モーターサイクル、ミリタリー、アウトドア、トラッド要素をバックグラウンドに、ブランド独自の解釈で 提案する東京、原宿発のファッションブランド「NEIGHBORHOOD(R)」と「A BATHING APE(R)」が 4 年ぶりに コラボレーションを発表。 今回のコレクションは、バーシティジャケットをはじめとするアパレルコレクションが 12 型、 ライフスタイルグッズが 7 型と豪華なラインアップ。





























VARSITY JACKET は 3 パターンのカラーリングで登場。

BAPE(R)限定モデルと NBHD 限定モデル、さらに 1~50 のナンバー施された 50 着限定のナンバリングエクスク ルーシブモデルの 3 種類。 BAPE(R)モデルはブラックボディ、アームにはホワイトレザーを使用、

ブルーボディの NBHD モデルはブラックレザーのアーム、 スペシャルモデルはオールブラックの配色となっています。



VARSITY JACKET NUMBERING EXCLUSIVE (左端)

VARSITY JACKET BAPE(R)︎ ONLY (中央)

VARSITY JACKET NBHD ONLY (右端) ※NBHD 限定発売

¥ 99,000(税込)



「NEIGHBORHOOD(R)」と「A BATHING APE(R)」、歴史ある両ブランドの往年のモチーフたちをふんだんに使 いデザインされた L/S TEE や RELAXED FIT PULLOVER HOODIE。 双方のロゴを融合し再構築したグラフィックを落とし込んだ TEE、 RELAXED FIT CREWNECK。 さらに今コレクションのために制作されたオリジナルカモフラージュを施した RELAXED FIT KNIT、 SNOWBOARD JACKET、MULTI POCKET TRACK PANTS、CAP などもラインアップ。



RELAXED FIT PULLOVER HOODIE

¥35,200(税込)





TEE

¥11,000(税込)





SNOWBOARD JACKET

¥59,400(税込)



BAPE STA™️はアッパーがブラック、ソールをホワイトのカラーリングでまとめ上げ、アッパーや STA にクロコダイルと オーストリッチのエンボスがされており、重厚感あふれる一足に仕上がっています。 サイド部分にはスカル&エイプヘッドのコラボレーションロゴが施され、ヒールの左右に BAPE STA ロゴ、NBHD ロ ゴがアシンメトリーに配置されています。



BAPE STA™️

¥33,000(税込)



グッズカテゴリーでもガーデニングやインテリアをクールに彩るアイテムがラインアップ。

「NEIGHBORHOOD(R)」の植物ラインとして幅広く人気を得ている

「SPECIMEN RESEARCH LABORATORY/スペシメン・リサーチ・ラボラトリー」のアイテムが登場。

プラントシート、プラントポットやエプロン、 グローブセットは普段のガーデニングをより一層スタイリッシュにアップグレードします。



PLANT POT

¥9,900(税込)





APRON

¥16,500(税込)





SHARK INCENSE CHAMBER

¥16,500(税込)



インセンスチャンバーのプリントを施したユニークなクッションや、スカル&エイプヘッドのコラボレーションロゴがデザイン されたラグも登場し、ファッションからライフスタイルまで幅広いアプローチでファン垂涎のコレクションになっています。

BE@RBRICK は 100% & 400%セット、1000%が登場。 BE@RBRICK 1000%は NBHD の名作「サンダーボルトレザーライダースジャケット」を着用。 今コラボレーションならではのハイクオリティなプロダクトとなっています。



A BATHING APE(R)︎ x NEIGHBORHOOD(R)︎ BE@RBRICK 100% & 400%

¥16,500(税込)





A BATHING APE(R)︎ x NEIGHBORHOOD(R)︎ BE@RBRICK 1000%

¥162,800(税込)



「NEIGHBORHOOD(R)」と「A BATHING APE(R)」、両ブランドの世界観を、フォトグラファーRK が撮り下ろし たルックブックも公開。モデルには Leon Fanourakis、CYBER RUI の

2 名のアーティストを起用。スタイリストには高橋ラムダ氏。 いまだかつてない組み合わせで素晴らしいビジュアルに仕上がりました。



本コラボレーションは 2023 年 1 月 14 日(土)より、A BATHING APE(R)正規取扱店舗、 NEIGHBORHOOD 各店舗、BAPE.COM WEB STORE、NEIGHBORHOOD 公式オンラインサイトにて 発売。



BE@RBRICK は 2023 年 1 月 28 日(土)より、

BAPE.COM WEB STORE、NEIGHBORHOOD 公式オンラインサイト及び、1/6 計画、東京スカイツリー タウン・ソラマチ店、メディコム・トイ オンラインストア各店にて発売。



※商品ラインアップはBAPE.COM 特設ページをご確認ください。



Leon Fanourakis (レオン・ファノラキス)

「第 8 回高校生ラップ選手権」(2015 年)と「ラップスタア誕生! シーズン 2」(2018 年)で優勝した経験を持 つラッパー。 母親は R&B やロックのシンガー、父親は DJ、ドラム、ギターなど楽器全般ができるという音楽家族 に生まれる。

14 歳の時にはラップをはじめ、ラップキャリア 1 年目にして 2014 年の「横浜レゲエ祭」出演を賭けた「ROAD TO 横浜 レゲエ祭」に唯一のラッパーとして出場した。2018 年の春に EP「BEAT TO DEATH」をリリース。

2019 年には自身のファーストアルバム『CHIMAIRA』(キマイラ)をリリースし、8 月に渋谷 WWW で開催 されたワンマンライブはソールドアウト。



2020 年 4 月にニューヨーク出身の人気ラップデュオ 「The Underachievers」から AK THE SAVIOR (エ ーケー・ザ・セービアー) と初の日米コラボ EP 「FLATBU$H ¥EN」(フラットブッシュ・イェン)をリリース。同年の 8 月に約一年ぶりにソロ名義の楽曲「NO LIGHTS / TOBASE!」を配信リリースした。



2021 年 1 月 22 日(金)にはセカンドアルバム『SHISHIMAI』(シシマイ)をリリース。 アルバムリリースを引っ提 げ、全国 12 ヶ所にてクラブツアーを行い、ファイナルである LIQUIDROOM TOKYO でのワンマンライブはソー ルドアウトとなった。アルバムのリード曲である「CHAMPION feat. LEX」の MV は YouTube にて 200 万回 以上再生されており、地元横浜の盟友 SANTAWORLDVIEW と ralph を迎えてのリミックスも話題となった。 2021 年 11 月にはフロリダ出身で Juice WRLD のプロデュースを手掛けたことでも知られるビートメイカー Mitch Mula とのシングル「FOCUS」を配信リリース。



2022 年 5 月 20 日には 16 曲入りの 3rd アルバム『MUSA』を配信リリース。ギリシャ神話に登場する 女神たちを指す『MUSA』 (英語ではミューズと呼ばれる)という言葉をタイトルに掲げた作品となっている。 ▶Instagram: https://www.instagram.com/leonfanourakis/



CYBER RUI

Abema TV ラップスタア誕生への出演でシーンに頭角を現し、1st EP 「TIME TO SHINE 」では収録曲 「DESIRE」の MV が Youtube で 140 万回再生を越え、ファッションメディア雑誌・VOGUE に取り上げられる など音楽に留まらずその才能を発揮している。

▶Instagram: https://www.instagram.com/cyber_rui8/



RK

グラフィックデザイナーや DJ として活躍しながら、本格的にフォトグラファーの道へ進む。

2018 年 4 月よりフリーランスに転身。様々なジャンルのブランドとのコラボレーションも行い、アジアを中心に精 力的に活動中。



その後、『秋葉原のおじいちゃん』や『台北大橋のバイク』など数々の自身の代表作を生み出す。また、 @instagram 公式アカウントでも富士吉田市での作品がシェアされ、自身のフォロワー数も 77 万人を超える など、現在注目されている日本人アーティストのひとりである。



村上隆や KAWS を始め、数々の著名人のポートレート、ストリート、建造物、自然などを幻想的な色彩で切り 撮る RK の作品は、日本に留まらず多くの海外メディアにも取り上げられている。



そのほかにも、NFT にも着手し始め、OPENSEA や FOUNDATION などのプラットフォームでは NFT PHOTOGRAPHY という分野において、わずか 1 ヶ月で約 150ETH を売り上げるなどデジタルアートワーク分 野で注目を集める存在となった。

▶Instagram: https://www.instagram.com/rkrkrk/



<STAFF>

Model by Leon Fanourakis / CYBER RUI Photography by RK

Styling by Lambda Takahashi

Hair & Make up by Miyuu Takeuchi



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/pages/neighborhood



Instagram: @bape_japan https://www.instagram.com/bape_japan/

Facebook: @BAPE.OFFICIAL https://www.facebook.com/

Twitter: @BAPEOFFICIAL https://twitter.com/

LINE: @bape https://lin.ee/fyR97p7



お問い合わせ先 / For more information : BAPEXCLUSIVE™️ AOYAMA

Tel: 03-3407-2145



プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries マーケティング部/ Marketing Department

Tel: 03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.



