出演アーティスト全員でTVアニメ『NARUTO-ナルト-』の「青春狂騒曲」を大合唱し、興奮冷めやらぬままフィナーレを迎えた。









ANIMAX MUSIX 2022





【出演アーティスト】(50音順)

[Part1]

アイカツ!シリーズ(わか・ふうり・ゆな・れみ・えり・りすこ・るか)、ウマ娘 プリティーダービー、EIKO starring 96猫 & 久遠七海 starring Lezel from パリピ孔明、オーイシマサヨシ、GARNiDELiA、鈴木このみ、TRUE、南條愛乃、安野希世乃、やなぎなぎ

シークレットゲスト:i☆Ris



[Part2]

angela、伊藤美来、大橋彩香、OxT、小倉 唯、GRANRODEO、鈴木みのり、てっぺんっオールスターズ、なすお☆、FLOW、Lyrical Lily

シークレットゲスト:ORANGE RANGE







このアツいライブの模様は、以下配信・放送でもお楽しみいただけます。



ANIMAX MUSIX 2022 セットリスト









