[バリュエンス]

選手たちが実際に使用したスパイクに直筆サインを入れてお届け



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年2月25日(土)より2023 柏レイソル選手会チャリティオークション【第2弾】を開催いたします。











共に闘う皆さまへ感謝の想いを込めて開催





千葉県柏市をホームタウンとするJ1「柏レイソル」は、2022シーズン前半戦は順調な滑り出しを見せたものの、シーズン最終順位7位という悔しさが残る結果となりました。しかし、そんな厳しいシーズンを闘い抜くことができたのは、いつも熱い応援を送り続けてくださるファン、サポーターの皆さまのおかげです。2023シーズンは「VITORIA(ポルトガル語で"勝利"の意味)」というチームスローガンのもと、1つ1つ勝利を積み重ねていけるよう、精進してまいります。

今回、HATTRICKにて開催する2023 柏レイソル選手会チャリティオークション【第2弾】では、選手たちが実際に着用していたスパイクに直筆サインを入れてお届けいたします。そして本オークションの収益は、ホームタウンエリアである東葛8市へのチケット寄贈、選手会主催の福祉活動などに活用予定です。







2023 柏レイソル選手会チャリティオークション【第2弾】 概要





開催期間:2023年2月25日(土)20:00~2023年2月27日(月)22:00

出品商品:ジエゴ選手、古賀太陽選手のスパイク(実使用・直筆サイン入り)

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/820

※詳細はオークションページよりご確認ください







HATTRICKについて





『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



