株式会社HIKE(本社:東京都新宿区、代表取締役:三上 政高)は、2023年12月16日(土)にニューピアホールにて開催いたしました、「WHITE ALBUM2 学園祭 2023 ~reunion~」(主催:HIKE)についてご報告いたします。







2023年12月16日(土)、「WHITE ALBUM2 学園祭 2023 ~reunion~」がニューピアホールにて開催されました。同公演は、株式会社アクアプラスのタイトル『WHITE ALBUM2』のライブイベントです。2020年の学園祭は、新型コロナウイルス流行の影響で中止。そこから3年を経て実施する今回のイベントには、「再会」「同窓会」の意味を込めた「reunion」をタイトルに冠しました。



昼の部





まずは北原春希役の水島大宙さんと小木曽雪菜役の米澤円さんによるゲームのイントロダクションパートの再現で公演がスタート。続いて米澤さんと冬馬かずさ役の生天目仁美さんによる『届かない恋』が披露されると会場から大きな歓声が起こりました。



その後、水島さん、米澤さん、そして生天目さんの3人が揃って自己紹介。久しぶりに「WHITE ALBUM2学園祭」で歌った感想として米澤さんは「まさかまたこの歌をみなさんに披露できる日が来るとは……」、生天目さんは「みなさんが待っていてくれたから、会えて嬉しかったです」と語り、ファンとの再会を喜びました。



自己紹介が終わると、米澤さんが『WHITE ALBUM』をフル歌唱。これにファンは白色に光るペンライトを振りながら応えていました。さらに生天目さんが歌ったのは『SOUND OF DESTINY』。作品のファンにとって切っても切れない代表的な曲が立て続けに披露されると、会場は大きな拍手に包まれました。



このあと、小木曽秋菜役の小野涼子さん、冬馬曜子役の夏樹リオさんの“おかあさんズ”も登場し、ステージでは「WHITE ALBUM2 同好会ラジオ 2023特別バージョン」が活動開始。「改めてWHITE ALBUM2の思い出を語ろう」のテーマで事前に募集したファンからのメールを出演者が紹介していきました。



続いて、作中でかずさが演奏した『黒鍵のエチュード』と『冬の街路樹』の音色をピアニストの佐藤由美さんが独奏で会場に響かせます。また本公演でギター演奏を担当する吉田穣さんも紹介され、観客席から盛大な拍手がおくられました。



そして次にお送りしたのは朗読劇。作品のシナリオを担当した丸戸史明さんが本公演のために書き下ろした特別な物語を、観客席、そして出演者たちも楽しんでいました。朗読劇の前後には水沢依緒役の中上育実さん、飯塚武也役の寺島拓篤さんからのビデオレターが放映され、これにも会場が大きく沸きました。



その後、生天目さんによる『closing』、『優しい嘘』、米澤さんが歌う『愛する心』、『POWDER SNOW』が終わるといよいよ最後の曲。水島さんも加わって春希、雪菜、かずさの3人で『さよならのこと』を歌い上げました。



しかし、エンディングでも出演者全員で『届かない恋』を歌唱。会場の熱気がまた一段上がり、ファンも最後まで盛り上がったままで昼の部公演は幕を閉じました。





夜の部





迎えた夜の部も、ゲームのイントロダクションパート再現で開幕。米澤さんと生天目さんによる『届かない恋』、自己紹介後に米澤さんの『WHITE ALBUM』、さらに生天目さんの『SOUND OF DESTINY』まで披露されると会場全体も一気に熱を帯びました。



その後、“おかあさんズ”も登場して行われたのは「10周年を超えた今だからこそキャラクタープレゼン!」。作品の販売から10年以上が経った今こそ、ずっと作品を愛してくれているファン、そして新規のファンに向けて出演者それぞれが演じたキャラクターの魅力を1分間でプレゼンしていきました。中でも、生天目さんによる冬馬かずさのプレゼンで、生天目さんイチ推しのシーンがスクリーンに映し出されると、観客席から「ああ~」と共感の声。さらに、水島さんは北原春希のプレゼンとして『届かない恋』のギター弾き語りを披露すると、このサプライズには観客席からのみならずステージ上からも水島さんに拍手がおくられました。



佐藤さんによる『黒鍵のエチュード』、『言葉にできない想い』のピアノ独奏、そして中上さんからのビデオレター放映のあとに行われたのが朗読劇です。夜の部の朗読劇は昼の部とは異なるストーリーとなっており、こちらも丸戸さんの書き下ろし。特別な内容には、ファンの笑い声が会場に響くシーンも多く見られました。



朗読劇後には寺島さんのビデオレターが会場に流れると、続いて、生天目さんが『closing』と『After all』を披露し、米澤さんは『時の魔法』、『POWDER SNOW』を熱唱。さらに最後の曲と伝えられて観客席から惜しむ声が沸き起こる中、『さよならのこと』を春希、雪菜、かずさの3人で歌唱してファンを魅了しました。



夜の部のエンディングでは、最後の挨拶では出演者がそれぞれファンへの感謝をコメント。そして出演者全員で『届かない恋』を歌唱し、公演を締めくくりました。



イベント概要





◆公演名

WHITE ALBUM2 学園祭 2023 ~reunion~



◆会場

ニューピアホール



◆日時

2023年12月16日(土)

昼の部 開場13:45/開演14:30

夜の部 開場17:15/開演18:15



◆出演※敬称略

水島大宙:北原春希役

米澤円:小木曽雪菜役

生天目仁美:冬馬かずさ役

小野涼子:小木曽秋菜役

夏樹リオ:冬馬曜子役



◆歌唱セットリスト※敬称略

昼の部

届かない恋(米澤円:小木曽雪菜役、生天目仁美:冬馬かずさ役)

WHITE ALBUM(米澤円:小木曽雪菜役)

SOUND OF DESTINY(生天目仁美:冬馬かずさ役)

黒鍵のエチュード(佐藤由美※ピアノ独奏)

冬の街路樹(佐藤由美※ピアノ独奏)

closing(生天目仁美:冬馬かずさ役)

優しい嘘(生天目仁美:冬馬かずさ役)

愛する心(米澤円:小木曽雪菜役)

POWDER SNOW(米澤円:小木曽雪菜役)

さよならのこと(水島大宙:北原春希役、米澤円:小木曽雪菜役、生天目仁美:冬馬かずさ役)

届かない恋(全出演者)



夜の部

届かない恋(米澤円:小木曽雪菜役、生天目仁美:冬馬かずさ役)

WHITE ALBUM(米澤円:小木曽雪菜役)

SOUND OF DESTINY(生天目仁美:冬馬かずさ役)

黒鍵のエチュード(佐藤由美※ピアノ独奏)

言葉にできない想い(佐藤由美※ピアノ独奏)

closing(生天目仁美:冬馬かずさ役)

After all(生天目仁美:冬馬かずさ役)

時の魔法(米澤円:小木曽雪菜役)

POWDER SNOW(米澤円:小木曽雪菜役)

さよならのこと(水島大宙:北原春希役、米澤円:小木曽雪菜役、生天目仁美:冬馬かずさ役)

届かない恋(全出演者)



「WHITE ALBUM2 学園祭 2023 ~reunion~」配信アーカイブ





本日から2023年12月22日(金)23時59分まで、本公演の配信アーカイブを視聴いただけます。視聴には配信チケットのご購入が必要です。詳細はチケット販売URLよりご確認ください。



・配信チケット販売期間

2023/12/22(金)21:00まで



・アーカイブ視聴期間

2023/12/22(金)23:59まで



・チケット金額

¥3,800(税抜)



・チケット販売URL

https://eplus.jp/sf/detail/0920410002-P0030005?P6=001&P1=0402&P59=1



アクアプラス公式ファンクラブ「AQUAPLUS official members club」会員登録受付中





2024年にアクアプラスが設立30周年を迎えることを機に、「AQUAPLUS official members club」を開設しました。現在、会員登録を受付中です。「大アクアプラス祭 -30th Anniversary-」最速先行のほか、豪華な会員特典もありますので、ぜひご登録ください。



ファンクラブ名:AQUAPLUS official members club

URL:https://aquaplus-members.jp/

運営:株式会社HIKE



株式会社アクアプラス







株式会社アクアプラス

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス4階

公式サイト:https://aquaplus.jp/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/AQUAPLUS_JP

代表者:代表取締役 三上 政高



株式会社HIKE







株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

公式サイト:https://hike.inc/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/hike_inc_jp

代表者:代表取締役 三上 政高



