[株式会社フォーティーズ]

日頃の感謝の気持ちを込めまして「値下げ致しました」今年はルミナス史上初の大阪・天保山より出航!尼崎、芦屋沖を周遊して大阪港の夜景を楽しむクルーズで、特別なクリスマスをお過ごしください。



株式会社フォーティーズ(本社:大阪市鶴見区、代表取締役 岡武史)は株式会社神戸クルーザー(本社:神戸市中央区)の企画商品お一人様12,000円 12月23日(土)・24日(日)限定 大阪天保山発着 ルミナス神戸2「クリスマスSpecialクルーズ」ツアーのオンライン販売を開始しました。



詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/18130



日頃の感謝の気持ちを込めまして値下げ致しました。

お一人様12,000円 12月23日(土)・24日(日)限定 大阪天保山発着 ルミナス神戸2「クリスマスSpecialクルーズ」ツアーのオンライン販売を開始しました。

詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/18130

ルミナス神戸2「クリスマスSpecialクルーズ」





THE KOBE CRUISEの中でも一際人気が高いのが「クリスマスクルーズ」。

ローストビーフやグリルチキン、ブッシュドノエルなどのクリスマスビュッフェを味わいながら賑やかに過ごしたい方は、

ルミナス神戸2の「クリスマスSpecialクルーズ」がおすすめです。

しかも今年はルミナス史上初の大阪・天保山より出航! 尼崎、芦屋沖を周遊して大阪港の夜景を楽しむクルーズで、特別なクリスマスをお過ごしください。

ルミナス神戸2「クリスマスSpecialクルーズ」





【開催日】

2023年12/23(土)~12/24(日)

【運航時間】

・第1便

お客様各自にて大阪・天保山客船ターミナル(16:30集合) クリスマスクルーズ(17:05出港 18:50帰港) 下船後は解散となります。



・第2便

お客様各自にて大阪・天保山客船ターミナル(19:00集合) クリスマスクルーズ(19:30出港 21:15帰港) 下船後は解散となります。



【料金】日頃の感謝の気持ちを込めまして値下げ致しました!!

[お食事+フリードリンク+乗船料]90分制・クリスマスビュッフェ(フリードリンク付き)

大人12,000円・小人7,200円・幼児(3歳以上)6,000円・幼児(2歳以下)無料

予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/18130

クリスマスビュッフェのメニューはこちら



クリスマスビュッフェ(食べ放題)

<クリスマス特別メニュー>

・ローストビーフ ハニーマスタードソース

・グリルチキン パセリとトマトのXmasソース

・チーズタッカルビ

・ブッシュドノエル



<冷製料理>

・キハダマグロのたたき カルパッチョ風 バルサミコソース

・カレイと彩り野菜の柚子胡椒風味

・スモークチキンとオニオンのイタリアンサラダ

・ベビーモッツアレラとアボカドのサラダ カプレーゼ風



<サラダ>

・神戸旬菜のメランジェサラダ

・蒸し鶏のサラダ

・ポテトサラダ

・スパゲッティサラダ

・ブロッコリーサラダ



<温製料理>

・オーストラリア産 牛ロースのミニステーキ 和風ソース

・牛肉のプレゼ彩り野菜添え

・チキンのカポナータ

・ローストポークの淡路玉葱ソース

・スズキのロティ アサリ入りトマトソース

・魚介とキノコのクリーム煮

・リガトーニのキーマカレーソース

・エビフリッターの3色ディップ(エビマヨ・チリソース・アボカド)

・ミネストローネスープ



<セイボリー>

・桐生酵母ロール

・ミニクロワッサン

・ライブレッド



<デザート>

・苺のブランマンジェ

・苺のレアチーズムース

・苺のショートケーキ

・カラメルマロンムース

・トリュフショコラ

・ラズベリーブラン

・レアチョコムース

・レアイチゴムース

・抹茶のムース

・ベリーのマカロン

・レモンのマカロン

・フルーツカクテル

・ベルギーチョコアイス

・イチゴのアイス



+++++++++++++++++++++++++++++

<飲み放題(アルコールあり)>

・ビール(中瓶)

・スパークリングワイン

・ワイン(赤・白)

・ハイボール

・ノンアルコールビール(小瓶)



<飲み放題(ソフトドリンク)>

・オレンジジュース

・アップルジュース

・ウーロン茶

・コーヒー(ホット、アイス)

・紅茶(ホット、アイス)

※当日の入荷状況によりメニュー内容を変更する場合がございます。

※写真はイメージです。



【クリスマス限定オプション】

クリスマスケーキ



クリスマスケーキ…5,000円(1週間前までにご予約)



108本のバラ



108本のバラ…85,000円(1週間前までにご予約)



プレミアム・ペタル(Red)



プレミアム・ペタル(Red)…5,500円(1週間前までにご予約)

※プレミアム・ペタルは花びらを形どった10枚のショコラ。薄さと繊細な口どけが人気です。

※ルミナス神戸2でのクリスマス限定オプションのご利用は12/23~24となります。



【乗船】

THE KOBE CRUISEルミナス神戸2





【乗り場】

大阪港天保山客船ターミナル

【初開催】ルミナス神戸2の「クリスマスクルーズ」は、大阪・天保山より出航&着岸!



現在「天保山客船ターミナル」は改修工事中のため、隣接する「天保山暫定客船ターミナル(仮設)」へお越しください。

天保山客船ターミナルへの行き方

[電車の場合]大阪メトロ中央線「大阪港駅」1番出口より徒歩約5分

[バスの場合]大阪シティバス「天保山ハーバービレッジ」下車すぐ

※バスの場合、大阪駅からは88系、なんば駅からは60系で「天保山」行き

<大阪港駅から乗り場までの行き方>

1. 大阪メトロ中央線「大阪港駅」下車、2番出口の階段を降りてそのまま直進

※左手に観覧車が見えます

2. 天保山交差点を渡り、道なりに進む

3. 「天保山客船ターミナル(改修工事中)」の建物右側にある小道を通り海側へ

4. 改修工事中の建物の裏手(海側)にある「天保山暫定客船ターミナル」にて受付





お一人様12,000円 12月23日(土)・24日(日)限定 大阪天保山発着 ルミナス神戸2「クリスマスSpecialクルーズ」ツアーのオンライン販売を開始しました。

詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/18130



注意事項





・強風、悪天候等により運航を中止する事がございます。

・船内は指定席となります。

・添乗員・現地係員は同行しません。お客様自身で移動お願いします。

旅行条件





■ご旅行のご案内■

最少催行人員:2名

添乗員:同行いたしません



■旅行代金に含まれるもの■

乗船券、食事代、各プラン企画費、消費税等諸税など。



■お支払いについて■

ご予約の翌日の15時までに下記の方法にてご入金お願いします。

(※出発10日前を切ったお客様は当日の15時までのご入金となります。)

銀行振込、コンビニ決済、クレジットカード決済が可能です。

銀行振込・コンビニ決済・クレジットカード決済後のお手配となります。

銀行振込およびコンビニ決済の場合は15:00まで、クレジットカード決済の場合は17:00までに決済が必要となります。

17:00以降のメールでのお問い合わせは翌日に対応させていただきます。

お急ぎのお客様はお電話にてお問い合わせください。



■取消料■

申込受付後からご出発11日前…無料

ご出発日10日前から出発前日より8日前までの解除…ご旅行代金の20%

出発日の前日から起算して7日目にあたる日から2日目の解除…ご旅行代金の30%

出発日の前日の解除(※17時まで)…ご旅行代金の40%

出発日当日(出発時間まで)の解除…ご旅行代金の50%

無連絡不参加または出発後の解除…ご旅行代金の100%

旅行企画・実施

株式会社フォーティーズ

大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F



会社名

株式会社フォーティーズ



ツアーブランド

FOUR TRIP



所在地

〒538-0044

大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F



電話番号

06-6167-7600



旅行業登録番号

大阪府知事登録旅行業 第2-3030号



営業日時

月~金曜10:00~18:00





お一人様12,000円 12月23日(土)・24日(日)限定 大阪天保山発着 ルミナス神戸2「クリスマスSpecialクルーズ」ツアーのオンライン販売を開始しました。

詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/18130



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/13-17:16)