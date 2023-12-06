TVアニメ「Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ」のラバーストラップコレクション…
［株式会社アズメーカー］
「きゃらON！」にてTVアニメ「Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ」の新商品を受注開始いたしました。
株式会社アズメーカーはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「きゃらON！」にてTVアニメ「Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ」の新商品を2023年12月5日より受注開始いたしました。
▼「きゃらON！」にて予約受付中
https://www.charaon.jp/SHOP/130422/187570/list.html
【商品一覧】
「ラバーストラップコレクション(BOX)」
ラバーストラップコレクション(BOX)
■価格：4,950円（税込）
■全6種、ブラインド仕様
■サイズ：約60mm
■素材：PVC
※カニカン、松葉付き
(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
▼関連リンク
【きゃらON！『Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ』商品ページ】https://www.charaon.jp/SHOP/130422/187570/list.html
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