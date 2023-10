[株式会社ウェルカム]

株式会社ウェルカムは、株式会社ユニオンゲートグループ(東京都港区 代表取締役社長 CEO 中川有司)のラゲッジアイテムを中心に展開している「BRIEFING(ブリーフィング)」とのコレボレーションアイテムとして「DEAN & DELUCA × BRIEFING サコッシュ トートバッグ」を発売いたします。第3弾となるコラボレーションでは、サイズやデザインをアップデートし、現代のライフスタイルに合わせてアップデートしました。



コラボレーションアイテム「DEAN & DELUCA × BRIEFING サコッシュ トートバッグ」は、DEAN & DELUCA公式オンラインストアと、BRIEFING OFFICIAL SITE、BRIEFING一部直営店にて10月19日(木)より両社一斉発売します。







"デイリーで使えるエコフレンドリーな2WAYバッグ"をコンセプトに、様々な食のシーンを見てきたDEAN & DELUCAからのアイディアを盛り込み、BRIEFINGが今まで培ってきたデザインディテールに落とし込んだコラボレーションバッグ。2021年に初タッグを組んでから2年、あらゆる世代の方から人気を博してきた本コラボレーションの第3弾は、ハンドル部分やポケットのサイジングを変更し、重たい食料品を持ち歩く際にも手への負担が軽減できるようハンドル形状を太くするなど、従来アイテムをより使いやすくアップデートしました。



トートバッグを折り畳み、メッシュポケット裏のフリースペースに入れ込むと、サコッシュとしても使用可能な2WAY仕様。定番のBLACK(ブラック)に加え、秋冬の装いになじむ新色・BEIGE(ベージュ)が登場。性別や年齢を問わずお使いいただけるシンプルなデザインに仕あげています。素材には、工場から回収された製造廃棄物を再生した環境に優しいナイロン繊維「HEIQ VIROBLOCK Resycle RIP(ハイキュ ビロブロック リサイクルリップ)」を使用。抗ウィルス・抗菌加工を施しています。





TIPS 1 さらに使いやすいトートバッグへハンドル部分を改良







たくさんの食料品を購入し持ち運ぶ際、手持ちのみのスタイリングだけでなく、より持ち運びしやすいようにハンドル部分のサイジングを変更しました。そのことにより、肩掛けのできるサイズ感に加え、重たい食料品を持ち歩く際も手への負担が軽減されるハンドル仕様へと改良しました。







TIPS 2 現代のライフスタイルのサイジングを考慮した収納ポケットへ







サコッシュ形状での使用時、ミニウォレットや最新のスマートフォンサイズを収納して持ち歩くことが多いとのお客様のお声から、メッシュポケット部分のサイジングを従来のアイテムから2.5cm高めました。そのような改良から、最新のスマートフォンサイズ(参考サイズ:iPhone 14Pro)もポケットに入れて持ち運べることができ、お買い物バッグだけではなく、デイリーでサコッシュバッグとしてもお使い頂きやすくなりました。





HEIQ VIROBLOCK Resycle RIP(ハイキュ ビロブロック リサイクルリップ)について



HEIQ VIROBLOCK Resycle RIPは、スイスの革新的な技術により開発された繊維用抗ウィルス・抗菌加工です。繊維上の特定のウィルスや細菌の数を減少・抑制させます。また、工場から回収された製造廃棄物を再生しているため、エネルギー、原料の消費を抑え、廃棄物を減らし、焼却時の有害なガスを減少させるため、バージンナイロン使用に比べ、大気・水等の汚染を軽減。環境にやさしいナイロン繊維といえます。









DEAN & DELUCA × BRIEFING サコッシュトートバッグ ブラック ¥13,750(税抜¥12,500)

定番カラーのシンプルで使いやすいブラックは、BRIEFINGの赤いロゴが効いています。さまざまなスタイルになじむから、毎日のお出かけに活躍するはず。



・サイズ(トート):W33.5×H40×D12(cm)

・サイズ(サコッシュ):W17.5×H22.5(cm)









DEAN & DELUCA × BRIEFING サコッシュトートバッグ ベージュ ¥13,750(税抜¥12,500)

2023年の新色「BEIGE(ベージュ)」は、落ち着いたやさしい色合い。ダークカラーのアウターが増える秋冬のコーディネートの、程よいアクセントとしてもおすすめです。



・サイズ(トート):W33.5×H40×D12(cm)

・サイズ(サコッシュ):W17.5×H22.5(cm)





DEAN & DELUCA × BRIEFING サコッシュトートバッグ 販売概要





□販売期間

2023年10月19日(木)11:00 発売開始予定



□販売店舗

DEAN & DELUCA オンラインストア https://store.deandeluca.co.jp/

BRIEFING OFFICIAL SITE https://www.briefing-usa.com/

BRIEFING直営店:25店舗にて発売 発売時間は各店舗のオープン時間に準じます



※DEAN & DELUCAでの店頭販売はございません。オンラインストアのみのお取り扱いです。

※販売条件 DEAN & DELUCA、BRIEFINGともに お一人様 各カラー 1点ずつまでの販売となります。

※販売枚数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※発売時にアクセスが集中して繋がりにくいことがございます。





ABOUT BRIEFING(ブリーフィング)







1998 年、真の“ミリタリズム”を追求し、卓越した機能美を持つラゲッジブランドとして誕生したBRIEFING。ブランドを代表するMADE IN USAモデルをはじめ、ビジネス・トラベル・スポーツ・デイリーまで幅広いラインナップを展開しています。



ABOUT DEAN & DELUCA(ディーン&デルーカ)







ディーン&デルーカは、2023年6月で日本上陸20周年を迎えました。

20周年アニバーサリー特設サイト https://www.deandeluca.co.jp/20th-anniversary



世界の美味しいものを集めた食のセレクトショップ。1977年、ジョエル・ディーン(Joel Dean)とジョルジオ・デルーカ(Giorgio DeLuca)により、ニューヨーク・ソーホーにオープンしたマーケットストアがはじまりです。

日本国内では、マーケットストア19店舗、カフェ28店舗、スペシャルティストア(ワインストア)1店舗と、自社オンラインストアを展開しております。小売そして中食、飲食という枠にとらわれず、食をたのしむ場を創出すべく、今日もなお、あたらしい食の感動をお客さまへ提供して参ります。



公式アプリ「CLUB PASS」 https://www.deandeluca.co.jp/ddclub/clubpass

オウンドメディア「Enjoy Good Food」 https://deandeluca-enjoy.com/

WEB https://www.deandeluca.co.jp

Facebook https://www.facebook.com/deandelucaJp

Instagram https://www.instagram.com/deandeluca_jp

LINE https://lin.ee/zHe5KMC



