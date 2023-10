[BMAX]

香港世界電子展覧会:10月12日~10月16日まで





香港世界電子展覧会は10月12日から16日までに開催されております。香港電子展覧会は、さまざまな電子製品を世界に向けて紹介する展示会です。この間に、BMAX出展製品はタブレット、ミニPC、ノートパソコンです。







下記の写真は、が今年3月に開催された香港電子展覧会にBMAXが参加した際の写真です。







BMAXの電子展覧会情報:





BMAXのブースは展示会場1階CエリアA26です。会場にBMAXはタブレット(4モデル)、ミニPC(8モデル)、ノートPC(4モデル)を展示する予定です。



商品情報:



タブレット









I11 power商品情報:





11月にアマゾンに発売する予定です。

大コアA76 2.2GHz 8コアG99 CPU,16GB(8+8GB拡張)RAM+256GB ROM,11インチ2K IPS /in cell高精細ディスプレイ,Bluetooth5.2,4G LTE通話対応,Android13,8000mAhバッテリー



I11 plus商品情報:





9月に新品登場した製品です。

大コアA75 8コアT606CPU,16GB(8+8GB拡張)RAM+256GB ROM,10.4インチ2K IPS /in cell高精細ディスプレイ,4G LTE通話対応,Android13,7500mAhバッテリー



I10 pro商品情報:





I10 proアップグレード後の初登場、10月15日にアマゾンに発売する予定です。

大コアA75 8コアT606CPU,8GB(4+4GB拡張)RAM+64GB ROM,10.1インチ1280*800IPS /in cellディスプレイ,4G LTE通話対応,Android13,7000mAhバッテリー





I9 plus商品情報:

Android 13へのシステムバージョンアップ後、当社のベストセラーモデルとなりました。

RK3562 4コアCPU,8GB(4+4GB拡張)RAM+64GB ROM,10.1インチ1280*800IPS /in cellディスプレイ,WI-FI6,Android13,6000mAhバッテリー



ミニPC









B8 pro商品情報:





B8 proは11月にアマゾンに発売予定です

Intel(R) Core(TM) i7-1255U Processor 10 Cores ;12 Threads CPU,24GB LPDDR5/5200MHz+1TB NVMe SSD,Windows 11,Windows 10Linux(Ubuntuなど)システムをサポートし,サイズ:125mm(L)×112mm(W)×44.0mm(H),重さ:約370g,Wi-Fi 6,Bluetooth5.2





B7 power商品情報:





Intel(R) Core(TM) i7-11390H Processor 4Cores,8 Threads CPU,32GB(16GB×2) DDR4/2666MHz+1TB NVMe SSD,Windows 11,Windows 10システムをサポートし,サイズ:125mm(L)×112mm(W)×44.0mm(H),重さ:约 370g,Wi-Fi 6,Bluetooth5.2



B6 power商品情報:





Intel(R) Core(TM) i7-1060NG7 Processor 4Cores,8 Threads CPU,16GB LPDDR4/2133MHz+1TB NVME SSD,Windows 11,Windows 10システムをサポートし,サイズ:125mm(L)×112mm(W)×35mm(H),重さ:约 300g,Wi-Fi 6,Bluetooth5.2



B6Pro商品情報:





Intel(R) Core(TM) i5-1030NG7 Processor 4Cores,8 Threads CPU,16GB LPDDR4/2133MHz+512GB NVME SSD,Windows 11,Windows 10システムをサポートし,サイズ:125mm(L)×112mm(W)×35mm(H),重さ:約 300g,Wi-Fi 5,Bluetoot4.2



B6 plus商品情報:





Intel(R) Core(TM) i3-1000NG4 Processor 2Cores ;4 Threads CPU,12GB LPDDR4/2133MH+512GB NVME SSD,Windows 11,Windows 10システムをサポートし,サイズ:125mm(L)×112mm(W)×35mm(H),重さ:約300g,Wi-Fi 5,Bluetoot4.2



B4 Plus商品情報:





Intel(R) Processor N100 4Cores ;4 Threads CPU,16GB SO-DIMM/2666MHz+512GB SSD,Windows 11,Windows 10,Linux(Ubuntuなど)/实測Ubuntu 22.04.2システムをサポートし,サイズ:125mm(L)×112mm(W)×44mm(H),重さ:約315g,Wi-Fi 5,Bluetoot4.2



B3商品情報:





Intel(R) Jasper Lake N5095 4Cores ;4 Threads Base Frequency: 2.0GHz / Burst Frequency: 2.9GHz CPU,16GB(16GBx1)+512GB SSD,Windows 11,Windows 10,Linux(Ubuntuなど)/实測Ubuntu 22.04.2システムをサポートし,サイズ:125mm(L)×112mm(W)×47.0mm(H),重さ:約 410g,Wi-Fi ,Bluetooth4.2



B1 pro商品情報:

Intel(R) Gemini Lake N4000 Dual Cores;2 Threads CPU,8GB LPDDR4/2133Mhz+128GB eMMC,Windows 11,Windows 10,Linux(Ubuntuなど)/实測Ubuntu 22.04.2システムをサポートし,サイズ:120mm(L)×120mm(W)×26.0mm(H),重さ:約 220g,Wi-Fi5 ,Bluetooth4.2



ノートパソコン







X15 plus商品情報:





Intel(R) Jasper Lake N5095 4Cores ;4 Threads Base Frequency: 2.0GHz

/ Burst Frequency: 2.9GHz CPU ,16GB DDR4 SO-DIMM/2666Mhz+512GB SSD,Windows 11(64bit)システムをサポートし、サイズ:359mm(L)×243mm(W)×20mm(H)[パッドを含める25mm] 重さ:約1.65kg



Y13 plus商品情報:





Intel(R) Celeron(R) Processor N5100 4Cores ;4 ThreadsBase Frequency: 1.1GHz

/ Burst Frequency: 2.8GHz CPU ,12GB LPDDR4+512GB SSD,Windows 11(64bit)システムをサポートし、サイズ:307.5mm(L)×208mm(W)×14.7mm(H) 重さ:約 1.25kg

S14A商品情報:





Intel(R)Celeron(TM) N3350 Dual Cores ;2 Threads Base Frequency: 1.10GHz

/ Burst Frequency: 2.4GHz CPU ,6GB LPDDR3+256GB SSD,Windows 10(64bit)システムをサポートし、サイズ:330mm(L)×218mm(W)×23.5mm(H) 重さ:約 1.2kg

S14商品情報:





Intel(R) Gemini Lake N4100 4Cores ;4 Threads Base Frequency: 1.1GHz

/ Burst Frequency: 2.4GHz CPU ,8GB LPDDR4+256GB SSD,Windows 11(64bit)システムをサポートし、サイズ::322.4mm(L)×209mm(W)×18.5mm(H)

/20.5mm(パッドを含める) 重さ:約1.28kg



BMAXについて



BMAXは専門性を強みとして、20年にわたり蓄積してきた開発技術と経験を生かして、デジタル製品を製造しています。

BMAXはこれまでも「開拓性・ロジカル・厳密・オリジナル」を使命とし、長年のノウハウと技術を活かしたオリジナルなデジタル製品の提供を行ってまいりました。

ノートパソコン・2-in-1型パソコン・ミニデスクトップPC・タブレットなどの各種デジタル製品の企画・製造・販売しています。



公式サイト:https://www.bmaxit.com



詳細につきては、以下の連絡先にお問い合わせください。

WeChat:18666627390

Email:candy@cxwltech.com

Whatsapp:+8618666627390



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-18:16)