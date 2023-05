[コスパグループ株式会社]

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』より新グッズ9種を発表した。







『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』の6人

日野下 花帆 /村野 さやか /乙宗 梢 /夕霧 綴理 /大沢 瑠璃乃 /藤島 慈

それぞれの「Tシャツ」が二次元コスパから登場。

加えて、伝統的な蓮ノ空のイメージに合わせたロイヤルなデザインが日常の中にも溶け込みやすい「Tシャツ」「ラージトート」「薄手ドライパーカー」もラインナップいたします。



これらは通販を含むコスパオフィシャルショップほかで一般販売のご予約受付中。



また、〈ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」オフィシャルタイアップショップ by ゲーマーズ〉をはじめ、〈AKIHABRAゲーマーズ本店〉〈ゲーマーズ沼津店〉〈原宿ゲーマーズ〉〈ODAIBAゲーマーズ〉での先行が決定いたしました。

各商品の先行販売時期など詳細につきましては商品情報からご確認いただけます。







商品情報







■Tシャツ [ 日野下 花帆 /村野 さやか /乙宗 梢 /夕霧 綴理 /大沢 瑠璃乃 /藤島 慈 ]

2023年6月中旬〈「ラブライブ ! 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」オフィシャルタイアップショップ by ゲーマーズ〉先行販売

2023年7月上旬〈AKIHABRAゲーマーズ本店〉〈ゲーマーズ沼津店〉〈原宿ゲーマーズ〉〈ODAIBAゲーマーズ〉先行販売

一般販売:2023年8月下旬

サイズ:S/M/L/XL

カラー:VANILLA WHITE

価格:各3,300円(税込)

『日野下 花帆』『村野 さやか』『乙宗 梢』『夕霧 綴理』『大沢 瑠璃乃』『藤島 慈』

を応援したいあなたに!

配信やライブで着用すれば更に楽しめること間違いナシのTシャツ!



【基本予約受付期間】

~2023年6月18日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。





■蓮ノ空女学院 Tシャツ

2023年6月中旬〈「ラブライブ ! 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」オフィシャルタイアップショップ by ゲーマーズ〉先行販売

2023年7月上旬〈AKIHABRAゲーマーズ本店〉〈ゲーマーズ沼津店〉〈原宿ゲーマーズ〉〈ODAIBAゲーマーズ〉先行販売

一般販売:2023年8月下旬

サイズ:S/M/L/XL

カラー:VANILLA WHITE/NATURAL

価格:3,300円(税込)

■蓮ノ空女学院 ラージトート

2023年7月上旬〈「ラブライブ ! 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」オフィシャルタイアップショップ by ゲーマーズ〉先行販売

2023年7月中旬〈AKIHABRAゲーマーズ本店〉〈ゲーマーズ沼津店〉〈原宿ゲーマーズ〉〈ODAIBAゲーマーズ〉先行販売

一般販売:2023年8月下旬

サイズ:(約)縦40×横48×マチ15cm / 綿100%

価格:1,980円(税込)



【基本予約受付期間】

~2023年6月18日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。





■蓮ノ空女学院 薄手ドライパーカー

2023年7月上旬〈「ラブライブ ! 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」オフィシャルタイアップショップ by ゲーマーズ〉先行販売

2023年7月中旬〈AKIHABRAゲーマーズ本店〉〈ゲーマーズ沼津店〉〈原宿ゲーマーズ〉〈ODAIBAゲーマーズ〉先行販売

一般販売:2023年8月下旬

サイズ:S/M/L/XL

価格:6,380円(税込)



【基本予約受付期間】

~2023年6月18日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。





備考:

〈ゲーマーズ沼津店〉では「Tシャツ」Sサイズについては先行販売はございません。

その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。





(C)プロジェクトラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ



