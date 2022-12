[株式会社 ノーウェア]





BAPE(R)︎とJJJJoundは世界のストリートカルチャーとファッションに影響を与えたコラボレーションの第二弾を発表します。

BAPE(R)︎の大胆なパターンとJJJJoundのミニマルなアーカイブへのデザインアプローチを融合させ、時代を超越した普遍的なコレクションを完成させるために、ネイビーを基調として作り上げ、研ぎ澄まされたセンスとストリートウェアの威厳を表現しています。

象徴的なのは、BAPE(R)のシグネチャーの一つでもある、BAPE STA™をミニマルにアレンジし、前回に引き続きカレッジロゴに変化を加えることで本コラボレーションならではのオリジナリティあふれるデザインに仕上がっています。







本コラボレーションは、2023年1月7日(土)より、A BATHING APE(R)正規取扱店舗及びBAPE.COM WEB STORE(一部のアイテムはEX店舗限定)、JJJJoundにて発売。

発売店舗の詳細はBAPE.COM 特設ページをご確認ください。



また、1月7日に新規オープンする「BAPE STORE(R)︎ ISETAN MEN’S」でも発売が決定。

発売の詳細は下記からご確認ください。

https://www.imn.jp/post/108057205550



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/pages/jjjjound2023



Instagram: @bape_japan https://www.instagram.com/bape_japan/

Facebook: @BAPE.OFFICIAL https://www.facebook.com/

Twitter: @BAPEOFFICIAL https://twitter.com/

LINE: @bape https://lin.ee/fyR97p7



お問い合わせ先 / For more information : BAPE STORE(R)︎ DSMG

Tel: 03-6228-5080



プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries マーケティング部/ Marketing Department

Tel: 03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/29-16:46)