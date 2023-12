[株式会社クロア]

穏やかで癒しの雰囲気を繊細なエコーが生み出す。リラックスした時間と優しい眠りを求める方々に最適。



株式会社クロアが運営するレーベル「CROIX HEALING」から、Classy Moonの最新アルバム『Flow and Slow Echoes -Sleep Piano-』の配信が2023年12月15日よりスタート!





作品詳細▶https://www.croixhealing.com/release/classy-moon/chdd-1735

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:戸部田 馬準)が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、”Classy Moon”の最新アルバム『Flow and Slow Echoes -Sleep Piano-』の配信が2023年12月15日よりApple Music、Spotifyほか、各配信サイトからスタートしました。





美しい旋律と深い感情が調和し繊細で静謐なエコーが心に響くピアノの音を特徴とし、聴く人を優雅な旅に誘います。力強さと静寂の波が美しく調和したアンビエントなピアノサウンドは、心の奥深くまで響き渡ります。



このアルバムは穏やかで癒しのある雰囲気を生み出し、リラックスした時間や穏やかな眠りを求める方々に最適なサウンドトラックとなることでしょう。繊細なエコーが心地よい静寂をもたらし、聴く人の心と体をリフレッシュする贅沢な音楽体験を提供します。





作品詳細





▶https://www.croixhealing.com/release/classy-moon/chdd-1735

配信サービス一覧▶https://lnk.to/8hMSSwdm21

タイトル:Flow and Slow Echoes -Sleep Piano-

アーティスト:Classy Moon

配信日:2023年12月15日(金)

レーベル:CROIX HEALING





Classy Moon プロフィール







いつも音楽があなたのそばにあるように、心を穏やかに過ごすサウンドとリラックスをテーマとし、美しいメロディーで日常のちょっとした幸せを気付かせてくれる、癒やしを奏でるアーティスト。



YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/channel/UCo69GGwdTvE3Mtx76vJyQow

X(旧Twitter)

▶https://twitter.com/moonclassy3

Facebook

▶https://www.facebook.com/profile.php?id=100064945934890



CROIX HEALING ホームページ

https://www.croixhealing.com/





株式会社クロアについて





2009 年6 月29 日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業14年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。



会社概要

社名 : 株式会社クロア

所在地 : 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 : 2009年6月29日

代表者 : 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク: https://croix.asia/





