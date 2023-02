[バリュエンス]

ここでしか手に入らない修斗出身レジェンドたちの貴重なアイテムをオークションに出品



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年2月27日(月)より修斗レジェンド×アマ修斗チャンピオン対談企画連動スペシャルオークションを開催いたします。











修斗の未来を守るために、スペシャルオークション開催





修斗は1984年、初代タイガーマスクとして一世を風靡した佐山聡によって古代オリンピックで行われていたパンクラチオンの復興を旗印に、世界で最初に総合格闘技を競技化した日本生まれの総合格闘競技です。そして「全日本アマチュア修斗選手権大会」は総合格闘技の登竜門として1994年から毎年(※1)行われ、現在までに28回開催されています。これまでに桜井"マッハ"速人選手、扇久保博正選手、浜崎朱加選手、岡田遼選手、平良達郎選手などがこの大会でチャンピオンとなりプロのキャリアをスタートさせてきました。

今回、修斗レジェンドとして初代RIZINフェザー級王者、修斗第10代世界フェザー級王者の斎藤裕選手と、女子総合格闘家のパイオニアとして時代を牽引してきたMMARising PFPランキング元世界第1位の藤井惠選手が、これからの修斗を背負って戦うアマチュア修斗チャンピオンと未来の修斗について想いを語る「修斗レジェンド対談企画 第2弾」が実施され、HATTRICKの公式YouTubeチャンネルにて公開しました。これを記念し、HATTRICKで「修斗レジェンド×アマ修斗チャンピオン対談企画連動スペシャルオークション」を開催いたします。本オークションでは修斗レジェンド選手たちの貴重なアイテムをオークションに出品し、売り上げの一部は一般社団法人日本修斗協会を通じて、アマチュア修斗運営費などに充てられ、将来の格闘技界を担う若い選手達の為に活用予定です。



修斗レジェンド対談企画 第2弾:https://youtu.be/qqDSbM871f4



※1 2020年は新型コロナウイルス感染症の拡大により中止







修斗レジェンド×アマ修斗チャンピオン対談企画連動スペシャルオークション 概要





開催期間:2023年2月27日(月)20:00~2023年3月5日(日)22:00

出品商品:斎藤裕選手、藤井惠選手、下田洋介選手、平田彩音選手、宇野薫選手、五味隆典選手、佐藤ルミナ氏、平良達郎選手、水垣偉弥選手の直筆サイン入りアイテム

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/804

※詳細はオークションページよりご確認ください







HATTRICKについて





『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/27-20:46)