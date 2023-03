[バリュエンス]

「読売ジャイアンツとして日本からできることを」選手・監督が持ち寄ったアイテムなどに直筆サインを入れて出品



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、当社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年3月1日(水)より 読売ジャイアンツ トルコ・シリア地震緊急支援チャリティーオークションを開催いたします。











緊急支援を必要としている何百万人もの子どもたちのために



2023年2月6日にトルコ南部シリア国境付近で発生した大地震。現地では震災によって死者数が5万人を超え、100万人以上の多くの被災者の方々が住む家を失い、厳しい寒さの中、テントなどで避難生活を続けるなど甚大な被害が出ております。



読売巨人軍と読売巨人軍選手会は、トルコ・シリア地震の被災地を支援するために、2月25日から那覇キャンプでの募金活動をはじめとした緊急支援活動を実施しており、その活動の一環として、チャリティーオークションを実施し、選手・監督の直筆サイン入りアイテムを出品します。

なお、オークション売上から必要経費を除いた収益金は、公益財団法人日本ユニセフ協会の「自然災害緊急募金」を通じて、トルコとシリア両国にまたがる被災者数百万人のうち、主に子どもたちを支援するために役立てられます。



今回出品する商品は、選手が試合や練習で普段から使用するバットやバッティングローブ、投手陣の寄せ書きサインが入った今シーズンのユニホーム、原辰徳監督のキャップなどの直筆サイン入りアイテム計25点です。

震災によって被害を受けた方々に向けて、「少しでも力になりたい」という選手・監督それぞれの想いを込めて出品いたします。





読売ジャイアンツ トルコ・シリアチャリティーオークション概要



開催期間:2023年3月1日(水)20:00 ~ 3月5日(日)22:00

出品商品:バットやバッティンググローブなど選手提供品、投手陣の寄せ書きサインが入った今シーズンのユニホーム、原辰徳監督のキャップなどの直筆サイン入りアイテム計25点

出品対象選手:翁田大勢投手、菅野智之投手、戸郷翔征投手、今村信貴投手、山田龍聖投手、グリフィン投手、鍵谷陽平投手、赤星優志投手、ビーディ投手、高梨雄平投手、船迫大雅投手、大江竜聖投手、代木大和投手、井上温大投手、ロペス投手、戸田懐生投手、横川凱投手、堀岡隼人投手、小林誠司選手、大城卓三選手、岸田行倫選手、山瀬慎之助選手、湯浅大選手、吉川尚輝選手、中島宏之選手、坂本勇人選手、中田翔選手、松田宣浩選手、岡本和真選手、門脇誠選手、秋広優人選手、増田陸選手、長野久義選手、丸佳浩選手、萩尾匡也選手、ブリンソン選手、ウォーカー選手、オコエ瑠偉選手、鈴木大和選手、原辰徳監督

※投手18名は寄せ書きでのサインとなります

オークションページURL: https://onl.sc/eYjMEjF

※詳細はオークションページよりご確認ください





HATTRICKについて



『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

