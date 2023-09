[アイディアファクトリー株式会社]

女性向けゲームブランド「オトメイト」を手掛けるアイディアファクトリー株式会社は、2023年9月18日(月)に女性向け恋愛アドベンチャーゲーム 「薄桜鬼」が1作目の発売から15周年を迎えることを記念して、9月15日(金)12:00より『「薄桜鬼」15周年記念セール』を開催いたします。







セール期間中は「薄桜鬼」のスマートフォンアプリ作品やアプリ内コンテンツが15%OFFとなります。この機会に是非お求めください。



「薄桜鬼」15周年記念セール概要





【開催期間】

2023年9月15日(金)12:00から9月24日(日)23:59



【セール対象作品/価格】

1.「薄桜鬼 for iOS & Android」(豪華版)

アプリ価格:¥3,800(税込) ⇒ ¥3,200(税込) 【15%OFF】

※セール対象は全話まとめて購入ができる「豪華版」のみとなります。

キャラクター毎にストーリーを分割購入できる「通常版」はセール対象外です。



2.「薄桜鬼 真改 for iOS & Android」

アプリ内課金:「薄桜鬼 真改 風ノ章」¥3,800(税込) ⇒ ¥3,200(税込) 【15%OFF】

アプリ内課金:「薄桜鬼 真改 華ノ章」¥3,800(税込) ⇒ ¥3,200(税込) 【15%OFF】

※「薄桜鬼 真改 風ノ章」は冒頭ストーリーを無料でお楽しみいただけます。



※1.2.は、オトメイトの家庭用ゲーム機専用ソフトの内容を、スマートフォンで遊べるアプリにしたものです。消費アイテム・ガチャ等の仕様はございません。



3.「薄桜鬼 時告絵巻」

沖田総司、斎藤一、藤堂平助、原田左之助、風間千景の基本ボイス

各¥800 ⇒ 各¥680【15%OFF】

※土方歳三の基本ボイスは無料です。















































4.オトメイトモバイル

「薄桜鬼 真改」洋装キャラセット 各¥480 ⇒ 各¥410【15%OFF】

※雪村千鶴および土方歳三のみ、会員登録なしでもご購入いただけます。

その他のキャラクターをご購入いただくには、月額会員のご登録:300円(税込)が必要です。



「薄桜鬼」シリーズについて





「薄桜鬼」は2008年に第1作目が発売された、「オトメイト」を代表する女性向け恋愛アドベンチャーゲームです。 “新選組”をモチーフとしながらも鬼や吸血鬼などのファンタジー要素を巧みに組み込み、多くの女性ファンに支持されております。TVアニメや劇場版アニメ、舞台、ミュージカル、イベントなど多彩な展開でも注目を集めており、2015年にはシリーズの集大成とも言える「薄桜鬼 真改」の展開を開始。新たなる登場キャラクターも加わり、話題となりました。2023年には、Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite用ソフト「薄桜鬼SSL ~sweet school life~ for Nintendo Switch」や「薄桜鬼 真改 万葉ノ抄」が発売されるなど、発売から15周年を迎える現在もなお、シリーズを重ねております。

【薄桜鬼総合サイト】http://www.hakuoki.jp/



■薄桜鬼 for iOS & Android

本作は2015年に発売されたシリーズの集大成「薄桜鬼 真改」の元となった作品です。

「薄桜鬼」原点の物語と、追加シナリオ「茶会代理始末」の物語が遊べます。

公式サイト:https://www.otomate.jp/smp/hakuoki/



■薄桜鬼 真改 for iOS & Android

「薄桜鬼」をベースに、ファンディスク「薄桜鬼 随想録」や「薄桜鬼 黎明録」の物語を取り込んで大幅な加筆修正を行い、攻略対象が12人となって生まれ変わった作品です。

新選組が京で活躍した時期「風ノ章」と、その後の江戸に戻って以降の時期「華ノ章」が前後篇として収録されています。

公式サイト:https://www.otomate.jp/smp/hakuoki/shinkai/



■「薄桜鬼 時告絵巻」(はくおうき ときつげえまき)

『薄桜鬼』のボイスアラームアプリです。

登場キャラクター6人の録り下ろしボイスが各キャラ150以上収録されており、様々なシチュエーションで【起床】【外出】【就寝】の時刻を教えてくれるほか、タップで触れ合う機能やセリフ選択形式での会話機能が搭載されています。

【登場人物】土方 歳三(CV:三木 眞一郎)/沖田 総司(CV:森久保 祥太郎) /斎藤 一(CV:鳥海 浩輔) /藤堂 平助(CV:吉野 裕行) /原田 左之助(CV:遊佐 浩二) /風間 千景(CV:津田 健次郎)

公式サイト:https://www.otomate.jp/smp/hakuoki_tokitsuge/



■「オトメイトモバイル」

女性向けゲームブランド「オトメイト」の各種タイトルの限定イラストやシナリオ、きせかえアバター等のデジタルコンテンツ配信、 リアルイベントのチケット先行、グッズプレゼント企画を行うオトメイトファン向け月額会員アプリです。「薄桜鬼」をはじめとしたオトメイトタイトルの限定コンテンツを毎月配信しています。

公式サイト:https://www.otomate.jp/mobile/









