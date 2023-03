[バリュエンス]

地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表:嵜本 晋輔、以下 当社)は、当社の取締役COO 六車 進 初の著書となる「営業は現場が9割」を出版したことをお知らせいたします。







当社の取締役COOである六車は20年以上にわたり、シンガポール、東南アジア、インド、イラン、南アフリカ、トルコ、ドバイ、アフリカ全土といった国々を中心に世界70ヶ国で、ほぼゼロからビジネスの立ち上げに携わり、世界市場を作り上げてまいりました。2019年9月、株式会社SOU(現 当社)に海外事業部 本部長として入社し、2020年11月には取締役COOに就任。そして現在は、グループ会社のバリュエンスジャパン及びバリュエンスインターナショナルの代表も兼任しております。



本書は六車のこれまでの海外駐在経験をもとに、何もないところから売上を作り出すためには何をすべきか、相手を想う心でマーケティングするというのはどういうことかを紐解き、セールスプロセスを学ぶことができる1冊です。また当社における香港での海外拠点立ち上げから、現在世界17カ国、30店舗以上を展開する買取店舗の出店に至るまでのストーリーについてもお伝えしております。



■書籍情報

・書籍名:営業は現場が9割 相手を想う心でゼロから海外市場を立ち上げ続けた軌跡

・著 者:六車 進(バリュエンスホールディングス株式会社 取締役 COO)

・体 裁:四六版/228ページ

・定 価:電子書籍版 980円(税込)/ペーパーバック版 1,540円(税込)

・発売日:2023年2月22日(水)

・ペーパーバック版:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BW2SL4Y7

・電子版:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BWJCHSYB/



■著者 プロフィール



六車 進(むぐるま すすむ)

バリュエンスホールディングス株式会社 取締役 COO

1971年生まれ。大学卒業後、シンガポール、香港、イラン、南アフリカ、トルコ、 ドバイ首長国連邦にて海外駐在を20年以上経験。ビジネスを通して訪問した国は 70ヶ国に及ぶ。現在バリュエンスホールディングス株式会社 取締役COO、 バリュエンスジャパン及びバリュエンスインターナショナルの代表を務める。





■バリュエンスホールディングス株式会社(https://www.valuence.inc/)

・証券コード:9270(東証グロース市場)

・設立:2011年12月28日

・代表取締役社長:嵜本 晋輔

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:グループ全体の経営・マネジメント強化、戦略立案・策定、企業価値の最大化



