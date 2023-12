[ヤーマン株式会社]

設立45周年を迎えるヤーマン株式会社(代表取締役社長:山崎貴三代、所在地:東京都江東区)の社員がリアルに購入している製品を調査する「ヤーマン社販ランキング」。今年は自粛ムードが収束し、旅行やレジャーも本格化。マスク生活から解放され、久しぶりに遠出された方も多いのではないでしょうか。そんな中、ヤーマンの製品は人気の美顔器のリニューアルや、ヘアケア製品のラインアップの拡充を行いましたが、ヤーマン社員は、どんな製品を自腹で購入したのでしょうか。今回もヘア・美顔器部門と、コスメ部門に分けてランキングを発表いたします。頑張った1年のご褒美に何を買おうか、あの人に何を贈ろうか…お買い物計画の参考になるよう、第1位に輝いた製品を中心にリアルな使用コメントもご紹介します。







美容機器部門







第1位:YA-MAN TOKYO JAPAN /スムースアイロンフォトイオン 税込 22,000円

第1位:YA-MAN PROFESSIONAL /ヴェーダスムースアイロン BS for Salon 税込 27,500円

堂々の第1位に輝いたのは発売以来、数々のベストコスメを受賞し「保水ヘアアイロン」として話題の「スムースアイロン」シリーズ。『スムースアイロンフォトイオン』は定番のゴールド、ネイビーの2色展開、加えてより細かな温度設定なども可能なサロン推奨モデル『ヴェーダスムースアイロンBS for Salon』もラインアップしています。本シリーズはヘアアイロンなのに毎日使っても髪が傷みにくく、「ヴェール髪(R)」を叶えると人気です。熱や圧力のコントロールにこだわり、熱を味方につけるヤーマンのヘアケアを代表する逸品です。

製品ページ:

https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forhair/smooth-iron-photo-ion.html

https://www.ya-man.com/biz/professional/products/vedasmoothiron-bs-for-salon/





<使用者コメント>

・「保水ヘアアイロン」というだけあり、毎日使っても髪が傷みにくく、手放せません。

・縮毛矯正によるダメージの蓄積が気になりますが、これは低温でもしっかりスタイリングできて

傷みにくいので安心して使えます。



※個人の感想です



第2位 YA-MAN TOKYO JAPAN/フォトプラス シャイニー ネオ 税込69,300円

人気の1台11役の美顔器『フォトプラス シャイニー』がパワーアップして進化した『フォトプラス シャイニー ネオ』が2位にランクイン。「高浸透*2×リフトケア*1で表情まで美しくする」を掲げ、3MHzのRF(ラジオ波)の搭載に加え、EMSの体感アップ*3、LEDの光量アップ*3など、『フォトプラス シャイニー』の使いやすさはそのままに、進化した機能が人気です。

製品ページ:https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forface/photo-plus-shiny-neo.html



第3位 YA-MAN TOKYO JAPAN/レイボーテ ハイパーZERO 税込99,000円

3位には「レイボーテ」シリーズのシリーズ最新モデルがランクイン。シリーズ史上ハイパワー*4で、高速ケアが可能。照射回数約120万発*5の長寿命ランプを搭載し、ご家族でのシェア※にも適しています。「LEDアタッチメント」を使用すれば、IPLと同時にヤーマン独自の光テクノロジー「美肌光」を照射。効率性と美しさを求めるヤーマン社員の心を捉えたようです。

製品ページ: https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forbody/epi-hyper-zero.html



※VIOアタッチメントの共有はしないでください



コスメ部門









第1位:YA-MAN TOKYO JAPAN/ディープモイスト リペアトリートメント 税込 3,960円

コスメ部門では熱を味方に髪の内側と外側からダメージ補修する『ディープモイスト リペアトリートメント」が圧倒的1位でした。超音波トリートメント機器『シャインプロ』との相性を考えて生まれたトリートメントですが、単品使いでも効果実感の声が。ドライヤーやヘアアイロンの熱に反応し髪の内側と外側からダメージを集中補修。自然なツヤとハリ・コシのある髪へ導きます。

https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/cosmetics/deep-moist-repair-treatment.html





<使用者コメント>

・サロンで受けるレベルのトリートメントが自宅で可能に。乾かした後もしっとりが続きます。

・トリートメントの単体使いでも、使用後のしっとり感に感動。

・甘くない香りが好きな、友人へのギフトとしても重宝しています。



※個人の感想です



第2位:YA-MAN TOKYO JAPAN/メディリフト ニードルリフトクリーム 税込 7,700円

昨年に引き続き、『メディリフト ニードルリフトクリーム』がランクイン。上向き印象肌を目指したい意向は今年も継続しました。海洋生物から得られるマイクロニードル*6を1個当たり約100万本以上*7配合。マイクロニードルに独自の美容成分「ゴールデンニードルコンプレックス」*8を詰め込み、肌*2にダイレクトに届け、もっちりハリ肌へ導きます。

https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/medilift/medilift-cosmetics/medi-lift-cream.html



第3位:YA-MAN PROFESSIONAL/ニードルモイスチャライザー for salon 税込 13,200円

長かったマスク生活が終焉を迎えた今年は、さらにハイスペックなニードルコスメがランクイン。「YA-MAN PROFESSIONAL」の技術力を結集したハリ美容クリーム。こちらは約250万本*7のマイクロニードル*6を配合。刺激的な使い心地で、より手ごたえを感じたいヤーマン社員に支持されたようです。

https://www.ya-man.com/biz/professional/products/needle-cream/



まとめ





2023年下半期は、リフトケア*1とへアケアの製品が人気の傾向にありました。長かった自粛ムードがから解放され、お出かけ需要が高まったことが背景にあるようです。また、マスク生活で隠していた顔の下半分を久しぶりに見せることになった方も多かったはずです。そんな時のリフトケア*1のニーズに応えるのが表情筋、頭皮、肌、と多方面からアプローチできるヤーマンの製品群。巷では最近、“痛いコスメ”が話題ですが、ヤーマンのニードルコスメは「塗る、メディリフト。」として「リフト」の概念から生まれた実力派です。

また、美顔器で培ったヤーマンの技術はヘアケア製品にも応用されています。ただ髪を乾かしたりセットしたりするだけではない、髪のお悩みに根本から応えるケア発想の仕上がりが支持されました。

人に会うイベントも増える、年末年始。実力派の美容機器やコスメを取り入れることで、美をアップデートして新しい年を迎えてはいかがでしょうか。



ヤーマン社員のズバリ「私これ買いました」大賞製品は『YA-MAN the store GINZA』で取り扱い中





2023年11月29日(水)にオープンしたばかりの『YA-MAN the store GINZA』では、美容機器の基幹ブランド「YA-MAN TOKYO JAPAN」に加え、ハイスペックな技術を搭載したサロン推奨ブランド「YA-MANPROFESSIONAL」、長年敏感肌と向き合ってきた「オンリーミネラル」などのコスメまで、「美顔器の殿堂」としてヤーマン製品の全ラインアップをご体感いただけます。2024年1月11日(木)までは10%OFFキャンペーンも実施中です。ご自身へのご褒美やギフト選びに、また新しい美の体験に、ぜひご活用ください。

『YA-MAN the store GINZA』サイト:https://www.ya-man.co.jp/ginza/





ヤーマン株式会社のご紹介







1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へと、美容機器専門メーカーとして革新的な製品をつくることに全力を注いできました。「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。

コーポレートサイト:https://www.ya-man.co.jp/

*1 持ち上げるように動かすこと

*2 角質層まで

*3 従来品M18との比較

*4 レイボーテ Rフラッシュシリーズにおいて

*5 ローラーモード(レベル1)使用時

*6 加水分解カイメン(整肌成分)

*7 製造上、本数には若干の変動があります

*8 純金24Kをコロイド化したものを加水分解カイメン(スピキュール)に付着させたもの(純金・加水分解カイメン共に整肌成分)



※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-14:40)