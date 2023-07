[ロクシタンジャポン株式会社]

南仏プロヴァンスの豊かな生活を提案するライフスタイルコスメティックブランド・ ロクシタンは、ホテル椿山荘東京と人気のフレグランス「オスマンサス」シリーズのコラボレーションをし、月夜に咲く金木犀をイメージした季節限定の宿泊プランなどを2023年9月19日(火)よりホテル椿山荘東京にて提供いたします。

ロクシタンの人気のフレグランスシリーズ「オスマンサス」は、金木犀が持つフルーティさが印象的に表現された魅惑的な香り。多くの方を魅了し、瞬く間にロクシタンの数あるフレグランスの中で売り上げNo.1*の人気を確立しました。そんな秋の夜に月の光を浴びて輝く金木犀(オスマンサス)の誰もが思わず振り返ってしまう香りの世界観を堪能できるステイプラン、ディナーイベント、トリートメントメニューなどの各種プランを、2023年9月19日(火)より提供いたします。

また、期間中、オスマンサスの香りや金木犀の色を施した庭園演出「東京雲海」も登場。秋を告げる金木犀が目前で華やかに香っているような世界観を表現した「香る、東京雲海」をお楽しみいただけます。(東京雲海はホテルご利用のお客様のみご覧いただけます。)















<今回ご提供の各種プラン>

庭園演出:オスマンスの香りをのせた「香る、東京雲海」

イベント:金木犀と南仏をイメージしたフレンチフルコースと7種のスイーツビュッフェのディナー

ご宿泊 :オスマンスの香りを満喫する特別仕様のコラボレーションルームでのステイプラン

スパ :ロクシタンスパ最高峰のフェイシャルケアと、四季にあわせて変わるケアアイテムを使ったボディトリートメントを組み合わせたトリートメント

オスマンスの香りをのせた「香る、東京雲海」は1日6回登場いたします。うち4回は、18時以降に月夜の明かりが雲海を照らしているような金木犀の色に変化いたします。通常の東京雲海と併せて、この時季限定の庭園演出を期間限定で、ぜひお楽しみください。

特設ページ: https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/loccitane_event2023/

※対象 一部 プラン 早期 申込ご優待 期間 2023年 7月 20日(木)12:00~ 7月 31日 (月) 23:59まで

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/page/loccitane_timesale2023





イベント概要 「プロヴァンスディナー& 7つのスイーツ ~金木犀香る東京雲海と、秋月夜 」

フルコースで腕をふるうのは熟練の技を有する料理長十代雅之。そして、スイーツを、ロクシタンを、愛してやまない若き人気のパティシエ栗原夢美が手がけます。

まずは、金木犀(オスマンサス)の可憐な色と香りを漂わせた「香る、東京雲海」の演出をテラスから眺めながらウエルカムドリンクで乾杯。乾杯後は、屋内会場にて、オーセンティックな南仏料理にロクシタンのエスプリをまとわせたフレンチのフルコースをご堪能ください。

食後は金木犀や月、南仏の伝統菓子をテーマとした7つのスイーツをビュッフェスタイルでご用意いたします。各種のオリジナルカクテルとともにテラスや屋内会場のお好きな場所で、心ゆくまでご賞味ください。



■期間:2023年9月20日(水)~ 11月5日(日)

※予約受付2023年7月20日(木)12:00より承ります。

(早期申込ご優待期間7月20日12:00~7月31日23:59、一般予約受付8月1日~)

※期間中、特定日開催。詳細は下記URLをご参照ください。

■時間:19:00~21:00 ※受付は30分前より

※日により開催時間が異なる場合がございます。ご予約時にご確認ください。

■会場:バンケット棟1階宴会場

■料金:WEB予約お一人様13,000円(電話予約お一人様14,000円)

※消費税・サービス料(15%)込

※ご来店の2日前17時までにご予約をお願いいたします。

※中学生よりご利用可能です。お料理は大人の皆様と同じ内容でお楽しみください。

※2名様よりご予約承ります。

また、お子様のみ(18際未満)のご参加はご遠慮いただいております。

■内容:バンケット料理長十代雅之×パティシエ栗原夢美~世代を超えてつながる美食のコラボレーション~

料理長十代雅之特製フレンチフルコース

・南フランス名物ニース風サラダ

・軽く火を入れたマグロとラタトゥイユハーブ香るソースと共に

・ベアルヌ地方の郷土料理ガルビュール

・シェフこだわりのブイヤベースマルセイユ風

・牛肉の赤ワイン煮オレンジ風味、鶏腿肉ハーブ風味焼き、豚バラ肉のオーブン焼き

・香る、自家製パン(金木犀・ラベンダー)





パティシエ栗原夢美特製7つのスイーツ(ビュッフェ形式)

・金木犀香る、シフォンケーキ

・タルト・オ・ピニョン~プロヴァンス地方に伝わる郷土菓子~

・トゥルト・ピレネー~南仏に伝わる伝統菓子

・フルーツゼリー* ~南仏に広がる花畑~

・ヨーグルトとカスタードのシュークリーム

・ショコラオレンジ~夜空に浮かぶ満月~

・クレーム・キャラメル

(*印)アルコールを使用しております



フリードリンク

・L'OCCITANE×ホテル椿山荘東京オリジナルカクテル

・その他(スパークリングワイン、ビール、赤・白ワイン、ウイスキー、ノンアルコールカクテル、ソフトドリンク)

※国内外および仕入れ状況によりサービス・内容を変更する場合がございます。

■特典 :L’OCCITANE「オスマンサス」のウエルカムプチギフトをプレゼント!(お一人様1つ)

※プレゼント内容につきましては予告なしに変更する場合がございます。

■ご予約・お問い合わせ :03-3943-5489(10:00~19:00)

■URL :https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/loccitane_event2023/

※ディナー付きステイプランもご用意しております。以下ご参照ください。

https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg001/plans/10101511





ステイプラン概要



ラグジュアリーアフタヌーンティーinオスマンサスビューバススイート

ロクシタンの人気フレグランス「オスマンサス」の香りに抱かれるバスタイム&ステイを。世界に一つだけの特別仕様のコラボレーションルームと計18点の贅沢なロクシタンのギフトコレクション、そしてロビーラウンジ「ル・ジャルダン」のアフタヌーンティーを客室にご用意いたします。夜には、千の光に灯される庭園と金木犀色の東京雲海の景色もご覧いただけます。

■期間:2023年9月19日(火)~11月8日(水)

※予約受付2023年7月20日(木)12:00より承ります。

■料金:ビューバススイート(93平方メートル )

1室2名様ご利用時232,500円~

※消費税・サービス料込、宿泊税別

■内容:・洋食・和食から選べるご朝食(レストラン)

・お部屋で楽しめる季節のアフタヌーンティー(人数分)とスパークリングワイン1本

※アフタヌーンティーは時期により内容が異なります。

・スパ施設(プール・温泉・フィットネスジム)のご利用

・L'OCCITANE オスマンサスシリーズコンプリートギフトコレクション計12点

・L'OCCITANE スペシャルプレゼントfor バスタイム計6点

※ギフトコレクションとスペシャルプレゼントは、お1人様1セットずつ

■ご予約・お問い合わせ :03-3943-0996(9:00~20:00)

■URL :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg001/plans/10103117





ギフト付き!L'OCCITANE オスマンサスステイ

■期間:2023年9月19日(火)~11月8日(水)

※予約受付2023年7月20日(木)12:00より承ります。

■料金:プライムスーペリア(45平方メートル )シティ/ガーデンビュー

1室2名様ご利用時59,800円~

※消費税・サービス料込、宿泊税別

■内容:・洋食・和食から選べるご朝食(レストラン)

・L'OCCITANE オスマンサスギフトセット計10点

(お一人様1セット)

■ご予約・お問い合わせ :03-3943-0996(9:00~20:00)

■URL ::https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg001/plans/10103096







「ガーデン シークレットシグネチャートリートメント」概要

ロクシタンスパの開発責任者が来日時に、ホテル椿山荘東京の庭園に感銘を受け、インスピレーションが沸いたことにより生まれた、唯一無二の、世界中でもホテル椿山荘東京だけでお楽しみいただけるオリジナルメニュー。ロクシタンスパ最高峰のフェイシャルケア「イモーテルディヴァインシークレット」90分と、四季を愛でる日本のおもてなしの心のように、春夏秋冬で用いるケアアイテムを変更するボディトリートメント60分を組み合わせました。

期間限定で「オスマンサスボディミルク」でのボディトリートメントをご提供。「オスマンサスボディミルク」でのボディトリートメントをお選びいただいた方には、オスマンサスのプチギフトをご用意しております。



ガーデンシークレットシグネチャートリートメント

■期間:通年

※2023年9月1日(金)~11月30日(木)は、「オスマンサス ボディミルク」でのボディトリートメントをお選びいただけます。「オスマンサス ボディミルク」をお選びいただいたお客様限定でプチギフトもご用意しております。

■料金:52,900円

※消費税・サービス料込

■内容:150分(フェイシャル90分+ボディ60分)

■場所:悠YU, THE SPA by L'OCCITANE

■ご予約・お問い合わせ :03-3943-4785(10:00~21:00)

■URL :https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/relaxation/spabyloccitane/#garden_secret





「香る、東京雲海」概要

オスマンサスの香りと色を施した「香る、東京雲海」をはじめとする、この時季限定の庭園演出をご宿泊やお食事とあわせてお楽しみください。

■期間 :2023年 9月 19日(火) ~11月 8日(水)

■時間 :11:10/14:10

「オスマンサス」の香りをのせた「香る、東京雲海」をお届けします。

18:10/19:10/20:10/21:10

オスマンサスの香り、金木犀の色の「香る、東京雲海」をご覧いただけます。

■URL :https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/loccitane_event2023/





ホテル椿山荘東京とは

都心にありながら、森のような庭園の中に建つホテル椿山荘東京は、2022年11月11日に開業70年を迎えました。「いつの時代も、その時代が必要とするオアシスであり続ける」という想いの下、7つの季節に7つの絶景を造り、国内最大級の霧の庭園演出「東京雲海」と7つの季節は、2022年「日本空間デザイン賞 銀賞」、「Prix Villegiature Awards グランプリ」、2023年「iF DESIGN AWARD」を受賞し、都心の絶景として通年お楽しみいただけます。267室の客室では、第二の我が家のようにお寛ぎいただけるよう充実した機能やアメニティを備えるだけでなく、都心のパノラマ、またはガーデンビューをご堪能いただけます。そのほか、庭園内や館内の9つのレストラン、自然光を感じられる直営のスパ・トリートメント施設、最大2,000名様までご利用いただける大会場を含む38の宴会場、チャペル・神殿、理・美容室、フォトスタジオなどを完備しています。 散策できる広大な庭園には、国の有形文化財の三重塔や茶室、史跡があり、また春の桜、きらめく新緑、初夏の蛍、夏の涼やかな滝のしぶき、紅葉、雪景色の中の椿と、四季の風情が東京にいることを忘れさせる特別なひとときをお過ごしいただけます。ホテル椿山荘東京は、「フォーブス・トラベルガイド」が発表した格付けの「ホテル部門」・「スパ部門」では、おかげさまで名だたるホテルが並ぶ4つ星を獲得できました。また、特に最高級の施設とサービスにより、記憶に残る体験を提供するホテルとして認められ「プリファードホテルズ& リゾーツ」の「L.V.X. Collection」に加盟いたしております。



ロクシタンジャポン株式会社について

1976年に世界で最も生物の多様性に富んだ地、南仏プロヴァンスに生まれたロクシタン。以来、自然の恵みを享受し暮らしを芸術のように彩る、プロヴァンスのライフスタイルを届けてきました。自然と人に寄り添う「消費を再生に -Turn Consumption into Regeneration-」というブランドビジョンを掲げ、より美しい未来への変化を育んでいます。





フレグランスの中で売り上げNo.1*

*2021年9月~2023年6月のオードトワレ売上実績より



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/11-18:46)