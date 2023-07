[中外鉱業株式会社]

渋谷モディ7F Chugai Grace Cafeにて2023年8月4日(金)~2023年8月27日(日)開催



キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「『いれいす・すたぽら・シクフォニ』× Chugai Grace Cafe」を開催いたします。当イベントは2023年8月4日(金)~8月27日(日)まで渋谷モディ7F Chugai Grace Cafeにて開催となります。







「『いれいす・すたぽら・シクフォニ』× Chugai Grace Cafe」コラボカフェが渋谷で開催!

それぞれのユニットをイメージしたコラボフード&ドリンクが登場!

さらに、17人の描き起こしイラストを使用した「ランチトートバック」や「アクリルバッジ」などの新作オリジナルグッズも販売いたします。







開催情報





「『いれいす・すたぽら・シクフォニ』× Chugai Grace Cafe」

・開催期間 2023年8月4日(金)~2023年8月27日(日)

・開催場所 渋谷モディ7F Chugai Grace Cafe

・先着受付 2023年7月21日(月)17:00~先着予約受付

・コラボ特設サイト https://chugai-grace-cafe.jp/collaboration/ireisu_starpola_sixfoni/



※ご入場はご予約いただいたお客様優先となります。予約状況により、当日のご案内も可能です。ご来店方法は上記サイトよりご確認ください

※当イベントの新型コロナウイルス感染予防対策に関しては上記公式HPをご確認ください

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください



コラボメニュー







・[いれいす] いれいす特製サイコロビーフシチュー 1,600円(税込)





・[すたぽら] いちばん星デミグラスソースハンバーグ 1,600円(税込)





・[シクフォニ] 6種のハーブ奏でるハムとチーズのバゲットサンド 1,600円(税込)





・[いれいす] いちごのサイコロパフェ 1,300円(税込)





・[すたぽら] すたぽら星降るフルーツケーキ 1,300円(税込)





・[シクフォニ] シクフォニミニパンケーキ 1,300円(税込)





・[いれいす] イレギュラーな夏…!ハジけるいれいすソーダ 950円(税込)





・[すたぽら] 夜空に輝く星空サイダー 950円(税込)





・[シクフォニ] 6Rum and Coke 950円(税込)



※上記はメニューの一例です。他にも多数のコラボメニューをご用意しております

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます



グッズ情報







■いれいす・すたぽら・シクフォニ マグネット付きキャンディ缶(全3種)

販売価格:880円(税込)

ラインナップ:いれいす、すたぽら、シクフォニ(全3種)







■いれいす・すたぽら・シクフォニ ランチトートバッグ(全3種)

販売価格:1,650円(税込)







■いれいす・すたぽら・シクフォニ アクリルバッジ(全17種)

販売価格:660円(税込)

ラインナップ:りうら、 -hotoke-、初兎、ないこ、If、悠佑、如月ゆう、Relu、Coe.、くに、こったろ、暇72、雨乃こさめ、いるま、LAN、すち、みこと(全17種)



※グッズはコラボメニューをご注文いただいたお客様のみお買い上げいただくことができます。グッズのみのご購入はできませんので、予めご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



特典情報





<コラボメニューご注文特典>



◇いれいす(全6種)

いれいすのコラボメニューご注文1品ごとにコースター(全6種)をランダムで1枚プレゼント!





◇すたぽら(全5種)

すたぽらのコラボメニューご注文1品ごとにコースター(全5種)をランダムで1枚プレゼント!





◇シクフォニ(全6種)

シクフォニのコラボメニューご注文1品ごとにコースター(全6種)をランダムで1枚プレゼント!





<グッズご購入特典>



グッズご購入1会計につき1枚、ご希望のグループからランダムで特典ポストカードをプレゼント!

ラインナップ:いれいす(全6種)、すたぽら(全5種)、シクフォニ(全6種)

※複数グループの商品を購入しても、特典は1会計につき1枚のお渡しになります。



※各種特典の詳細・配布条件等はコラボ特設サイト(https://chugai-grace-cafe.jp/collaboration/ireisu_starpola_sixfoni/)をご覧ください

※特典の絵柄はお選びいただけません。性質上、同じ絵柄が出る場合がございます。

※特典はなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



権利表記・関連情報





【権利表記】

(C) 2023 VOISING Inc.



【関連サイト】

いれいす【公式】

https://ireisu.com/

すたぽら【公式】

https://starpola.com/

シクフォニ【公式】

https://sixfonia.com/

いれいす【公式】 - YouTube

https://www.youtube.com/@ireisu

すたぽら【公式】 - YouTube

https://www.youtube.com/@starpola

シクフォニ【SIXFONIA】 - YouTube

https://www.youtube.com/@sixfonia



Chugai Grace Cafe(チュウガイ グレース カフェ)|中外鉱業株式会社運営

https://chugai-grace-cafe.jp/

Chugai Grace Cafe 公式Twitter

https://twitter.com/chugai_g_cafe



