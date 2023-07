[株式会社プレナス]

7月29日(土)10時より YouTube Liveにて配信



株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「ほっともっと」と定食レストランの「やよい軒」、しゃぶしゃぶと本格飲茶の「MKレストラン」を2023年6月末現在、国内に2,839店舗展開しております。



プレナスでは、日本の米食文化の魅力を国内外に伝える活動の一環として、イギリスのBBC Earth Productionsと米文化継承番組「The Story of Rice」を制作し、2018年よりアジア各国で放映してまいりました。このたび、より多くの方々に同番組を知っていただくために、7月29日(土)10時よりYouTube Liveにてオンライン上映会を行います。また、当社アグリビジネス推進室の佐々木哲也とともに、「スマート農業による米づくりへの挑戦~事業性と社会性の両立を目指して~」と題したオンラインイベントを開催いたします。







オンラインイベント内容



(1)米文化継承番組「The Story of Rice」上映





アイルランド出身の女性料理家、レイチェル・アレンさんが日本各地を旅する様子を通して、米を中心として広がる豊かな日本の食文化と、米と共に生きてきたこの国の姿を再確認するドキュメンタリー番組です。

「The Story of Rice」ホームページ

https://www.plenus.co.jp/rice/story_of_rice/





(2)“スマート農業による米づくりへの挑戦”トークをライブ配信





当社は日本のおいしいお米を世界に広げるため、2021年2月より米づくりに取り組んでいます。日本の米消費は、人口減少や食の多様化・西洋化の影響で、ピーク時の半分にまでに減少しています。また、農業従事者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加もあり、生産量が減り続けています。当社がスマート農業を取り入れた生産性の高い稲作経営を確立することで、これらの課題解決の一助となるよう、米づくり事業を開始しました。この事業について、アグリビジネス推進室の佐々木哲也と、「スマート農業

による米づくりへの挑戦~事業性と社会性の両立を目指して~」

と題したトークライブを行います。





オンラインイベント開催概要



(1)日時 7月29日(土) 10:00~12:00

(2)配信 YouTube Live

※お申し込みいただいた皆様に、アクセス用URLをお送りいたします

(3)参加費 無料

(4)申込方法 以下案内ページをご覧いただき、ページ内のフォームにてお申し込みください

https://plenusrice.hp.peraichi.com/application06

(5)締切 7月26日(水)

(6)主催 株式会社プレナス





登壇者 佐々木哲也 プロフィール



2002年株式会社プレナス入社。「ほっともっと」営業部で店舗運営やフランチャイズオーナーへの経営指導を担当。店舗オペレーション開発部を経て、2021年から自社で米づくりを行うため新設したアグリビジネス推進室の室長に就任。





プレナス米文化継承活動



「日本の米文化を守り、受け継いでいく。」

日本の歴史、伝統に密接に関わりのある米文化を守り、その素晴らしさを未来へつなげていくために、様々な活動に取り組んでいます。

プレナス米文化継承活動HP https://www.plenus.co.jp/rice/



(1)壁画「棚田の四季」



日本の美しい四季の中にある棚田を、細川護熙氏が墨絵で描いた作品「棚田の四季」。2m×1mの大きさの和紙60枚によって構成され、見る面や高さによって風景と四季が変わる表情豊かな作品です。米文化継承活動のシンボルとなる、天高8mの壮大な壁画です。





(2)プレナスの米育活動





2020年より茅場町オフィスの屋上に田んぼをつくり、子供たちと一緒に米づくりに取り組む「茅場町あおぞら田んぼプロジェクト」をスタート。また、子供たちが描いた米をテーマにした絵画を、自社精米工場前の遊歩道のフェンスに掲出する「お米大好き絵画プロジェクト」も実施しています。



