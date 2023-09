[株式会社Fanplus]

アーティストとファンの共創をコンセプトにしたクラウドファンディングサービス「Fanpla Action」





音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、アーティストとファンの共創をコンセプトにしたクラウドファンディングサービス「Fanpla Action」で、“太陽光でロックする”をキーワードに太陽光発電のエネルギーを活用したロック・フェス「中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2023」のソーラーサポートプロジェクトを2023年9月5日(火)19:00より開始することをお知らせいたします。



「中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2023」は、コンサートの運営に関わる電力のすべてを、太陽光発電を中心に再生可能エネルギーのみを使って運営するロックフェスティバル。今年は、コロナ禍を経て4年ぶりに入場者などの制限なしの開催となります。

このソーラーサポートプロジェクトで集まった収益は、太陽光発電設備の設置費用、運搬費用スタッフ経費などに活用され、ご賛同いただいた方々はソーラーサポーターとして認定させていただきます。



今回用意されたリターン品は、フェス出演者の直筆サイン入りオリジナルTシャツをはじめ、バックステージツアーや、終演後に出演アーティストが裏話を繰り広げるアフタートークコースなど、豪華なものばかり。さらに、オリジナルトートバッグに加え、会場で生ビールやソフトドリンクが割引される「もみ殻リユースカップ」なども用意。



当日来場される方もそうでない方も本プロジェクトへのご賛同、応援をどうぞよろしくお願いいたします。



また、NFTマーケットプレイス「Fanpla Owner」では、同フェスの取り組みとして初となるNFTを100点限定で、9月15日(金)12:00より販売予定です。そちらもぜひチェックしてください!



【アクション概要】

「中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2023」ソーラーサポートプロジェクト



●参加受付期間

2023年9月5日(火)19:00 ~ 9月30日(土)23:59まで

下記の※印のプランはリターン品発送の都合上、2023年9月13日(水)23:59までとなります。



●サポートコース一覧

ソーラーサポーター コース:1,000円(税込)

エコバッグ コース:2,500円(税込)※

もみ殻リユースカップ コース:3,000円(税込)※

Tシャツ コース:4,500円(税込)※

サイン入りTシャツ コース:10,000円(税込)※

バックステージツアー コース:10,000円(税込)※

アフタートーク コース:10,000円(税込)※



●サイン入りTシャツ参加アーティスト(アルファベット順)

・a flood of circle

・androp

・JUN SKY WALKER(S)

・LOW IQ 01

・NONA REEVES

・Nothing's Carved In Stone

・Omoinotake

・佐藤タイジ

・ストレイテナー

・the band apart

・土岐麻子with 堀込泰行



●アクションURL

https://action.fanpla.jp/tsb2023



【中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2023開催概要】

日程:2023年9月23日(土)・24日(日)

OPEN 10:00 / START 11:00(予定)

※雨天決行(荒天の場合は中止)

会場:中津川公園内特設ステージ(岐阜県中津川市茄子川1683-797)

●オフィシャルサイト

http://solarbudokan.com/2023/





【Fanpla Actionについて】



●サービスURL

https://action.fanpla.jp/



●対応方式

・All in 方式

・All-or-Nothing方式



●対応機能

・ユーザーチャージ機能

・リターン品としてのデジタルコンテンツ提供機能(写真、映像、音源、ライブストリーミングなど)

・ファンクラブ会員限定プラン機能

・目標金額及び総額の非表示機能(目標参加人数に置き換えた表示が可能)

・運営サポート

問い合わせ対応、発送対応



●対応決済

・クレジットカード決済

・コンビニ決済







■Fanplusについて

会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要: ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/







