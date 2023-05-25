ビルドサロン、オンラインサロン会員証システムに印刷機能を標準…
［ビルドサロン］
法人向けオンラインサロン制作・開発業務を専門で承る株式会社ビルドサロン（本社：東京都新宿区、 代表取締役：上村 十勝）は、2023年5月25日、オンラインサロン会員証システムに印刷機能を標準装備として搭載しました。
法人向けオンラインサロン制作・開発業務を専門で承る株式会社ビルドサロン（本社：東京都新宿区、 代表取締役：上村 十勝）は、2023年5月25日、オンラインサロン会員証システムに印刷機能を標準装備として搭載しました。
オンラインサロン会員様が、自身の会員証ページを開いて印刷可能になります。
※ 詳細の仕様についてはビルドサロンまでご相談ください。
https://buildsalon.co.jp/estimate
■ オンラインサロン会員証表示システム開発サービスについての詳細
https://buildsalon.co.jp/archives/functions/member-id
※ ビルドサロン公式HPに遷移します。
必要最低限の機能をパッケージングすることで、高クオリティかつ低コストでのオンラインサロン開発制作が可能になります。
■ オンラインサロン開発制作のお見積もり
ビルドサロンの無料お見積もりフォーム（ https://buildsalon.co.jp/estimate ）にアクセスし、必要項目を埋めて送信してください。
すぐにオンラインサロン制作開発のお見積もりが可能です。
お見積もりは無料です。 お気軽にご利用ください。
オンラインサロン開発制作サービスについて、無料ミーティングのご予約受付中です。
こちらからご予約できます。
http://buildsalon.co.jp/meeting
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■ 株式会社ビルドサロンとは
オンラインサロンの制作・開発を専門で請け負っているウェブサイト制作会社。
https://buildsalon.co.jp
国際セキュリティ規格 ISO27001認証取得済
■ リリースと取材に関するお問い合わせ
本社HP: https://buildsalon.co.jp
メール: info@buildsalon.co.jp
電話: 03-6822-4723(代表)
お問い合わせフォーム: https://buildsalon.co.jp/contact
公式LINE: https://lin.ee/psX1A0C
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■ ビルドサロンの事業内容
株式会社ビルドサロンは、オンラインサロンの専門事業者です。オンラインサロン制作業界 No.1。
・自前オンラインサロンの開発及び制作事業
・オンラインサロン運営代行業務
・既存オンラインサロンのページデザイン
・オンラインサロン関連 CMS プラグインの開発
・既存ブログからのコンテンツ移行作業
・その他会員制サイトの受託開発業
・オンラインサロン運用ブログの運営
https://buildsalon.co.jp/blog
※当プレスリリースに記載の商品名、サービス名は一般に日本もしくは外国における各社の商標または登録商標です。
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/25-18:46）
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