[株式会社TSIホールディングス]

杢グレーで統一されたオリジナル糸によるリネン裏毛シリーズが登場





株式会社TSI(本社:東京都港区、代表取締役:下地 毅)が展開するライフスタイルブランドPGG(ピージージー)は、日本生まれのカットソーブランドFilMelange(フィルメランジェ)との新作コレボレーションアイテムを発売いたします。









PGG 2023年春夏コレクションのテーマは「硬いきもち。」そのテーマを表す“石”を感じさせるためにデザインされたのは杢グレーの服。その中でも、まったく新しい杢グレーを作りたい。そんな背景から杢色の糸の「混ざった色の(Melange)糸(Fil)」という意味を持つFilMelangeとの取り組みが生まれました。







2007年にスタートしたフィルメランジェは、綿の選定から糸、生地、デザイン、縫製に至るまで日本国内の自社工場にて徹底して開発しています。生地開発の基本となるのが機能美、着心地の良さと共に、古き良きものをベースに新しいものへリバイバルしていく。古い吊り編機だからこそ作り出せる風合いなど、日本に残る優れた紡績技術と産業を守りたいという想いも持ち、国内生産にこだわります。







PGGのパターンと縫製、フィルメランジェの魅力である柔らかい素材。その2つから作り出されたコレクションは、カットソーにも関わらずハリ感と肉厚感のある杢の生地を実現するためリネンの裏毛をブレンドしたオリジナルの生地が特徴。

杢グレーの白さにこだわり、軽やかな色味と風合い、そして天然繊維の持つ機能性を出来る限り活かした綿麻の快適な素材の開発により、どんな服にもあうニュートラルな魅力を普遍的なものにしたいというこだわりを追求したアイテムが生まれました。

型崩れしないよう、負荷がかかる場所には補強を施すなど細かな部分にまで配慮された全4型を展開。永く着てもらいたいという気持ちが込められたインフィニティマークと、胸元には今回のコラボレーションのシンボルとなる刺繍が入ります。







PANTS 268-3136311/269-3136312(021) ¥46,200 (In TAX)

T-SHIRTS 268-3167311(021) ¥24,200 (In TAX)

ONE-PIECE 269-3124312(021) ¥28,600 (In TAX)

JACKET 268-3123311/269-3123312(021) ¥63,800 (In TAX)



暮らしの中で、自分自身に本当に寄り添ってくれる服はどんなものか?袖を通すたびに心地良さを感じ、クローゼットを開けるたびに手が伸びる。モードを感じつつも、変わらないスタンダードな良さを求めたい。扱う素材に違いはあっても、フィルメランジェとPGGの初のコラボレーションからは、そんな共通点が存在します。





■取り扱い店舗

PGG全国直営取り扱い店及び公式オンラインショップ

▼SHOP LIST

https://www.pearlygates.net/shoplist/

▼公式オンラインショップ

https://store.tsigs.com/PEARLYGATES/?q=pgg

※オンラインショップは4月上旬発売予定



■FilMelangeについて

2007年の春にうまれた、究極のカットソーのブランドです。

FilMelange(フィルメランジェ)は「混ざった色の(Melange)糸(Fil)」という意味として名付けられました。

それは、昔からTシャツやスウェットシャツに使われてきた杢色(もくいろ)の糸のこと。

気取らず、誰にも似合って、時代を超えて愛される「日々の暮らし」の色を厳選した天然素材を使って、柔らかく、軽く、うつくしい生地へと編み立て日本の匠と呼ぶに相応しい職人たちが、丁寧に心をこめて仕立てた謹製品です。

FilMelangeは、原料である「わた」の選定から、「糸」「生地」「縫製」に至るまで、徹底した自社開発をしています。

わたしたちが心をこめて作った製品があなたの手に渡り「着ることの喜び」を感じて頂けたら嬉しいのです。

https://filmelange.com/





■PGGについて

PERFECT PERFORMANCE GENUINE GENESIS

2020年春夏コレクションよりスタート。

スポーツの要素を感じながら、ライフスタイルにも映えるよう設計されたプロダクツを展開。

時代と共に進化し続ける機能性とデザインを併せ持ちながらあらゆるシーンの中でもストレスを感じる事無く安心して身体を任せられる。

敏感な意識の中でPGGを着ていると、無理をしない自分でいられる。

そんな存在でありたいと考えています。



<PGG公式サイト>https://store.tsigs.com/pgg/





<PGG公式オンラインショップ>https://store.tsigs.com/PEARLYGATES/?q=pgg





<PGG公式インスタグラム>@pgg_jp







<PGG FLAG SHIP SHOP>

店名:PGG GINZA SIX

所在地:〒 104-0061 東京都中央区銀座 6丁目 10-1 5階

TEL:03-6264-6440

営業時間:10:30-20:30

PGG GINZA SIX 公式インスタグラム: @pgg_ginza_six





■会社概要

<社名> 株式会社 TSI

代表取締役 下地 毅

東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

事業内容

衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

URL https://www.tsi.inc/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/03-13:46)