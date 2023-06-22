6月22日(木)20時から楽天Show itは、SWITCH…
［株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN］
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/c/0000000057/
楽天市場「Show !t」は6月22日(木)20時からSWITCH向けTVゲーム用品をお得な10%オフセール価格で販売します。雨が続く季節を家でゲーム用品を使って、楽しく過ごしましょう。また、6月22日(木)20時～6月27日(火)01時59分まで開催される、楽天お買い物マラソンに参加し全商品ポイント10倍プレゼントを実施します。
2台のBluetoothデイバスを同時に接続可能！ オーディオトランスミッター for SWITCH 通常価格3,278円(税込)→セール価格2,950円(税込)
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6622813356190/
Point1 SWITCHにBluetoothイヤホンが同時に最大2台接続可能、ゲームの音楽などがワイヤレスで聞ける！
Point2 低遅延 aptX / aptX LL 対応
Point3 コンパクトで持ち運び便利
Point4 ボイスチャット対応
Point5 ゲーム機からの給電により充電は不要
Point6 カラー2色展開
4WAYSハンドルコネクタパック for SWITCH 通常価格2,178円(税込)→セール価格1,960円(税込)
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_39722729439390/
Point1 4つの組み合わせで様々なゲームの操作性を向上
Point2 落下防止用ストラップが付属
Point3 軽量で丈夫なABS素材を使用
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/22-18:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
【JAF富山】JAFデーin道の駅カモンパーク新湊(06/22 20:46)
MSI ｘ FRONTIER コラボレーションBTO PCモデル、MFGシリーズ新登場(06/22 20:46)
”超ハイスペック全部盛り”な折りたたみ傘｜aso（アソ）(06/22 20:46)
自動車部品メーカーアイシンが運営するジェームス小牧南店がリニューアルオープン(06/22 20:46)
Moloco、株式会社サイバーエージェント、グリーアドバタイジング株式会社を初のMoloco公認代理店に(06/22 20:46)
7月4日（火）12:00～ ジェネレーティブAI協会GAIAが設立後初のオンラインセミナーを開催(06/22 20:46)
サステナブルなコーヒードリッパー『トライタン フラワードリッパー』新発売(06/22 20:46)
米津玄師さんが「ジョージア」新TVCMに初登場！ 『毎日って、けっこうドラマだ。夏』篇 2023年6月19日（月）より全国で順次放映開始(06/22 20:40)
広報3.0へ。ストーリーを実装する広報戦略セミナー【6月27日(火)13時】(06/22 20:40)
PR記事作成工数95%削減 & プレス効果10～50倍: GPT-4によるPR生成AI「CalqPR」をCalqWorksで公開(06/22 20:40)
『ICTスタートアップリーグ』6月19日より公募開始 採択者に向け最大2,000万円の開発支援を実施(06/22 20:40)
東京発のCBDブランド「PEAQ」から、リモートワーク専用、おやすみ前用CBDが新登場！(06/22 20:40)
ダークウェブ捜査専門AI「DarkBERT」日本進出へ：ダークウェブの「闇」解明に向け日本企業とのパートナーシップ構築を始動(06/22 20:40)
◆初開催◆ファッションと食の国際ビジネスマッチングイベント”創出展2023 in NAGOYA～Asia Fashion＆Food Exhibition～”を愛知で開催(06/22 20:40)
取締役、執行役および執行役員人事に関するお知らせ(06/22 19:46)
HOTに駆けて、ほっとひと息。アバルトファン同士が出会い、語らうイベント「ABARTH COFFEE BREAK 2023」(06/22 19:46)
Z世代で結婚式熱が再燃？！Z世代女性の９割が結婚式をしたい！(06/22 19:46)
【Kozutumi】ISMSの国際標準規格「ISO27001, ISO27017」の認証を取得(06/22 19:46)
PLACOLEWEDDING「プランナーランキングプラコレアワード2023 SPRING」ウェディングプランナー全国1~3位受賞のウェディングプランナーを発表(06/22 19:16)
自治体初のHireVue導入した都城の導入事例を公開～AI面接を活用しより公平で適正な採用機会の提供へ～(06/22 19:16)
BOSS、サイクリング界に挑む(06/22 19:16)
大人気フレーバーからビックサイズ誕生!!業界初*１EAA・BCAA筋トレサポート成分をこれ一つで！アンビーク オールインワンEAAエナジードリンク風味1kg 6月22日(木)発売(06/22 19:16)
YKFCのものづくり補助金「フル」申請支援サービス、累計獲得総額2億円を突破(06/22 19:16)
幸福に感じているラクロス関与者は一般層の2倍(06/22 19:16)
『Ｄ×２ 真・女神転生 リベレーション』新★5悪魔「魔王 モロク」が登場！第4回悪魔連合襲来イベント“獰猛なる牡牛は血に濡れる”開催！(06/22 18:46)
【ユゥレイの怪奇譚×ヴィレッジヴァンガード】～コラボグッズ発売決定！！～(06/22 18:46)
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』 3属性のボスに挑む「武技研鑽競技会」開催！SSR確率大幅UPな「ヴェストリアフェスティバルガチャ」も登場！(06/22 18:46)
大人気オープンワールドRPG 『原神』より、「神里綾華」がフィギュア化！「あみあみ」にて予約受付中。(06/22 18:46)
『原神』より、「胡桃 ちびキャラゆらゆらスタンド」が登場。「あみあみ」にて予約受付中。(06/22 18:46)
Adecco、2025年末までに5万人の難民の就労を支援(06/22 18:46)