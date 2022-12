[株式会社 ノーウェア]





2023年、BAPE(R)︎とSOLE BOXは2度目となるコラボレーションをローンチします。

イタリア製のスエードを使用した高級感溢れるBAPE STA™️は、BAPE(R)︎のアイコニックなシルエットにシグネチャーのBAPE(R)︎ CAMOを施し、SOLE BOXのシンプルでニュートラルなカラーリングと最高級なクラフトマンシップでお互いの特徴をひとまとめにしました。2021年にリリースを果たしたモデルを踏襲し、カラーリングをアップデート。









今回のコラボレーションを記念して、ファッション界屈指のトレンドセッターであり、数多くのセレブリティのスタイリングを担当したことで世界中から注目を集めているハーレム出身のスタイリスト、モデルのBloody Osirisをクリエイターとして起用。

彼のクリエティビリティが発揮されたLOOKBOOKをぜひチェックしてください。







BAPE STA™ BAPE(R) X SOLEBOX

COLOR: GRAY

MENS: ¥52,800- (税込)

LADIES': ¥52,800- (税込)



BAPE(R)︎ × SOLE BOX BAPE STA™は2023年1月2日より

BAPE.COM WEB STORE、DSMGで限定発売。



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/pages/solebox



Instagram: @bape_japan https://www.instagram.com/bape_japan/

Facebook: @BAPE.OFFICIAL https://www.facebook.com/

Twitter: @BAPEOFFICIAL https://twitter.com/

LINE: @bape https://lin.ee/fyR97p7



お問い合わせ先 / For more information : BAPE STORE(R)︎ DSMG

Tel: 03-6228-5080



プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries マーケティング部/ Marketing Department

Tel: 03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/27-20:16)