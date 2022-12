[ギャップジャパン株式会社]

WebマガジンHOUYHNHNMとタッグを組み、世代や個性の異なるファッションアイコン5組がGapのホリデースタイルを披露







1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカンカジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



Gapは、ファッション&カルチャーWEBマガジン「HOUYHNHNM」とタッグを組み、アーティストやスケーター、スタイリストなど世代や個性の異なる5組のファッションアイコンを起用し、GapのHOLIDAYコレクションを取り入れた冬コーデを紹介するスナップ企画「わたしと君とGap。2022冬コーデスナップ」を、HOUYHNHNMオフィシャルWebサイト(https://www.houyhnhnm.jp/ )で公開しています。



出演者は、ラッパーのin-dさん、モデル・女優・イラストレーターの田中シェンさん、Diaspora skateboardsスタッフ・スケーターの佐藤鷹来さん、スタイリストの梶雄太さん、ダンサーの宍戸叶多さんといった10代~40代のファッションアイコン5組それぞれの友達や仕事仲間にも登場していただき、ファッションアイコンたちのリアルなライフスタイルに迫るインタビューと、GapのHOLIDAYコレクションをセルフスタイリングで着こなす冬のコーディネートにも注目です。



着用アイテムは、ブランドのアイコンであるデニムやロゴ、スウェットを中心に、今季おすすめのアウターから動きやすくて軽いダウンやネイビーのメタリックやバックプリントのロゴが光るファッション性の高いアウターなどを纏っています。スウェットにTシャツを重ねたレイヤードスタイルや、トップスとボトムスの絶妙なサイズ感も必見です。



出演者の個性際立つスタイリングを参考に、GapのHOLIDAYコレクションを取り入れた冬のスタイリングをお楽しみください。



商品の紹介※全て税込み

in-d(ラッパー)& 磯田龍生(俳優・モデル)





ウールライクシャツ 9,990円

ワッフルトップス 4,990円

90s LOOSE 6,990円

ストライプセーター 5,990円

フリースジャケット 7,990円

リラックスプリーテッドカーキ 6,990円



田中シェン(モデル・女優・イラストレーター)&Bebe(モデル)





タートルネックセーター 5,990円

ライトダウンジャケット 12,900円

ジョガーパンツ 5,990円

肩掛けのフーディー 5,990円

Gapロゴセーター(キッズ) 6,990円

CASHSOFTフーディー 5,990円

CASHSOFTパンツ 4,990円



佐藤鷹来(Diaspora skateboardsスタッフ・スケーター)& 千島ラク(ARKTZスタッフ・スケーター)





ショートダウンジャケット 18,900円

オックスフォードビッグシャツ 5,990円

リラックスプリーテッドカーキ 6,990円

ショートダウンジャケット 18,900円

オックスフォードビッグシャツ 5,990円

90s LOOSEデニム 7,990円



梶雄太(スタイリスト)& 増田大也(アシスタント)





デニムボアジャケット 12,900円

ロングスリーブTシャツ 3,990円

フーディー 6,990円

ジョガーパンツ 5,990円

アイコンジャケット 9,990円

フーディー 6,990円

ストレートデニム 6,990円



宍戸叶多(ダンサー)&森光奏太(アーティスト)





ロゴフーディー 7,990円

ロゴジョガーパンツ 6,990円

ヘビーウェイトダウンジャケット 22,900円

ロゴダウンジャケット 22,900円

フーディーセーター 8,990円

セーターパンツ 8,990円



Gapについて @gap and @gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。Gapではウィメンズ、メンズ のアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Yeezy Gap、Gap Home といったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athleta、を傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。

詳しくは、www.gapinc.comをご覧ください。



