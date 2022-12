[株式会社 ノーウェア]



新春を記念して BAPE(R)から招き猫、達磨、獅子舞が BE@RBRICK になって登場します。

日本の新年にはかかせない縁起物である招き猫と達磨。

そして日本の主張的な伝統文化の一つとして知られる獅子舞。

日本を代表する3つのアイコンがBAPE(R)︎ CAMOを纏って発売。



幸福や幸運を呼ぶと言われ、商売繁盛の縁起物とされている招き猫。

七転八起の縁起物である達磨。

そして今回は悪魔祓いの神様と言われている獅子舞が登場!!

今回発売されるのはゴールドとシルバーを全身にまとったカラーリングと獅子舞衣装にABC CAMOを施したデザインで、新春に相応しい華やかな、遊び心溢れたアイテムに仕上がっています。

新年の招福祈願や祈願成就の縁起物としても、コレクターズアイテムとしてもおススメです。



BE@RBRICK BAPE(R)︎

招き猫 銀メッキ / 達磨 金メッキ / 獅子舞

100% & 400% セット

¥68,200 (税込)





BE@RBRICK BAPE(R)︎

招き猫 銀メッキ / 達磨 金メッキ / 獅子舞

1000%

各 ¥140,800 (税込)



本アイテムは 2023 年 1 月 1 日より A BATHING APE(R)正規取り扱い店舗及び WEB STORE にて発売。また、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店でも発売。



BE@BRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



