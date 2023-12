[渡辺産業株式会社]

渡辺産業株式会社が運営する BRITISH MADE(ブリティッシュメイド)に、1979年スコットランドで創業し、高品質なブライドルレザーアイテムを手掛ける GLENROYAL(グレンロイヤル)へ別注した限定商品が入荷いたしました。







今回入荷したブリティッシュメイド限定商品は、スマートなデザインの財布、革小物の全4型がラインアップ。落ち着いた印象ながらも切り替え配色や、エンボスレザーの素材感で、大人のこだわりを感じさせるブリティッシュメイドらしいコレクションに仕上がりました。クリスマスプレゼントなど特別な贈りものにもおすすめです。



使いやすさに特化したツインベーシックカラー







配色はブラック×グレー、シガー×トープの2色展開でサブカラーをメインカラーと同系色にまとめています。使いやすさにフォーカスした配色となっているため、男性の方だけでなく、女性の方にもおすすめできるカラー。スマートな印象で、ビジネスシーンに活用しやすいことも特長です。



ルックス、使い心地ともにスマートな財布







[別注]マネークリップ(エンボス) 全2色 ¥28,600(税込)

[別注]折りたたみジップキーケース(エンボス) 全2色 ¥31,900(税込)



財布は「マネークリップ」と、小銭入れが付属した「折りたたみジップキーケース」がラインアップ。シンプルな使い心地のマネークリップは、待望の入荷。電子決済中心に切り替えた方にもおすすめです。また、折りたたみジップキーケースにはラウンド形状の小銭入れとカードポケットも備えているためミニ財布としても活躍してくれる万能アイテムです。



メイン財布をサポートする革小物







[別注]コインケース(エンボス) 全2色 ¥19,800(税込)

[別注]スリムカードケース(エンボス) 全2色 ¥19,800(税込)



小物はコインケースとカードケースといったシンプルな使い心地が魅力の2つがラインアップ。ミニマルなデザインで、スマートなライフスタイルに寄り添ったアイテムです。セットでお持ちいただくのもおすすめです。



商品概要









[別注]マネークリップ(エンボス) ¥28,600(税込)



カラー展開:(上から)SAFFIANO NEW BLACK×GREY、SAFFIANO CIGAR×TAUPE



商品URL

https://www.british-made.jp/c/brands/GLR496201132B0







[別注]折りたたみジップキーケース(エンボス) ¥31,900(税込)



カラー展開:(上から)SAFFIANO NEW BLACK×GREY、SAFFIANO CIGAR×TAUPE



商品URL

https://www.british-made.jp/c/brands/GLR586901132B0







[別注]スリムカードケース(エンボス) ¥19,800(税込)



カラー展開:(上から)SAFFIANO NEW BLACK×GREY、SAFFIANO CIGAR×TAUPE



商品URL

https://www.british-made.jp/c/brands/GLR593501132B0







[別注]コインケース(エンボス) ¥19,800(税込)



カラー展開:(上から)SAFFIANO NEW BLACK×GREY、SAFFIANO CIGAR×TAUPE



商品URL

https://www.british-made.jp/c/brands/GLR592601132B0



取り扱い店舗



BRITISH MADE 全店



店舗一覧: https://www.british-made.jp/shoplist



公式オンラインショップ: https://www.british-made.jp/







クリスマス限定のグレンロイヤル純正スペシャルギフトボックス







ブリティッシュメイドでは12月25日(月)までの期間限定で無料のギフトラッピングを承っています。今年はクリスマスシーズン限定カラーのボックスが新登場しておりますので、ぜひこの機会にご検討ください。



スペシャルギフトボックス対象商品

https://www.british-made.jp/p/search?tag=2023SpecialGift&keyword=



■ GLENROYAL/グレンロイヤル

1979年スコットランドの中西部エア・シャーで創業。ブランドの最大の特徴は高品質なブライドルレザーを使った革小物です。 ベジタブル・タンニングによって、長い時間をかけ、蜜蝋ワックスや牛脂をじっくりと染み込ませて仕上げられる革は、もともと馬具にも使われていたものであり、屈強で耐久性に優れるだけでなく、自然な光沢が美しいのも特徴。ハンドメイドで作られた質の高いレザー製品は、経年変化が楽しめるのも魅力の一つ。



GLENROYAL Website

https://glenroyal.jp/



GLENROYAL Instagram

https://www.instagram.com/glenroyal1979/



BRITISH MADE Instagram

https://www.instagram.com/british_made/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/05-19:16)