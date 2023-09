[BMAX]

セール期間:09/17(日)





セール情報





通常価格:29,990円

割引:10000円クーポン

最終特価: 19,990円

Amazon商品リンク:https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0CGHWHYC9



Bmax i11Plus タブレットと専用ケースを一緒に購入すると、専用ケースが40%割引となります!!



専用ケース:https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0CH9H8996



商品情報





シリーズ:Bmax i11 Plus

Android 13/T606+8コアCPU/16GB+256GB/4G LTE/10.36インチ/7500mAh/5MP+13MP/2000*1200





Android 13 最新OS



プライバシー保護とセキュリティの強化



Material You テーマの追加



UIカスタマイズも改善



GMS認証





wi-fiモデル+4G LTE 通話



デュアルカードスロットを備え、SIMカードとTFカードを同時装着に対応しています。wifi環境で使用するだけでなく、アウトドア旅行や出張で携帯する場合は、4G LTEデータネットワークとの接続を維持することもできます。







T606高性能8コア&16GB+256GB+1TB拡張可能



Bmax i11 Plus タブレット android13はT606高性能8コア1.6Ghz CPUが搭載なので、低消費電力と低発熱を実現でき、様々な機能が強化されており、より軽快な動作と高速な処理が可能になります。タブレット 本体は16GB RAMと256GB ROMの高速ストレージを搭載し、アプリを素早く起動させます。更にandroidタブレットは1TBまでメモリーの拡張ができ、容量を気にせずGoogle Playで 人気なアプリに対応でき、ビデオ、音楽、電子書籍、オンライン授業、ネットサーフィン、ゲームなど様々なエンターテイメントもこの一台で十分で、子供にも適当贈り物/キッズタブレットです。







顔認識:ユーザーはより便利にロック解除や支払いを行うことができ、同時に個人情報のセキュリティ保護も強化されます。



Widevine L1対応:世界中の30以上の主要なビデオアプリでの高品質なビデオ再生を楽しむことができます。



Bluetooth 5.0搭載:お気に入りのアクセサリー全てに対応、データ転送速度が向上し、ネットワーク容量が向上し、遅延が短縮されます。







2K FHD IPS 大画面:大きな10.36インチ2kのIPS ディスプレイを利用され、2000*1200の解像度を備えて、最適化の色、狭い縁の設計、超広視野角を持ちます。16:10ゴールドスケールと合わせて、ドラマや映画の観賞にも、ゲーム体験にも非常に快適です。







7500mAh大容量バッテリー:1080p動画再生なら6時間が可能。長持ちする待機時間は、通勤途中や出張、旅行のときにも気軽に使うのに最適です。



ワイヤレス投影サポート:大きなTVにも簡単に接続できて、家族の映画時間や友達との楽しみなどの幸せを楽しめます。また、タブレット bmaxは2のスピーカーを搭載したデュアルスピーカーがあり、映画館のような没入感のある体験を提供します。



デュアルカメラ5+13MP:1300万画素のリアカメラと500万画素のフロントカメラを内蔵している為、高品質な写真とビデオを撮影できます。家族と友人にビデオ通話をしたり、子供たちがオンライン授業を受けたりすることも最適です。







超軽量・超薄型タブレットで、ランドスケープ、マルチウィンドウ操作、目の保護モード、ダークカラーモード、画面分割、保護者による使用制限など、様々な機能をサポートします。







子供を守り







親にも喜び







家族と楽しい時間を







ビジネス







ゲーム









30%値下げ、特価19,990円、4G LTE通話可能、FHD 2K大画面、超大容量Android13 タブレット端末、先着10台まで、超激安に販売中!



↓以下のリンクをクリックし、コスパが高いタブレット

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0CGHWHYC9





ご不明な点がございましたら、下記メールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。

【jpbmax01@cxwltech.com】



