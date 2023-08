[株式会社ベーシック]

知識ゼロ、社内リソースゼロでも可能な営業支援



BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One(フェレットワン)』を運営する株式会社ベーシック(本社:東京都千代田区、代表取締役:秋山勝)は9/1(金)11:00より、エコノス株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役 野畑博央、)主催のイベント「だから売れる!顧客に刺さるコンテンツ作成と広め方」に登壇いたします。







セミナー概要





Webからの情報収集が当たり前となり、商材の魅力を引き出す営業資料やランディングページ等コンテンツの重要性がますます高まっています。

また、出来上がったコンテンツを広く訴求するために、Web広告やプッシュ型によるDM戦略も欠かせません。



そこで今回、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとをまるっと解決していく『ferret One』を運営する株式会社ベーシックと、DMによる集客代行を行うエコノス株式会社との共催で、商材の魅力を引き出すコンテンツ作りと反響を高める広め方についてご紹介いたします。







登壇者について





見山 悠妃

株式会社ベーシック

ferret One 事業部 マーケティング部 リードジェネレーショングループ







営業支援会社に5年間所属し、外資系クライアントのSMB向けサービス事業の営業組織を立ち上げ、以前の水準から受注数を1.5倍引き上げに成功。その後マネージャー業務を経験、「営業の型作り」を行いながら未経験メンバーの育成に従事し、チームでの通期目標達成に貢献。 その後「1人マーケター」としてマーケティング部署を立ち上げ、サービスサイト制作・コンテンツ制作・ウェビナー施策の基盤を構築。 2021年にベーシックに入社。現在はBtoBマーケティングツール「ferret One」でフィールドセールスを経て、現在はマーケティング部にてセミナーやイベント企画を担当。



完山 祐司 氏

エコノス株式会社

マーケティング部 マネージャー







大学卒業後、テレアポや飛び込みといった新規開拓の法人営業に従事。楽して売上を上げる効率的な方法はないのかと模索する。その答えは営業先となるリストにあると考え、リストを取り扱うエコノス株式会社に入社。エコノスでも、引き続き新規開拓を担当し、年間300社以上の企業にリストの提案を行い企業の営業・販促支援を実施。現在は、販促部門の責任者として、自社のリード発掘を担当。営業サイドへ上質なリード提供を心がけている。



■イベントページURL

https://econos.jp/seminar/230901/



■お問い合わせ先

エコノス株式会社

info@econos.jp



『ferret One』について





『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを 『ferret One CMS』『ferret One MA』『ferret One コンサルティング』の3つのラインナップで、戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。



URL:https://ferret-one.com/







株式会社ベーシックについて





「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニー。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する"知識・環境・人"不足の問題を解決するため、BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One』、フォーム作成管理ツール『formrun』、日程調整ツール『bookrun』、Webマーケティングメディア『ferret』の4つの事業を展開。







社名:株式会社ベーシック

代表者:代表取締役 秋山勝

所在地:〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月:2004年3月

事業内容:SaaS事業・メディア事業

URL:https://basicinc.jp/



