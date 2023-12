[ISARIBI株式会社]

ISARIBI株式会社(代表取締役:榊原敬太/所在地:東京都千代田区外神田3-13-2 LIFORK AKIHABARAII R5C)グループのデザイナー「CARSE ONE」が11月16日から開始された、

インテル Choose Your PC 選ぶのは自分だ!『キャンペーンKV』と12月14日に開催の「Intel Blue Caspet Club Award 2023」のトロフィー制作を担当した。











「Choose Your PC」新キャンペーン「選ぶのは自分だ」

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/events/choose-your-pc.html



デジタル・テクノロジーの進化によって、学びも遊びもさまざまな選択肢が可能になった今、いままでは遊びと定義付けられていたものが憧れの職業となったり、披露する場がなかった特技を発信することで憧れの人となることができたり、増えた選択肢によって自己表現の幅も無限大に広がっています。

新しい Choose Your PC キャンペーンでは、さまざまな世界で活躍する次世代のクリエイターたちによるコラボレーション動画を各 SNS で公開していきます!

多彩な創造力とインテル(R) Evo(TM) プラットフォーム搭載 PC の素敵なマリアージュをお楽しみください!



KVには本キャンペーンにおいてコラボレーションを果たした、ジャンルも多様な多くのクリエイターたちが描かれている。

ISARIBI株式会社代表のけいたんこと、榊原敬太氏のポストには、KVの動画が掲載されており、「CARSE ONE」本人も引用にて完成への喜びを語っている。



https://x.com/rabkeitan/status/1731279299926450596









また、「CARSE ONE」は12月14日に開催された「Intel Blue Caspet Club Award 2023」のトロフィー制作も担当。(同氏ポストより)↓https://x.com/CarseOne/status/1735891881102614544

これにはISARIBI株式会社の運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」所属のアニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ」の「龍」がDANCE部門で表彰されており、Xで「龍」は写真と共に受賞の報告を行った。



https://x.com/RAB_RYU/status/1735594583718015464







また、『Best PC Partner』を受賞したノートブックや液晶一体型などPCシステム全般を幅広く製造販売するメーカーである「MSI」もフェイスブックにて受賞したこと喜びを表す投稿をした。

(引用元:下記URL)







MSIは、クリエイター活動全般を支援する「インテル Blue Carpet Project」において、『Best PC Partner』を受賞いたしました。こちらは先日インテルさんから贈呈いただいたトロフィーです。これもひとえに、日頃からの皆様のご声援とお力添えあってのことと、心より感謝申し上げます。

今後もMSIをよろしくお願いいたします。



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685908003687072&set=a.583024863975387&type=3&locale=ja_JP&paipv=0&eav=AfahNVEOHfsCO4c_vo-7f-bnB8ygSQuJU3QszwYNBPBCg7AR27xaJyRoncGKyJ8spLo&_rdr



MSI 公式ホームページ:

https://www.msi-japan.com/home



このほかにも、ブレイクダンス世界大会『BATTLE OF THE YEAR WORLD FINAL』のオリジナル盾制作を手掛けた「CARSE ONE」。

このように、活躍の場面を広げている彼の今後に注目だ。





CARSE ONE (カース ワン)プロフィール





2004年から活動を開始し、カラフルな色使いや独自のレタリングを得意とする、青森出身、東京を拠点として活動する

グラフィティ・アーティスト。製作物は、壁画やキャンバス、グラフィックデザインやロゴデザイン、アパレルデザイン、立体物など多岐に渡る。



近年ではFORGET NEVER CLOTHING.のアパレルグラフィックデザイナーとして活動する傍ら、

イベント関連のWINNER BOARDやトロフィーを木材や樹脂などを使用し、ハンドメイドで製作している。



また、先日行われた「TOSHIMA STREET FES.2023」のメインビジュアルデザインや、ロゴデザイン、会場内の装飾物のデザインなども手がけている。



CARSE ONE Instagram

https://www.instagram.com/carseoner/





【株式会社ISARIBI】





ISARIBI株式会社

設立:2020年4月

代表者:榊原敬太

WEB:https://www.isaribi.net/

所在地:〒101-0021 東京都千代田区外神田3-13-2 LIFORK AKIHABARAII R5C



事業内容:エンターテインメントプロデュース / プロモーションおよびプランニング / エンターテインメントコンテンツ / イベント制作 / アーティスト・クリエイターマネージメント



ISARIBI株式会社は、代表取締役の榊原敬太を中心として、株式会社ホリプロインターナショナル、株式会社アノマリー、株式会社グローバルビジネスラボより資本出資を受け、資本連結している気鋭のクリエイティブ会社全10社(株式会社アブストリームクリエイション、アズビット株式会社、株式会社アニエラ、株式会社ARTiMADE、渋都市株式会社、株式会社Rebrast、Speeedy株式会社、株式会社addgroove、株式会社FNMD、株式会社霙柑)との機能協業体制を構築し、13個の「才能」と「技術」によって、新しい次代のエンターテインメントを創造し、革新的な事業を展開することをミッションとしています。



企画制作機能、営業・広告代理機能を中心として、エンターテインメント事業に付随する「企画・演出事業」「ライブ制作事業」「フェス事業」「マネジメント事業」「IP創作事業」「映像制作事業」「ダンス事業」「インフルエンサー事業」「YouTubeを始めとするインターネット関連事業」「地方及び地域創生事業」等々、全てをワンストップで発信、受注できる体制を構築、及び同技術のBtoB事業を展開しています。





《実績》

■WOWOW開局30周年記念オリジナル長編アニメ「永遠の831」宣伝プロデュース

■城北信用金庫「COSA ON online(コーサ オン オンライン)」クリエイティブ

■TVアニメ『デジモンゴーストゲーム』エンディングテーマ/主題歌 クリエイティブ(楽曲/振付/MV)

■プロダンスリーグ「D.LEAGUE」参画チーム 株式会社コーセー「KOSE 8ROCKS」プロデュース、運営サポート

■TBS「第63回輝く!日本レコード大賞」特別賞 Ado スペシャルMV「ギラギラ/Ado」クリエティブ

■Google「I DISPLAY music.」イラストレーション

■富士急ハイランド NARUTO・VRアトラクション「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」プロデュース

など



