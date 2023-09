[株式会社Fanplus]



音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、 FNC ENTERTAINMENT所属のアーティスト Hi-Fi Un!corn の日本公式ファンクラブHi-Fi Un!corn JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「RaSiDo」を2023年9月24日(日)にオープンいたしました。



Hi-Fi Un!corn JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「RaSiDo」では、Hi-Fi Un!cornのライブ・イベントチケット先行抽選予約受付はもちろん、最新情報やファンクラブ会員のみ見ることのできる多彩なコンテンツを用意しております。



▼Hi-Fi Un!corn JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「RaSiDo」

URL:https://www.fanclub.hifiunicorn.com/

※対象デバイス:PC/スマートフォン



▼会費(年額)

入会金:1,023円(税込)

年会費:5,280円(税込)

※入会金は初年度のみ

※クレジットカード決済、キャリア決済(d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い)、コンビニ決済に対応



▼対応OS・ブラウザ

iOS:iOS13.0 以上、Safari の最新版

Android:8.0 以上、Androidブラウザまたは Google Chrome の最新版

Windows:Microsoft Edge、Chromeの最新版

Mac OS X:SafariまたはChromeの最新版

※タブレット端末、ガラホ(テンキーの付いたスマートフォン)、らくらくスマートフォンは非対応



▼Hi-Fi Un!corn JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「RaSiDo」コンテンツ一覧



●MEMBERSHIP CARD

リアル&デジタル会員証を発行!



●NEW MEMBER PRESENT

新規入会特典をプレゼント!



●DIGITAL MAGAZINE

デジタル会報誌を発行!(不定期)



●WEB CONTENTS

会員限定ウェブコンテンツを配信!



●TICKET

ライブ・イベント等の優先案内・チケット先行抽選予約



●Other

継続特典プレゼント、グリーティングカードの発行(不定期)、メールマガジンの配信(随時) and more…



【Hi-Fi Un!corn プロフィール】

Hi-Fi Un!cornは、オム・テミン(Vo.)、福嶌崇人(Vo.)、キム・ヒョンユル(Gt.)、ソン・ギユン(Ba.)、ホ・ミン(Dr.)からなる、5人組バンド。2023年3月にTBS×韓国SBSグループ×FNC ENTERTAINMENTによる日韓合同サバイバルオーディション番組『THE IDOL BAND:BOY'S BATTLE』で見事優勝。その後6月26日にデビューデジタルシングル「Over the Rainbow」で日韓同時デビューを果たし、話題に。11月29日には、TBSドラマストリーム「君には届かない。」の主題歌にもなっている、ニューシングル「U&I」の発売が決定している。さらに、来年1月には自身初のライブツアーを控えるなど、精力的に活動中だ。





【『Fanpla Kit』概要】

『Fanpla Kit』(読み:ファンプラキット)は、約300アーティストのファンクラブ運営を行う株式会社Fanplusが、次世代を担う音楽アーティストを応援し、提供する、アーティストのためのファンクラブプラットフォームです。

アーティストの規模に関わらず、アーティストならだれでも初期導入費用不要で、アーティスト自らファンクラブの立ち上げ、運営が可能です。すでに幅広いアーティストにご利用いただいており、会員限定コンテンツはもちろん、会員管理をはじめとしたファンクラブ運営に必要な機能がパッケージされています。



▼URL

https://fanpla.jp/feature/fanplakit



■Fanplusについて

会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要 : ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/





【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp



※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



