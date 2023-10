[株式会社ウェルカム]

2023年10月20日(金) ~29日(日)、コペンハーゲンで開催されたデザインイベント“3Days of Design”にて発表された、新作家具やホームアクセサリーをご紹介



DESIGNART TOKYO 2023







デザインとアートの素晴らしさを発信、共有していくための活動を行う“DESIGNART TOKYO”に今年もHAYは参加致します。

10月20日(金)~10月29日(日)の期間中、HAY TOKYOでは2023年6月、デンマークのコペンハーゲンで開催されたデザインイベント“3Days of Design”にて発表された、新作家具やホームアクセサリーをご紹介いたします。



再生プラスチックを100%用いて、よりサステナブル、且つ新たなカラーパレットへと刷新した「ABOUT A COLLECTION」を中心にAndreas Bergsaker(アンドレアス・ ベルグソーケル)がデザインしたHAYの新たなラウンジチェア「CHISEL」、WALL CLOCKの復刻が記憶に新しいJasper Morrison(ジャスパー・モリソン)による新たな置き時計「TABLE CLOCK」が10月20日(金)より発売開始いたします。





ABOUT A CHAIR COLLECTION





Hee Welling(ヒー・ウェリング)がHAYのためにデザインしたアイコニックなABOUT A CHAIR COLLECTIONに新たにAAC 200シリーズが登場。シェル(座面)には再生プラスチックを100%使用し、モダンな新色を豊富に取り揃えました。



Designer : Hee Welling



CHISEL LOUNGE CHAIR





ノルウェー人デザイナー、Andreas Bergsaker(アンドレアス・ ベルグソーケル)との最新のコラボレーションであるCHISEL LOUNGE CHAIRは現代的ながらもタイムレスな成形合板の椅子で、ユニークなシルエットが親しみやすく、快適でコンパクトなラウンジチェアになっています。



Designer : Andreas Bergsaker



ARCS TROLLEY & MIRROR





Muller van Severen(ミュラー・ヴァン・セヴェレン)との継続的なコラボレーションにより、ARCS COLLECTIONにARCS TROLLEYとARCS MIRRORの2つが加わりました。ARCSで特徴的なアーチ型のシルエットが美しい、ミラーとトロリーでお部屋に遊び心を加えます。





Designer : Muller van Severen



TABLE CLOCK





Jasper Morrison(ジャスパー・モリソン)がデザインした、2つの機能を持つTABLE CLOCK。スタンドが取り外し可能なため、テーブルに置くことも壁に掛けることもできます。厳選したカラーとテーブルや窓台に置いたり壁に掛けたりできる多用途なデザインが魅力です。4色展開。



Designer : Jasper Morrison





その他、日本発売予定のStefan Diez(ステファン・ディーツ)による日本の伝統工芸である竹工芸の技に着想を得た「BOA TABLE」など注目の新作コレクションをHAY TOKYOでのみ先行でお披露目させていただきます。





BOA TABLE





ドイツ人デザイナー、Stefan Diez(ステファン・ディーツ)による革新的な会議用テーブルBOA TABLE。日本の伝統工芸である竹工芸の技に着想を得たBOAは、サステナビリティを考慮し、組み立ても容易。サイズとカラーを豊富に取り揃えており、粉体塗装を施したアルミニウムフレームには、電源やケーブル収納アクセサリーを取り付けもできます。



Designer : Stefan Diez

(発売時期・価格未定)



APOLLO CHANDELIER & WALL SCONCE





APOLLO LAMP COLLECTIONの続編シリーズ。乳白吹きガラスと工業的なアルマイトのアームが意外性のあるコントラストを作り出し、伝統的なランプを彫刻的かつ機能的に一新しています。エレガントで存在感があり、プライベート空間でも公共施設でもシーンを選ばず活躍します。



Designer : STUDIO 0405

(発売時期・価格未定)



APEX LAMP COLLECTION





イギリス人デザイナー、John Tree(ジョン・ツリー)が、クラシックなバンカーズランプに着想を得てデザインしたAPEXシリーズが4つのモデルで登場。ツリー曰く、手に届きやすく、長く使えて、色が特徴的なまさにHAYらしい要素を全て満たすように作り上げられました。



Designer : John Tree

(発売時期・価格未定)



OUTLINE PYJAMA COLLECTION





デンマークのデザイナー、Tilde Bjerregaar(チルダ・ビェルレガード)がHAYのためにデザインした品質と熟練した職人技にこだわったスリープウェアの新シリーズです。オーガニックコットンのソフトで滑らかな肌触りの生地で作られ、すべてのアイテムは、1枚でも、組み合わせても着ていただけます。



Designer : Tilde Bjerregaar

11月7日(火)発売予定





HAY TOKYOならではの空間で最新のHAYコレクションを是非お楽しみください。







■DESIGNART TOKYO

NEW PRODUCT LAUNCH & PREVIEW

日時:2023年10月20日(金) ~10月29日(日)

会場名:GYRE B1F

住所:150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-10-1 GYRE B1F



ABOUT HAY





2002年、HAYはこれまでにない新しいタイプのデザインカンパニーとしてデンマークで設立されました。

共同設立者でありクリエイティブディレクターのメッテ・ヘイとロルフ・ヘイは、世界中の優れたデザイナーと供に製品開発を行っており、“アート・建築・ファッション”の3つをインスピレーションの源とし、高品質でサスティナブルかつ多くのお客様に向けた製品をつくり続けています。

「よいデザインはあらゆる人の権利である」という理念のもと、これまでにない手法により、進化し続ける現代社会のニーズに合わせた手頃な価格で製品を提供することを目指しています。



WEB https://www.hay-japan.com/

Instagram https://www.instagram.com/hayjapan/

公式アプリ https://yappli.plus/hay_pr

Facebook https://www.facebook.com/hayjapan/



