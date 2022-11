[株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン]

出演:新垣樽助、山中真尋、笹翼、西山宏太朗、榊原優希、神尾晋一郎



ツキプロ×妄営 初コラボ記念>

ツキプロLIVEもアニメも、ようこそ妄想営業部へ(ハート)のイベントもコラボ生配信も!合計13作品をアニマックスで放送&配信決定







今年12月で10周年を迎える『ツキウタ。』など人気シリーズであるツキプロことツキノ芸能プロダクションのキャストと、観客の投票でスーツ姿の推しを操れる即興ドラマバラエティ『ようこそ妄想営業部へ♥』のキャストがアニメ専門チャンネル<アニマックスオンデマンド>で奇跡の初コラボ!アイドルと営業マンたちが繰り広げる、スペシャルコラボを11月25日(金)18:30から生配信!



ツキノ芸能プロダクション×ようこそ妄想営業部へ♥

1日限りの初コラボ! 豪華キャストでお届けするスペシャル生配信!!







「ツキノ芸能プロダクション」から

新垣樽助(VAZZY眞宮孝明役)、山中真尋(VAZZY築一紗役)、笹翼(VAZZY大山直助役)

「ようこそ妄想営業部へ♥」から

西山宏太朗(妄想営業部 西山コータロー役)、榊原優希(経理部 榊原ユウキ役)、神尾晋一郎(研究開発部 シンイチロー・神尾役) が出演!

詳細▶ https://www.animax.co.jp/tsukipro_moso_special



さらに!今回の初コラボを記念して、11月からアニマックスでツキプロのLIVEやアニメ、ようこそ妄想営業部へ♥のイベントも一挙に14作品を放送&配信します。テレビでもスマホでも視聴可能!ご自宅のテレビで録画もしながら大画面で楽しみ、スマホやPCでいつでもどこでも楽しめる。この機会にツキプロと妄営の世界にどっぷり浸かってみませんか?







ツキノ芸能プロダクション×ようこそ妄想営業部へ♥

1日限りの初コラボ! 豪華キャストでお届けするスペシャル生配信 概要







【イベント名】

ツキノ芸能プロダクション×ようこそ妄想営業部へ♥1日限りの初コラボ!豪華キャストでお届けするスペシャル生配信!!



【出演】

「ツキノ芸能プロダクション」

新垣樽助 (VAZZY眞宮孝明役)

山中真尋 (VAZZY築一紗役)

笹翼 (VAZZY大山直助役)

「ようこそ妄想営業部へ♥」

西山宏太朗 (妄想営業部 西山コータロー役)

榊原優希 (経理部 榊原ユウキ役)

神尾晋一郎 (研究開発部 シンイチロー・神尾役)



*出演者は変更になる可能性がございます。



【配信日時】

2022年11月25日(金) 18:30



【視聴方法】

全編 配信▶スカパー!番組配信内「アニマックスオンデマンド」

https://www.animax.co.jp/tsukipro_moso_special

スカパー!のアニマックス(BS236ch)への加入が必要になります。813円(税込)/月*でこの生配信を全編みられるほか、11月から特集するツキプロLIVE、アニメ、ようこそ妄想営業部へ♥のイベント放送・配信も「全て」ご覧いただけます!*別途、スカパー!の月額基本料429円(税込)がかかります。



一部 配信▶アニマックス公式YouTube(※冒頭30分のみとなります。)

https://youtu.be/KkZQ7xHx_xs



※配信内容、キャスト等やむを得ず変更になる場合がございます。ご了承ください。



11/25(金)18:30からの生配信で【緊急発表】がありますのでお見逃しなく!







さらに、アニマックスならツキプロのLIVEもアニメも、妄営のイベントも!!アニマックスなら一挙に楽しめる!







『VAZZROCK LIVE 2020』

出演:

【VAZZY】新垣樽助/小林裕介/山中真尋/白井悠介/笹翼/堀江瞬

【ROCK DOWN】菊池幸利/長谷川芳明/佐藤拓也/坂泰斗/増元拓也/河本啓佑

放送日時▶11/6(日)24:00~

*配信日時▶11/8(火)0:00~



『VAZZROCK LIVE 2021』

出演:

【VAZZY】新垣樽助/小林裕介/山中真尋/白井悠介/笹翼/堀江瞬

【ROCK DOWN】菊池幸利/長谷川芳明/佐藤拓也/坂泰斗/増元拓也/河本啓佑

放送日時▶11/13(日)24:00~

*配信日時▶11/15(火)0:00~





『TSUKIPRO LIVE 2022 WINTER CARNIVAL』

出演:

【SOARA】豊永利行/小野友樹/古川慎/村田太志/沢城千春

【Growth】土岐隼一/山谷祥生/山下大輝/寺島惇太

【SolidS】江口拓也/斉藤壮馬/花江夏樹/梅原裕一郎

【QUELL】武内駿輔/西山宏太朗/仲村宗悟/野上翔

放送日時▶12/4(日)20:00~

*配信日時▶12/5(月)0:00~





『VAZZROCK THE ANIMATION』

キャスト:

【VAZZY】眞宮孝明:新垣樽助/吉良凰香:小林裕介/築一紗:山中真尋/築二葉:白井悠介/大山直助:笹翼/白瀬優馬:堀江瞬

【ROCK DOWN】小野田翔:菊池幸利/久慈川悠人:長谷川芳明/天羽玲司:佐藤拓也/立花歩:坂泰斗/大黒 岳:増元拓也/名積ルカ:河本啓佑

放送日時▶11/6(日)23:30~ 毎週日曜放送

配信日時▶放送翌日0:00~ 毎週月曜配信





『ようこそ妄想営業部へ♥Season1』

出演:

【妄想営業部】伊東健人/西山宏太朗/小林裕介/堀江瞬/吉田尚記

放送日時▶11/6(日)11:00~

*配信日時▶11/6(日)11:00~





『ようこそ妄想営業部へ♥Season2』

出演:

【妄想営業部】伊東健人/西山宏太朗/吉田尚記

【経理部】駒田航/榊原優希

【人事部】八代拓/石谷春貴

放送日時▶11/13(日)11:00~

*配信日時▶11/6(日)11:00~





『ようこそ妄想営業部へ♥Season3』

出演:

【妄想営業部】伊東健人/西山宏太朗/吉田尚記

【経理部】駒田航/榊原優希/寺島惇太

【人事部】八代拓/石谷春貴/濱健人

【研究開発部】神尾晋一郎/仲村宗悟

放送日時▶11/20(日)11:00~

*配信日時▶11/6(日)11:00~





『ようこそ妄想営業部へ♥Season3.5 研究開発部篇』

出演:

【研究開発部】神尾晋一郎/仲村宗悟

【人事部】濱健人

【広報部】高塚智人

【妄想営業部】吉田尚記

放送日時▶11/27(日)11:00~

*配信日時▶11/6(日)11:00~





『ようこそ妄想営業部へ♥Season3.5 妄想営業部篇』

出演:

【妄想営業部】伊東健人/西山宏太朗/堀江瞬/吉田尚記

放送日時▶12/4(日)11:00~

*配信日時▶11/6(日)11:00~





『ようこそ妄想営業部へ♥Season3.5 経理部篇』

出演:

【経理部】駒田航/榊原優希

【健康管理室】田丸篤志/葉山翔太

【妄想営業部】吉田尚記

放送日時▶12/11(日)11:00~

*配信日時▶11/6(日)11:00~





『ようこそ妄想営業部へ♥Season4 第1部』

出演:

【妄想営業部】伊東健人/西山宏太朗/吉田尚記

【経理部】駒田航/榊原優希/寺島惇太

【研究開発部】神尾晋一郎/仲村宗悟

【広報部】白井悠介/濱健人/高塚智人

放送日時▶12/18(日)11:00~

*配信日時▶11/6(日)11:00~





『ようこそ妄想営業部へ♥Season4 第2部』

出演:

【妄想営業部】伊東健人/西山宏太朗/吉田尚記

【経理部】駒田航/榊原優希/寺島惇太

【研究開発部】神尾晋一郎/仲村宗悟

【広報部】白井悠介/濱健人/高塚智人

放送日時▶12/25(日)11:00~

*配信日時▶11/6(日)11:00~





*配信は、スカパー!番組配信「アニマックスオンデマンド」配信となります。『VAZZROCK THE ANIMATION』はスカパー!以外のアニマックスオンデマンドでもお楽しみいただけます。



さらに配信限定アニメも!

放送作品・配信作品詳細はコチラ https://www.animax.co.jp/tsukipro_moso_special







「ツキノ芸能プロダクション」「ようこそ妄想営業部へ♥」とは



「ツキノ芸能プロダクション」





ツキノ芸能プロダクションは2・5次元に存在する架空の芸能事務所。歌手、俳優、女優、アナウンサー、芸能人などなど。多種多様なタレントを抱える業界では大手の芸能プロダクションで「ツキプロ」もしくは「ツキノプロ」と略されます。2016年にアニメ化された『ツキウタ。』をはじめ、付きの所属タレントたちがさまざまな作品で活躍中!

ツキノ芸能プロダクション公式サイトhttps://tsukino-pro.com/

ツキノ芸能プロダクションTwitter公式アカウント:@tsukino_pro (https://twitter.com/tsukino_pro)



「ようこそ妄想営業部へ♥」





都内某所にある、総合商社「イケボ商事」。勤務するのはスーツ姿がまぶしいエリート社員たち。彼らが繰り広げる、成長と愛憎と妄想の物語の行く末を決めるのは、舞台を観ているあなた!「妄想力」を駆使した全力のアドリブで、あなたの願望を叶えます。笑って泣いてキュンとする、珠玉のエンターテインメント!観客の投票でスーツ姿の推しを操れる即興ドラマバラエティとして誕生した、アニマックスオリジナル声優イベント。

ようこそ妄想営業部へ♥公式サイトhttps://www.animax.co.jp/moso_eigyoubu4/

ようこそ妄想営業部へ♥Twitter公式アカウント:@moso_eigyobu (https://twitter.com/moso_eigyoubu)



アニマックス公式サイト https://www.animax.co.jp/tsukipro_moso_special

アニマックス公式Twitter:@ANIMAX_Japan (https://twitter.com/ANIMAX_Japan)



(C)VAZZANI (C) Animax Broadcast Japan.



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/05-00:40)