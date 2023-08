[株式会社 トゥモローランド]

J.M. WESTON collection for blazer style at TOMORROWLAND LUMINE OMIYA,LUMINE TACHIKAWA 8.24~9.3



〈J.M.WESTON〉のシューズラインアップを取り揃え、トレンドとしても欠かすことのできないブレザーのコレクションと合わせたスタイルをご用意。







8月24日(木)から9月3日(日)までの期間、トゥモローランド ルミネ大宮店、トゥモローランド ルミネ立川店にて「J.M. WESTON collection for blazer style」を開催いたします。

エレガンスを下敷きにしたドレスカジュアルを体現する世界観をご提案いたします。



about|J.M. WESTON





フランスの老舗シューズメーカー。創業時から変わらない信条である「10年履ける靴作り」を実現するため、素材・作り・履き心地の全てを徹底的に追求。フレンチトラッドの代表格として、多くの人から愛され続けています。



STYLING









Jacket / 61-07-31-07401 / ¥99,000(tax in)

Shoes / 65-01-30-01015 / ¥137,500(tax in)





Jacket / 61-07-34-07109 / ¥77,000(tax in)

Shoes / 65-01-31-01011 / ¥154,000(tax in)





Jacket / 61-07-34-07110 / ¥69,300(tax in)

Shoes / 65-01-30-01047 / ¥154,000(tax in)



LINEUP







180 Loafer / 65-01-30-01015 / ¥137,500 (tax in)



690 YACHTING DERBY / 65-01-31-01011 / ¥154,000 (tax in)



641 GOLF / 65-01-30-01047 / ¥154,000 (tax in)



展開期間・店舗





8月24日(木)~9月3日(日)

トゥモローランド ルミネ大宮店

住所:埼玉県さいたま市大宮区錦町630 ルミネ大宮2 2F

電話番号:048-646-4086



トゥモローランド ルミネ立川店

住所:東京都立川市曙町2-1-1 ルミネ立川 2F

電話番号:042-548-5071



※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/22-20:16)