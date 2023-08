[株式会社 トゥモローランド]

PENDLETON for TOMORROWLAND



100年以上受け継がれる伝統製法にて織られているペンドルトンブランケットを使用した、生産数の限られた希少性の高いMade in USA(オレゴンファクトリーメイド)のショールカラージャケット。







8月16日(水)より新宿伊勢丹メンズ館1館 プロモーションで行われるニューコンセプトストア〈gallery TOMORROWLAND〉とザ ストア トゥモローランド 阪急メンズ大阪店の2店舗にて、

100年以上受け継がれる伝統製法にて織られているペンドルトンブランケットを使用した、生産数の限られた希少性の高いMade in USA(オレゴンファクトリーメイド)の別注ショールカラージャケット。「PENDLETON for TOMORROWLAND」を先行発売いたします。





Bridge Creek:36カラー





オレゴン州ミッチェルを流れる、時に穏やかに、時に激しく流れる水路「ブリッジクリーク」をモチーフにした柄です。

この小さな町は、かつて「タイガータウン」と呼ばれる賑やかな酒場があるビジネス街と、「ピエティヒル」と呼ばれる丘陵の住宅地がありました。

現在、ミッチェルはジョンデイ化石層とペインテッド・ヒルズへの旅人を迎えています。

菱形やジグザグの層が複雑でカラフルな丘の上にあり、これらの東オレゴンのランドマークの劇的な地質を表現しています。



Harding Star:14カラー





1923 年にウォーレン・ G ・ハーディング大統領とフロ ーレンス夫人がオールド・ オレゴン・ トレイルの除棗式のためにオレゴンを訪問し、式典においてその地方のカユ-ス族のキャップ・ サムキンズ酋長とウマティラ族のポーカー・ ジム酋長からフローレンス夫人へ、 彼女の嘘偽りない、歯に衣を着せない人柄を表現した当デザインのブランケットを贈呈。

1926 年に『ハーディング・ ロ ーブ』と命名されたこの柄は現在もペンドルトン社の工場で生産されるネイティブ・ アメリカンパターンの中でも人気が高い。



Jacket / 63-07-34-07001 / ¥165,000 (tax in)



about | PENDLETON





1863年の創業以来、ワロワ地区と呼ばれたネイティブアメリカンの聖地でもあるアメリカ・オレゴン州にて140年以上の歴史を誇り、美しいデザインパターンとナチュラルな素材が特徴のブランド。



展開店舗





トゥモローランド 新宿伊勢丹店(メンズ)

ザ ストア トゥモローランド 阪急メンズ大阪店





