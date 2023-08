[株式会社 トゥモローランド]

Fumiya Hirano THE TROUSERS Exclusive Collection 09.01(Fri) release



ブリスベイン・モスとハリスツイードの生地を使用した別注トラウザースを展開いたします。





サヴィル・ロウの名門<ヘンリー・プール>でカッターを務めた後、ロンドンで独立した平野史也氏が手がける<フミヤヒラノ ザ トラウザーズ>。

本場仕込みの英国スタイルを軸としつつ、日本人体型にも配慮する氏の作風が発揮された同ブランドとの別注を9月1日(金)からランド オブ トゥモロー 丸の内店で発売します。



今回の別注では、ロンドン、ウエストエンドの中心であるリージェント・ストリートをイメージしたモデル『REGENT』をベースにBrisbane mossのコーディロイ素材と、Harris Tweedを使用したトラウザースをご用意。











英国ビスポークディテール仕様のウエスト周りと深めに取ったプリーツの美しいラインと素材の上質さが相まって、ドレススタイルからカジュアルまで幅広いコーディネートが楽しめる1本になっております。

ぜひこの機会にお買い求めください。















<about Fumiya Hirano THE TROUSERS(フミヤ ヒラノ ザ トラウザース)>

国内のテーラーで腕を磨いた後、イギリスのサヴィル ロウの中で最古のテーラーである〈HENRY POOLE(ヘンリー プール)〉にてカッターとして勤務。

2015年ロンドンにて独立し、フミヤヒラノビスポークを始動し、2020年には拠点を日本へ移し西麻布にサロンを開き、従来のビスポークに加え、2022年から既製品のトラウザーズブランドを展開。

販売日





2023年9月1日(金)

展開店舗





ランド オブ トゥモロー 丸の内店

ランド オブ トゥモロー 心斎橋パルコ店

販売価格





Fumiya Hirano THE TROUSERS Exclusive by Brisbane moss

¥57,200円(税込)



Fumiya Hirano THE TROUSERS Exclusive by Harris Tweed

¥69,300円(税込)

サイズ展開





34/36/38/40/42

問い合わせ先





ランド オブ トゥモロー 丸の内店

TEL03-3217-2855



ランド オブ トゥモロー 心斎橋パルコ店

TEL06-6252-9797



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/28-10:46)