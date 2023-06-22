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6月22日(木)20時から楽天Show itは、SWITCH…

6月22日(木)20時から楽天Show itは、SWITCH向けTVゲーム用品を10%オフセール価格で販売。さらに、楽天お買い物マラソンでポイント10倍プレゼントを実施。

［株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN］

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/c/0000000057/

楽天市場「Show !t」は6月22日(木)20時からSWITCH向けTVゲーム用品をお得な10%オフセール価格で販売します。雨が続く季節を家でゲーム用品を使って、楽しく過ごしましょう。また、6月22日(木)20時～6月27日(火)01時59分まで開催される、楽天お買い物マラソンに参加し全商品ポイント10倍プレゼントを実施します。






2台のBluetoothデイバスを同時に接続可能！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オーディオトランスミッター for SWITCH　通常価格3,278円(税込)→セール価格2,950円(税込)

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6622813356190/



Point1　SWITCHにBluetoothイヤホンが同時に最大2台接続可能、ゲームの音楽などがワイヤレスで聞ける！
Point2　低遅延 aptX / aptX LL 対応
Point3　コンパクトで持ち運び便利
Point4　ボイスチャット対応
Point5　ゲーム機からの給電により充電は不要
Point6　カラー2色展開


4WAYSハンドルコネクタパック for SWITCH　通常価格2,178円(税込)→セール価格1,960円(税込)

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_39722729439390/



Point1　4つの組み合わせで様々なゲームの操作性を向上
Point2　落下防止用ストラップが付属
Point3　軽量で丈夫なABS素材を使用

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/22-18:46）

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