フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション(所在地:米国 カリフォルニア、CEO:アンディ・ムーニー)及びフェンダーミュージック株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長 アジアパシフィック統括:エドワード・コール / フェンダー日本法人)は、フェンダー初となる旗艦店「FENDER FLAGSHIP TOKYO」を6月30日(金)午前11時にオープンします。











それに伴い、旗艦店にて販売する製品やオリジナルカフェ「FENDER CAFE powered by VERVE COFFEE ROASTERS」のメニューなどの詳細を公開しました。全4フロアで構成される本ストアでは最新のギター/ベース、旗艦店限定モデル、アーティストのシグネイチャーモデル、アメリカ及び日本製の人気ギター/ベースシリーズからライフスタイルグッズなど、豊富なラインナップを取り揃え、世界に新たなカルチャーを発信する拠点を目指します。



80年近い歴史の中でフェンダーは、音楽を支え共に進化し、音楽を起点に新たなカルチャーを生み出すフロントランナーとして世界を牽引してきました。FENDER FLAGSHIP TOKYOでは、高い人気を誇るモデルやアーティストシグネイチャー、アコースティックギター、ウクレレなど、現代のプレイヤーの多様なニーズに応える多彩なギターとベースを多数取り扱います。また、初心者からプロフェッショナルまで、音楽を愛するすべての人のために全く新しいショッピング及び音楽体験を提供し、店内各所にお気軽に試奏できるスペースも設けられています。試奏用のスペースには豊富なプリセットトーンをフィーチャーした超小型のパーソナルギターアンプ“MustangTM Micro”とイヤフォンを常備しており、気になるモデルを自由にお試しいただけます。フェンダーの迫力のあるサウンドを更に体感したい方は、2階のFender アンプルームで30種類以上のアンプからお好みの製品を使用し、大音量で試奏をお楽しみいただけます。さらに、旗艦店でしか手に入らないFENDER FLAGSHIP TOKYO限定ギターも販売されます。





音楽の旅のあらゆる段階でプレイヤーをサポートする取り組みの一環として、自分に最適なギターが見つかる“Beginner's Hub”を店頭かつオンラインでもご利用いただけます。“Beginner's Hub”は、予算や好きな音楽ジャンルなど、いくつかの質問に答えることで、幅広いフェンダー製品の中から自分に最適なモデルを見つけるツールです。“Beginner's Hub”で提案されたギターは、旗艦店内にてすぐお試しいただけます。

※製品の在庫状況により“Beginner's Hub”の提案モデルを店頭にご用意できない場合がございます。 “Beginner's Hub”についてのサポートやご質問は、お気軽に店頭スタッフまでお声がけください。



「FENDER FLAGSHIP TOKYO」限定モデル





American Acoustasonic(R) Telecaster(R) HOKUSAI (販売価格:330,000円/税込)

American Acoustasonic(R)は、Fishman(R)と共同開発した強力なサウンドプロセッサーを内蔵し、幅広いアコースティックギターとエレクトリックギターのトーンを一本で楽しめる、全く新しいユニークなモデルです。2019年の登場以降、数多くの有名アーティストが愛用している人気モデルになります。旗艦店のオープンを記念し、世界的な知名度を誇る浮世絵師 葛飾北斎の代表作『富嶽三十六景』の作品をボディにプリントした特別モデル3機種が各12本限定で販売されます。



Made in Japan, Limited 2023 Flagship Tokyo Gold Telecaster(R) / Stratocaster(R)

(販売価格:330,000円/税込)







本モデルは、旗艦店オープンを記念して特別に開発された日本製モデルです。フェンダーの日本製モデルは、ブランドの伝統的な楽器製作の美学と日本の洗練されたクラフトマンシップが融合され、国内外から高く評価されています。この旗艦店限定モデルは、良質な2ピースのアルダーボディにキルトメイプルを貼り付け、ネックにも選定されたメイプル材とローズウッド指板を採用し、ネックとボディ共にラッカー塗装で仕上げています。ピックアップにはCustom Shop製のFat ‘60s Stratocaster(R) Pickupを搭載し、べっ甲柄のバインディング、ピックガード、やペグボタンにより高級感を際立たせるデザインとなっています。



American Professional II Tokyo Flagship Premium Edition Telecaster(R) / Stratocaster(R)

(販売価格:352,000円/税込)





American Professional IIは、60年以上に渡る革新、インスピレーション、進化を経て、現代のプレイヤーの要求に応えるシリーズとして、プロのアーティストからも絶大な人気を誇るシリーズです。旗艦店のプレミアムモデルとして登場するTelecaster(R)とStratocaster(R)は、各種25本の限定販売となり、両モデルともに、トップラッカーフィニッシュのプレミアムなフレームメイプルトップをあしらい、カスタムロゴ入ネックプレートが付属する特別な一本となります。



※記載製品の他にも多数の製品を販売します。



Fender Custom Shop(R)





最上階となる3階は、ドリームファクトリーとも呼ばれる、フェンダーの最上級ギターを生み出すFender Custom Shop(R)専用のフロアになります。このフロアには、マスタービルトやチームビルトによる最高峰の作品を取り揃えるほか、カスタムオーダー用の特別ルームも併設されています。

※Fender Custom Shop(R) フロアは、完全予約制となります。予約は公式HPよりご登録いただけます。



<注目作品>

Fender Custom Shop Limited Edition Violinmaster Telecaster(R) Masterbuilt by Yuriy Shishkov(販売価格:4,290,000円)





全世界で60本のみの限定生産モデルとして発表された、「Fender Custom Shop Violinmaster Telecaster(R)」は日本では初めて発売される作品です。世界的に有名なヴァイオリニスト、ジョシュア・ベルと彼が所有する1713年製ヴァイオリン“ストラディヴァリウス”にインスパイアされ、このヴァイオリンをギターとして生まれ変わらせたマスタービルダー ユーリ・シスコフによる希世の作品となっています。3世紀以上前にイタリアの偉大なルシアーが使用したのと同じ素材を用いて、人類の至宝とも呼べるストラディヴァリウスの外観と感触を見事に再現しています。



Fender Custom Shop - Fender Flagship Tokyo Limited 1961 Stratocaster(R) Journeyman Relic(R) with Closet Classic Hardware(販売価格:875,600円)





現在フェンダーギターの多くには1.650インチのナット幅が採用されていますが、カスタムショップが長年に渡り記録された1950~60年代の個体の中にはそれよりも狭いナット幅のギターが存在していたことがわかりました。旗艦店の最初の特別限定モデルとなる本製品は1.625インチのナット(約41 mm )幅を採用し、長時間の演奏でもストレスを感じさせないネックグリップなど、優れたプレイアビリティと本格的なヴィンテージ感を実現します。





※記載製品の他にも多数の製品を販売します。



「FENDER FLAGSHIP TOKYO」ファッション&ライフスタイル商品





FENDER FLAGSHIP TOKYOは、楽器だけでなく、旗艦店限定の新しいオリジナルグッズも販売します。音楽文化におけるギターの豊かな歴史からインスピレーションを受け、あらゆる人に向けて現代的でモダンな要素を取り入れたアパレルブランド「F IS FOR FENDER」もローンチされます。また、「Fender Tokyo Collection」として、フェンダーファンや音楽好きな全ての人のために特別にデザインされた、遊び心に溢れるTシャツや帽子も展開します。



<Fender Flagship Tokyoオリジナルグッズ>





旗艦店では、楽器だけでなく、フェンダーそして音楽を愛する方に向けたファッション及びライフスタイルグッズをご用意しています。



Fender PVC Case (3種)

(予定売価:各1,320円(税込)



Fender Ring Notebook(5種)

(予定売価:各880円(税込)



Fender Masking Tape(3種)

(予定売価:各550円(税込)







Fender File Folder (5種)

(予定売価:各660円(税込)



Fender West Coast Logo Glass(5種)

(予定売価:各1,320円(税込)



Fender West Coast Logo Mug(5種)

(予定売価:各1,870円(税込)



Fender West Coast Logo Coaster(5種)

(予定売価:各550円(税込)



Fender Guitar Woods Inspiration

(予定売価:各6,600円(税込)







Fender Pillow Cover Monogrammed BK/YW/BR

(予定売価:各4,950円(税込)



Fender Flagship Tokyo Eco Shopper Bag

(予定売価:各880円(税込)



<その他取り扱い商品>





旗艦店オリジナルグッズの他にも、世界中のミュージシャンやアーティストに愛されるフェンダー独自機能が満載のBluetoothスピーカーやワイヤレスイヤフォンなど取り揃えています。



Fender Audio(TM) RIFF(TM) Bluetooth Speaker

(予定売価:各76,780円(税込)



Fender Audio(TM) Tour True Wireless Earbuds

(予定売価:各21,890円(税込、ペア)



「FENDER CAFE powered by VERVE COFFEE ROASTERS」メニューを公開





カリフォルニアの人気ライフスタイルコーヒーブランドVERVE COFFEE ROASTERSが監修するフェンダー初となるオリジナルコーヒーショップ「FENDER CAFE powered by VERVE COFFEE ROASTERS」が店内の地下1階にオープンします。厳選されたコーヒー豆を使用し、焙煎度合いなどを考慮しながら丁寧に作り上げた「Fender Original Coffee」をはじめ、ビールやスピリッツなどのアルコールメニューもご用意しています。夏シーズンには、「Stratocaster Rose Latte」、「Cascara Hibiscus Tonic」、「Espresso Maple Shake」といったフェンダーの象徴的なヴィンテージモデルにインスパイアされた季節感を味わえる特別なドリンクメニューも提供します。さらにフードメニューには、高級食材を使用したオリジナルサンドイッチや絶品スイーツもお楽しみいただけます。オープン記念として「FENDER CAFE」でドリンクまたはフードを1品以上注文した先着100名のお客様には、フェンダーのアイコニックなギターヘッドの形をしたアイシングクッキーをプレゼントします。



イベントスペース

旗艦店の地下1階では、トークショーやワークショップなど、イベントにも最適な大型プロジェクタースクリーンが設置されています。様々な用途で利用できる100人規模のイベントスペースを併設しており、あらゆるプレイヤーの為のイベントを開催することが可能です。





フェンダー ケア サービス

FENDER FLAGSHIP TOKYOでは、シームレスなショッピング体験のための取り組みとして「Fender Care Service」を提供します。





● 配送サービス:Fender.comでオンライン購入されたギター、アンプ、その他の製品は、購入日から2営業日後にFENDER FLAGSHIP TOKYO店頭で受け取ることができます。 また、店頭でご購入いただいた製品の配送も可能です。※製品配送をご利用いただけるのは日本国内のみへの発送となります。海外への発送は行っておりません。

● 保証サービス:FENDER FLAGSHIP TOKYOでは、フェンダーの保証が適用されるご購入品の保証サービスを提供しています。ギターとアンプに関しましてはFender Serviceセンターにて、フェンダースタッフより修理及びサービスを行われます。保証サービスは、FENDER FLAGSHIP TOKYO、Fender.com、または日本国内正規取扱店で購入された、有効な保証書とシリアルナンバーが確認できる登録済みのギターが対象となります。すべての修理およびサービスには、フェンダー認定のパーツおよびアクセサリーのみが使用されます。



● 保証対象外製品向けサービス:修理や点検のために製品をお持ち込み、お預けすることができます。ギターとベースのお見積もりには2~3営業日、アンプのお見積もりには2~3週間がかかります。お見積りに対するお客様のご承認が得られた後に作業を開始します。すべての修理およびサービスには、フェンダー認定のパーツおよびアクセサリーのみが使用されます。



● メンテナンスと専門アドバイス: チューニング、弦交換、フェンダーパーツ、リグセットアップ用アクセサリーなど、社内の認定エキスパートチームがお客様のあらゆるご相談をサポートします。ご相談にはご予約をお勧めします。



● フェンダー機材に関するセミナー:今年の下半期にフェンダーのギター、アンプ、お手入れ方法などについて、フェンダースタッフとゲストによる無料セミナーが開催予定です。本サービスに関する最新情報は、公式サイトをご確認ください。



「FENDER FLAGSHIP TOKYO」施設概要







■資料・画像は、下記URLよりダウンロードしてご利用ください。

https://fmic.egnyte.com/fl/o82yK00HdK



フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション





1946年の創業以来、フェンダーは世界をリードする楽器メーカー、販売会社、ディストリビューターとして、音楽と文化に革命をもたらしてきました。フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション(以下FMIC)は、FENDER(R)、SQUIER(R)、GRETSCH(R)、JACKSON(R)、EVH(R)、CHARVEL(R)、BIGSBY(R)、PRESONUS(R) 等、様々なブランドを所有・ライセンスしており、プレイヤーを中心としたアプローチで、ジャンルを問わず最高品質の楽器の製造とデジタル体験を提供しています。2015年より、フェンダーのデジタル部門はプレイヤーのあらゆる音楽ステージに寄り添う製品やインタラクティブな体験の新しいエコシステムを導入しています。これらには、フェンダーのギター、アンプ、エフェクター、アクセサリー、プロオーディオ機器を補完するためにデザインされた革新的なアプリや学習プラットフォームが含まれており、没入型の音楽体験を通じてプレイヤーにインスピレーションを与えています。またFMICは、初心者から歴史に名を残すレジェンドまで、すべてのプレイヤーが音楽表現の力を発揮できるように尽くしています。2021 年には創業 75 周年を迎え、創業者レオ・フェンダーのビジョンを継承し、音楽への愛を共有することでプレイヤーを繋ぎ続けます。



