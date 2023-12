[株式会社HIKE]

株式会社HIKE(本社:東京都新宿区、代表:三上政高、以下「HIKE」)のゲームブランド「HIKE GAMES」は、アクションRPGゲーム『The Lord of the Parties』にて、ローグライト・コアアクションゲーム『METALLIC CHILD』に登場するキャラクター「ロナ」のコラボダウンロードコンテンツ(以下「DLC」)を本日12月14日(木)より配信開始致します。







また、本日より12月21日(木)までの7日間限定で10%割引セールを実施致します。この機会にぜひ、「ロナ」が登場する『The Lord of the Parties』をプレイしてみてください。



DLC概要





『METALLIC CHILD』に登場するキャラクター「ロナ」は、素早い打撃で敵を寄せ付けない「フィスト」、幅広い斬撃で防御にも対応する「ソード」、高威力な一撃を全方位に振り回す「ハンマー」の3つの武器を時間で変化させながらオールマイティな戦いができます。

敵をまとめて吹っ飛ばす爽快感抜群の「TAKE DOWN」は高いランクの装備を装着することで繰り出すことができます。







通常攻撃



※ENDLESS TOWERにて通常攻撃時



スキル使用



※ENDLESS TOWERにてスキル使用時



『The Lord of the Parties』について





ハーフエルフの少女「アイリス」は、母親の遺言である手紙を見て、過去に亡くなっていたと聞かされた父親が実は生きていることを知る。アイリスは、幼馴染で英雄になることを夢見る少年「アーサー」とともに、姿を消した父親を探す旅に出る。

道中、新たな仲間との出会いを経つつ、父が失踪した真相と隠された世界の秘密に迫っていく…。



最大10人のパーティの組み合わせが冒険の行方を左右する!?

操作は、左右移動と前方ダッシュのみ!簡単操作で爽快アクション!

それぞれ違った特性を持つ仲間たちで最大10人のパーティを組み、敵を蹴散らしながら進もう。

冒険の途中で囚われた捕虜を救うと、一時的に捕虜がパーティに加勢。外見が同じ捕虜が3人集まると1ランク上の性能に強化されるぞ!





一期一会の出会いを楽しみつつ、ファンタジーの世界を爽快に駆け抜けよう!



商品概要

販売:HIKE

開発:Magic Cube / Dizcon

プラットフォーム:Steam(R)

ジャンル:ドタバタ仲間増殖アクションRPG

プレイ人数:1人

発売日:2022年6月30日

販売価格:1,640円

対応言語:日本語・英語・韓国語・中国語(繁体字・簡体字)



Steamストアページ:https://store.steampowered.com/app/1602880/The_Lord_of_the_Parties/

公式サイト:https://www.the-lord-of-the-parties.com/

公式X:https://twitter.com/LOP_CREST



『METALLIC CHILD』について





『掴んで、投げて、壊す』ローグライト・コアアクション。

宇宙船ライフストリーム号内で勃発した大規模な反乱。機械の少女――《メタリックチャイルド》ロナは産みの親であるアイリーン博士の乱行を止めるため、プレイヤーであるあなたの操縦のもと、巨大な敵ロボットの一団に立ち向かっていく。





商品概要

発売:HIKE

開発:Action Square(STUDIO HG)

ジャンル:ローグライト・コアアクションゲーム

プレイ人数:1人

発売日 Nintendo Switch(TM)版, Steam(R)版:2021年9月16日(木)

販売価格

Nintendo Switch(TM)版:3,980円(税込)

Steam(R)版:2,980円(税込)

CERO:C(15才以上対象)

対応言語:日本語・英語・韓国語・中国語(繁体字・簡体字)

CV:大空直美、佐倉綾音、三森すずこ 他 (順不同・敬称略)



Steamストアページ: https://store.steampowered.com/app/1490610/_/

公式サイト:https://www.metallic-child.com/

公式X:https://twitter.com/Metallic_Child



VTuberとのコラボ実装DLC配信中!





人気VTuberとのコラボ実装DLCも数多く配信中です。ぜひ覗いてみてください。



ここのえゆかり:https://store.steampowered.com/app/2238640/The_Lord_of_the_Parties/

白虎あきね:https://store.steampowered.com/app/2184710/The_Lord_of_the_Parties/

久遠たま:https://store.steampowered.com/app/1921000/The_Lord_of_the_Parties_x/

and more…!



HIKE GAMESについて







HIKE GAMESは“ゲームの最初のユーザ”として、インディーゲームの面白さを、より多くの人に伝えるお手伝いをします。どのようなゲームか、何が面白いのかといったことを広めるだけでなく、よりそのゲームの面白さを引き出す施策の提案や、見落としがちで重篤な不具合を検知し、クリエイターのアイディアを昇華させ、送りだします。

またクリエイターのアイディアをより多くの人に届けるため、弊社では、日本語のみならず韓国語、英語、簡体字、繫体字にてゲームをローカライズし、世界にゲームを発信します。元々日本語ではないゲームでも、開発意図が最も伝わりやすい日本語に翻訳/監修します。

HIKE GAMES:https://game.hike.inc/



株式会社HIKEについて







アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内のみならずグローバルにIPの価値を提供していきます。

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

公式サイト:https://hike.inc/

代表者:代表取締役 三上 政高



