アーティストとファンの共創をコンセプトにしたクラウドファンディングサービス







音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、アーティストとファンの共創をコンセプトにしたクラウドファンディングサービス『Fanpla Action』にて、日本のROCKシーンをリードするバンド「04 Limited Sazabys (フォーリミテッドサザビーズ)」のファンサイト“YON TOWN”会員限定企画として「町民参加型MUSIC VIDEO制作」プロジェクトを2023年9月1日(金)12時より開始することをお知らせいたします。



本企画では、YON TOWN開設04周年とバンド結成15周年を記念して、過去にリリースしたものの、いまだMUSIC VIDEOが制作されていない楽曲から、MUSIC VIDEOを制作したいタイトルのアンケートを町民(ファンサイト会員の呼称)に向けて実施。結果、ワンマンライブでもおなじみの楽曲“Give me”が見事1位に輝き、ファンと共にMUSIC VIDEOを作り上げる、という夢のような企画が実現することになりました。



リターン品として用意されたのは、本企画限定デザインのTシャツやフェイスタオルに加えて、“Give me”アレンジver.の音源視聴や“Give me”オルゴール、グラスセット・キャンバスボード・ゴールドディスクのレアグッズ、MUSIC VIDEOへのクレジット掲載や、実際にMUSIC VIDEO撮影に参加できる44名限定の出演権など、豪華ラインナップとなっております。



11月にはバンド結成15周年を記念した日本武道館でのワンマンライブ2days公演も控えている04 Limited Sazabys。高まる熱量を更に盛り上げる企画のひとつとして展開する今回の“共創プロジェクト”にぜひご参加ください。



【04 Limited Sazabysアクション概要】

町民参加型MUSIC VIDEO制作!

ファンと選んだ「MUSIC VIDEOにしたい曲」第1位“Give me”のビデオを完成させよう!



●受付期間

2023年9月1日(金)12:00 ~ 9月12日(火)23:59まで



●プラン一覧

Aプラン : 1,111円(税込)

Bプラン : 4,444円(税込)

Cプラン : 8,888円(税込)

Dプラン : 33,333円(税込)

Eプラン : 44,444円(税込)



●URL (Actionページ)

https://action.fanpla.jp/04limitedsazabys



●リターン一覧 (プランによりリターン内容は異なります)

・Give me (アレンジver.) 音源視聴

・MUSIC VIDEO先行視聴生配信

・MUSIC VIDEOオフショット映像

・Tシャツ

・フェイスタオル

・Give me オルゴール

・クッキー

・グラスセット

・キャンパスボード

・ゴールドディスク

・MUSIC VIDEOクレジット掲載

・MUSIC VIDEO出演権



※YON TOWN会員限定企画となります。新規入会いただいた方もご参加いただけます。

※リターン内容の詳細はActionページにてご確認ください。

※Actionページ内の注意事項を必ず最後までお読みいただき、ご理解・ご同意いただいた上でご購入ください。



●04 Limited Sazabysオフィシャルモバイルファンサイト「YON TOWN」

https://sp.04limitedsazabys.com/



●04 Limited Sazabys LIVE情報

日本武道館 ワンマンライブ開催決定!

https://www.04limitedsazabys.com/news/detail/1634

2023年11月11日(土)

2023年11月12日(日)

※詳細は特設サイトをご確認ください。



【Fanpla Action】



Fanpla Actionは、アーティストとファンの双方が期待するエンターテインメントを実現するために、一丸となってアクションする場です。従来のクラウドファンディングの「支援」という枠にとらわれず、アーティストとファンがアイデアを「共創」し、ファンサービスとして実現していきます。



●サービスURL

https://action.fanpla.jp/



●対応方式

・All in 方式

・All-or-Nothing方式



●対応機能

・ユーザーチャージ機能

・リターン品としてのデジタルコンテンツ提供機能(写真、映像、音源、ライブストリーミングなど)

・ファンクラブ会員限定プラン機能

・目標金額及び総額の非表示機能(目標参加人数に置き換えた表示が可能)

・運営サポート機能(問い合わせ対応、発送対応など)



●対応決済

・クレジットカード決済

・コンビニ決済





【04 Limited Sazabysプロフィール】



2008年名古屋にて結成の4ピースロックバンド。

2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。

2016年4月、バンド主催の野外フェス"YON FES 2016"を地元・愛知県で初開催。

2017年には日本武道館公演を行い即日完売。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを行う。

同年10月には3rd Full Album『SOIL』をリリース、2019年9月にシングル「SEED」を缶の形態でリリース。さいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO"を開催。2020年11月には、Aichi Sky Expoにて"YON EXPO'20"を開催した。

2021年9月に約2年ぶりの新作となる「fade / Just」をリリース、全国ツアー『Deliver 04 you tour』を敢行、11月に幕張メッセにて"YON EXPO'21"を開催した。2022年4月2日、3日に"YON FES 2022"を主催。

2022年10月12日に4年ぶりとなる04th Full Album『Harvest』をリリース。10月18日より全36公演の全国ツアー「Harvest tour 2022-2023」を開催した。



Vo.GENの少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。



04 Limited Sazabysオフィシャルウェブサイト:

https://www.04limitedsazabys.com/







■Fanplusについて

会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要: ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/







【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp



※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。



