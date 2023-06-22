［株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN］

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楽天市場「Show !t」は6月22日(木)20時からSWITCH向けTVゲーム用品をお得な10%オフセール価格で販売します。雨が続く季節を家でゲーム用品を使って、楽しく過ごしましょう。また、6月22日(木)20時～6月27日(火)01時59分まで開催される、楽天お買い物マラソンに参加し全商品ポイント10倍プレゼントを実施します。













2台のBluetoothデイバスを同時に接続可能！ オーディオトランスミッター for SWITCH 通常価格3,278円(税込)→セール価格2,950円(税込)



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Point1 SWITCHにBluetoothイヤホンが同時に最大2台接続可能、ゲームの音楽などがワイヤレスで聞ける！

Point2 低遅延 aptX / aptX LL 対応

Point3 コンパクトで持ち運び便利

Point4 ボイスチャット対応

Point5 ゲーム機からの給電により充電は不要

Point6 カラー2色展開





4WAYSハンドルコネクタパック for SWITCH 通常価格2,178円(税込)→セール価格1,960円(税込)



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Point1 4つの組み合わせで様々なゲームの操作性を向上

Point2 落下防止用ストラップが付属

Point3 軽量で丈夫なABS素材を使用



企業プレスリリース詳細へ （2023/06/22-18:46）