株式会社モリサワは、ビジュアル・コミュニケーション・プラットフォーム「Canva」に日本語フォント10書体、欧文フォント2ファミリーの提供を開始しました。Canvaは、オーストラリアのCanva Pty Ltdが2013年から提供を開始したオンラインデザインおよびビジュアルコミュニケーションのデザインプラットフォームです。







今回提供したのは、スタンダードな明朝体「リュウミン」やUD(ユニバーサルデザイン)フォントである「UD新ゴ」、近年ではうちわ文字としても人気の筆書体「勘亭流」など日本語10書体と、欧文フォント「Role」です。「Role」は4つのスタイルと3つのサイズシーンに最適化されたデザインのバリエーションを持つ、200書体を誇る欧文スーパーファミリーで、今回提供したのはRole Serif Text ProとRole Sans Text Proの2つのファミリーから32書体です。モリサワのフォントラインナップは、フォントメニュー名の冒頭に「Morisawa」と記載があるため探しやすくなっています。今後これらのフォントが、世界中のCanvaのデザインコミュニティで利用できるようになります。

モリサワは、あらゆる人がデザインで輝ける社会をめざすCanvaへのフォント提供を通じて、より多くの人にモリサワの高品質でバラエティー豊かなフォントをご利用いただき、デザインの世界と想像を広げるお手伝いをします。



提供書体





リュウミン L-KL

じゅん 101

ゴシックMB101 L

UD新ゴ L

UD新丸ゴ L

UD黎ミン L

UD新ゴ コンデンス80 L

勘亭流

ラピスエッジ B

プフ ホリデー

Role Serif Text Pro

ExtraLight / ExtraLight Italic / Light / Light Italic / Regular / Italic / Medium / Medium Italic / Bold / Bold Italic / ExtraBold / ExtraBold Italic / Heavy / Heavy Italic

Role Sans Text Pro

Thin / Thin Italic / ExtraLight / ExtraLight Italic / Light / Light Italic / Regular / Italic / Medium / Medium Italic / Bold / Bold Italic / ExtraBold / ExtraBold Italic / Heavy / Heavy Italic / Black / Black Italic

提供開始日





2023年12月1日

利用範囲





Canva Pro

https://www.canva.com/ja_jp/pro/



Canva for Teams

https://www.canva.com/ja_jp/for-teams/



Canva for Education

https://www.canva.com/ja_jp/education/



Canva for NPO

https://www.canva.com/ja_jp/canva-for-nonprofits/

Canvaコメント





Kagan Sen

Japan Country Manager

インパクトのあるデザインは、優れたイラスト、色の組み合わせ、グラフィック、そして最終的には適切なフォントから始まります。今回のモリサワとのコラボレーションは、美しいデザインを、あらゆる場所で、あらゆる言語で、誰もが、より簡単に、よりアクセスできるようにするという私たちの使命の証です。私たちは、この新しいリソースを使ってデザイン・コミュニティがどのような作品を生み出すのか、今から待ち遠しいです。



Canvaについて詳細はこちら

https://www.canva.com

モリサワについて





株式会社モリサワは、大阪市に本社を置くフォントメーカー。Windows10以降に搭載されているBIZ UDフォントやUDデジタル教科書体など、より多くの人にとって読みやすく設計されたUD(ユニバーサルデザイン)フォントも開発しています。2,000書体以上が使えるフォントサブスクリプションサービスMorisawa FontsやWebフォント、組込みフォントなど、利用環境に合わせたフォントサービスを提供しています。



※記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。



●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ 東京本社 グローバル統括部 フォントソリューション課

E-mail: fontsolution@morisawa.co.jp



