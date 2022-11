[株式会社レッグス]

『ピーター・パン』の世界観溢れる工夫を凝らしたメニューの数々をご用意いたしました。



「ディズニー ピーター・パン」OH MY CAFEを2022年12月9日(金)より東京と名古屋にて、12月15日(木)より大阪にて、順次、期間限定でオープンします。心躍る『ピーター・パン』の世界観が体験できるスペシャルカフェでとっておきのメニューやオリジナルグッズをお楽しみください!





株式会社レッグス(東京都港区、代表取締役社長:内川淳一郎)は、「ディズニー ピーター・パン」OH MY CAFEを2022年12月9日(金)より東京と名古屋にて、12月15日(木)より大阪にて、順次、期間限定でオープンいたします。









『ピーター・パン』は、1953年2月5日にアメリカ合衆国で公開されたディズニーの長編アニメーション作品です。ワクワク、ドキドキがいっぱいの心躍る物語の世界観や登場キャラクター達は、子どもから大人まで、長きに亘って世界中で愛され続けています。



このたび、レッグスは、ディズニーの名作アニメーション『ピーター・パン』の世界観が体験できるスペシャルなカフェを企画しました。



作中印象的な夜空に光る時計盤をイメージしたカレーや妖精の粉をイメージした小瓶を添えたほうれん草ソースのパスタ、フック船長を追うコミカルなワニをイメージしたサンドイッチの他、キャラクターをイメージしたドリンクなど、『ピーター・パン』の世界観溢れる工夫を凝らしたメニューの数々をご用意いたしました。



全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。



また、カフェオリジナルグッズは、水彩手書き風タッチの温かみのあるアートを使用し、夜空をテーマにしたデザインのエコバッグ、タオル、アクリルモバイルケースやボタニカル風デザインのランチトート、マルチポーチなどのファッション雑貨、開封時のドキドキ感が楽しいランダムグッズなども登場いたします。



今年の冬は、「ディズニー ピーター・パン」OH MY CAFEで、こだわりが溢れる世界観を満喫しながら、思い出に残る楽しい時間をお過ごしください。





『ピーター・パン』

ロンドンの住宅街に住むダーリング家の子どもたち、ウェンディ、ジョン、マイケルは、空飛ぶ少年ピーター・パンのお話に夢中。ある晩、ダーリング夫妻がパーティーに出かけた後、本物のピーター・パンがやってきます。3人は大喜びでピーターの住むネバーランドへ飛び立ち、島を探検したり、人魚の入江で遊んだり、インディアンの娘を助けたり、わくわくするような冒険をします。

https://www.disney.co.jp/fc/peterpan.html





<開催概要>

◇場所・期間

■東京:OH MY CAFE TOKYO/2022年12月9日(金)~2023年2月12日(日)

東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿3階



■大阪:OH MY CAFE OSAKA /2022年12月15日(木)~2023年1月29日(日)

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階

※12月31日、1月1日、1月2日は休業



■名古屋:kawara CAFE&KITCHEN 名古屋パルコ店/2022年12月9日(金)~2023年1月29日(日)

愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ 南館5階

※12月31日は4.回転目の16:15~17:35まで営業致します。1月1日は休業

※開催期間は変更になる可能性がございます。



■「ディズニー ピーター・パン」OH MY CAFE公式サイト:https://neverland.ohmycafe.jp/

■OH MY CAFE Twitter:https://twitter.com/ohmycafe_info (@ohmycafe_info)

■OH MY CAFE Instagram:https://www.instagram.com/ohmycafe_official/ (@ohmycafe_official)

■OH MY CAFE公式サイト:https://ohmycafe.jp



※カフェ公式サイト内でカフェオリジナルグッズのオンラインショップ販売も実施いたします。

2022年12月9日(金)15:00~

■OH MY CAFE STORE:https://store.ohmycafe.jp



※当カフェでは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を徹底し、お客様及び従業員の様々な安全対策を実施いたします。

詳細は当カフェ公式HPにて記載しておりますので、アクセスいただき、ご確認をお願いいたします。







特典



※画像はイメージです。仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。



■事前予約者限定 カフェ利用特典:事前予約(650円(税込715円)/1名)をご利用いただき、メニューをご注文いただいた方に「ランチョンマット(全3種)」をランダムに1枚プレゼント。

※種類はお選びいただけません。



■カフェグッズ購入特典:物販コーナーで3,500円(税込3,850円)以上お買い上げいただいた方に、「オリジナル紙製ショッパー」を1会計につき1枚プレゼント。 ※無くなり次第終了。









メニュー



※全て税抜価格です。

※画像はイメージです。仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。



【OH MY CAFEプロデュースのメニューに関して】

■ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

OH MY CAFEはすべてのお客様に、健康的で楽しい食事をお届けいたします。

すべてのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しており、塩分控えめで、低糖質なレシピを開発しています。



下記URLより詳細をご確認ください。

https://www.disney.co.jp/healthyliving/check.html



(ディズニー・チェック)

ディズニー・チェックの表示がついた食品・飲料は、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しています。



【フード】

●行こう、ネバーランドへ! カレー 1,890円(税込2,079円)

ネバーランドへ向かうピーター・パンをイメージしたカレーライス。ライスを崩して、中に入ったグリル野菜とご一緒に召し上がれ!



●ほうれん草ソースのパスタ 1,990円(税込2,189円)

怒ったティンカー・ベルのアートが可愛いほうれん草ソースパスタ。ティンカー・ベルの金の粉に見立てた粉チーズをパスタに振ってみよう!



●チクタク!? ハム&エッグサンド 1,990円(税込2,189円)

チクタク、チクタク…!フック船長が怖がる時計の音が聞こえてきそう!

水面から顔を出したワニをイメージしたサンドウィッチ。



●リーダーにつづけ! ラップサンド 1,990円(税込2,189円)

ネバーランドを冒険する子供たちをイメージしたラップサンド。丸太柄の包み紙をはがしてお召し上がりください!



●Kiss you!ヨーグルト 890円(税込979円)

ウェンディがピーター・パンにキスしようとしたシーンをイメージしたフローズンヨーグルト。



【ドリンク】

●【ピーター・パン】スカイブルーレモンスカッシュ 990円(税込1,089円)

夜空を飛ぶピーター・パンをイメージしたレモンスカッシュ。



●【フック船長】チェリーソーダ 990円(税込1,089円)

フック船長をイメージしたチェリーソーダ。



●【スミー】ソーダヨーグルトスムージー 1,190円(税込1,309円)

スミーをイメージしたヨーグルトスムージー。



●レモネード 1,090円(税込1,199円)

ストロータンブラー:+1,900円(税込2,090円)

オリジナルストロータンブラーで楽しめるレモネード。



●ホットミルク 690円(税込759円)

●ホットティー 500円(税込550円)

マグカップ:+1,500円(税込1,650円)

マイケルデザインのオリジナルマグカップで楽しめるホットドリンク。



●【スーベニア】アクリルコースター(ランダム3種) 900円(税込990円)

ドリンクメニューを注文した方限定でご購入いただけるアクリルスタンドコースター♪

※柄はお選びいただけません

※コースターはドリンク1点注文ごとに1点ご購入いただけます









オリジナルグッズ



※画像はイメージです。仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※商品は通信販売も行います。





●ステッカー(ランダム6種) 500円(税込550円)

●アクリルキーホルダー(ランダム6種) 650円(税込715円)

●ミニアクリルフィギュア(ランダム6種) 800円(税込880円)



●アクリルモバイルスタンド 1,500円(税込1,650円)

●エコバック 2,500円(税込2,750円)



●マルチポーチ 1,500円(税込1,650円)

●ランチトート 2,600円(税込2,860円)



●ハンドタオル(ピーター・パン&ティンカー・ベル) 1,350円(税込1,485円)

●ハンドタオル(ボタニカル) 1,350円(税込1,485円)



●マスキングテープ 1,200円(税込1,320円)

●アクリルマドラーセット 1,800円(税込1,980円)



●ダイカットクッション(ピーター・パン&ティンカー・ベル) 2,500円(税込2,750円)

●ダイカットクッション(ティンカー・ベル) 2,500円(税込2,750円)







【コピーライト表記】

(C)Disney



