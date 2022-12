[ギャップジャパン株式会社]

目を引くスネーク柄のスポーツブラとレギンス、シンプルなクロップドTシャツなどを展開







1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカン・カジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



Gapのスポーツウェアライン“GapFit”(ギャップフィット)は、常にトレンドを反映した新鮮なデザインとスポーツに不可欠な機能性を兼ね備えたコレクションで、女性の多様なニーズに応えランニングやヨガ、ジムでのワークアウトなど、あらゆるエクササイズシーンに最適なウェアを提案し続けています。



汎用性の高いGapFitから、ヨガやジムなどで活躍するスネーク柄のレギンスとスポーツブラがホリデーコレクションとして登場。優れた通気性と吸汗速乾性でいつでもさらっと快適な着心地を叶え、ハイパフォーマンスなストレッチジャージー素材を採用していることで、コンプレッションによる着圧効果で運動時のパフォーマンスをサポートしてくれるのも魅力です。他にも、快適でドライな着心地をキープする柔らかな肌触りのクロップド丈長袖Tシャツや、シンプルなデザインとストレッチ性に優れたキャミソールブラも必見です。



GapFitの価格帯は税込み1,990円~9,990円で、スポーツブラやレギンス、Tシャツ、ジョガーパンツなどを展開し、Gap公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp)及び、全国のGapFit取り扱い店舗にて販売を開始しています。



スタイリッシュなGapFitのフィットネスウェアで、ヘルシーボディを目指してエクササイズをお楽しみください。



GapFit HOLIDAY COLLECTION

https://www.gap.co.jp/browse/category.do?cid=3012487

Gap公式オンラインストア:https://www.gap.co.jp





アイテム詳細※全て税込みです







スポーツブラ (XXS~L) 3,490円

スカイハイ レギンス (XXS~L) 4,990円





クロップドTシャツ (XXS~L) 4,490円





キャミソールブラ (XXS~L) 3,990円



