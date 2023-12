[ヤーマン株式会社]

今、人気の製品を詰め込んだ、お得な「HAPPY BAG」を数量限定で発売



設立45周年を迎えるヤーマン株式会社(代表取締役社長:山崎貴三代、所在地:東京都江東区)はヤーマン初のグローバル フラッグシップストア『YA-MAN the store GINZA』にて2024年1月2日(火)より『HAPPY BAG 2024』を数量限定で発売いたします。

人気の製品を詰め込んだお得な「HAPPY BAG」は新年のきれいの目標に応じて3つのセットをご用意。メインの美容機器に加えて、機器との併用をお勧めしているコスメもセットしました。『YA-MAN the store GINZA』でも人気のアイテムをこの機会にお得にお買い求めいただけます。





●HAPPY BAG “Care Styling”(税込55,000円)販売数量:30個

ヤーマンならではの美顔器発想のヘアスタイリング製品を集めたセット。ベスコス多数受賞、頭皮&フェイスケアもできる大人気『リフトドライヤー』、「スムースアイロンフォトイオン」シリーズを中心にセレクト。髪をいたわりながらヘアスタイリングが叶います。



<主なセット内容>



・『リフトドライヤー』

・『スムースアイロンフォトイオン』 (もしくは『スムースアイロンフォトイオン カール 32mm』)

※ヘアアイロンはストレートもしくはカールが選べます。本体色はゴールドです。



●HAPPY BAG “Essential” (税込110,000円)販売数量:20個

フェイスやボディの基礎作りにおすすめのセット。3MHzのRF(ラジオ波)を搭載し、人気の1台11役の人気美顔器『フォトプラス シャイニー ネオ』を中心にセレクト。浸透*1からリフトケア*2まで、実力派ベーシックを集めました。



<主なセット内容>



・『フォトプラス シャイニー ネオ』

・『メディリフト ネック』

・『キャビスパ360』



●HAPPY BAG “Brilliant” (税込330,000円)販売数量:10個 <Global selection>

新しい年に、よりいっそうの輝きを目指す方におすすめのセット。美白成分の深層浸透*1とリフトケア*2で輝き印象肌を目指す『フォトプラス プレステージ SP』を筆頭に、フェイス、ボディ、ムダ毛ケアまで全身を磨き上げる製品を集めました。



<主なセット内容>



・『フォトプラス プレステージ SP』

・『デザインリフト』中国販売セット(『雅萌「小膜王」美眼仪』)

・『レイボーテヴィーナス』

・『フォトスチーマー』

※『レイボーテヴィーナス』は『ミーゼ スカルプリフト アクティブ プラス』に変更可能です。

※『デザインリフト』中国販売セットは『ブルーグリーンショット』に変更可能です。



『YA-MAN the store GINZA』





『YA-MAN the store GINZA』はヤーマンの美顔器テクノロジーを日本のみならず、世界に発信する店舗として、技術を通じて新しい美と出会えるヤーマン初のグローバル フラッグシップストアです。当店では、美容機器の基幹ブランド「YA-MAN TOKYO JAPAN」に加え、ハイスペックな技術を搭載したサロン推奨ブランド「YA-MAN PROFESSIONAL」、長年敏感肌と向き合ってきた「オンリーミネラル」などのコスメまで、「美顔器の殿堂」としてヤーマン製品の全ラインアップをご体感いただけます。

『YA-MAN the store GINZA』サイト:https://www.ya-man.co.jp/ginza/





ヤーマン株式会社のご紹介







1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へと、美容機器専門メーカーとして革新的な製品をつくることに全力を注いできました。「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。

コーポレートサイト:https://www.ya-man.co.jp/



*1 角質層まで

*2 持ち上げるように動かすこと



※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。



