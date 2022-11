[東急リゾーツ&ステイ株式会社]

東急ステイの新たなブランドコンセプト「日常を旅するホテル」全国31店舗の支配人を中心とした “にちたびプロジェクト” 企画



東急リゾーツ&ステイ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:粟辻 稔泰)が運営する「東急ステイ」は、新しいブランドコンセプトとして「日常を旅するホテル」を策定し、お客さまに「手に届く範囲、歩ける範囲での、日常の延長の心地よさ」を提供するために、全国31店舗の支配人を中心とした「にちたびプロジェクト」を行っています。





【ご予約はこちら】https://www.mercure-tokyustay-osaka.com/ja/







この度、12月1日(木)に開業する「東急ステイ メルキュール 大阪なんば」にて、「にちたびプロジェクト」が企画する「にちたびステイギフト~Stretch your Daily Life~」をご提供することが決定しましたのでご案内いたします。

本企画は、「東急ステイ メルキュール 大阪なんば」での滞在スタイルを象徴するコンセプト「Stretch your Daily Life 日常を背伸びして、パワーチャージする」をテーマに、訪れるお客さまにとって“日常から少しストレッチ”した体験ができるプランです。

東急ステイが持つ高い滞在機能性に、メルキュールが持つ洗練されたデザイン性を加えたダブルブランドホテルにふさわしい開業プランをご用意することで、お客さまに「それぞれの過ごし方、それぞれの心地よさ」を体験していただき、滞在時間の満足度を高めます。

洗濯乾燥機やミニキッチンなどの生活機能を備えた客室も備え、中長期滞在にも最適な本ホテルで、難波の街のエネルギーを感じながら、“ワンランク上の日常”を体験してください。





東急ステイ メルキュール 大阪なんば「にちたびステイギフト~Stretch your Daily Life~」実施概要



東急ステイ公式アプリ・公式サイトまたはアコー公式サイトから「東急ステイ メルキュール 大阪なんば」をご予約されたお客さま限定で、お部屋やホテル周辺でお楽しみいただけるグッズをご提供します。「Stretch your Daily Life 日常を背伸びして、パワーチャージする」をテーマとしたグッズは全16種類。下記の中から1つお選びいただけます。





プレゼントギフト



1、心安らかに一日を締めくくるギフト(バスグッズ)

2、お肌と心を同時にうるおすギフト(化粧水)

3、極上のお茶で気持ちスッキリギフト(高級茶葉)

4、新しい一歩を踏み出すためのブックギフト(選書)

5、笑顔で明日を迎えるさわやかギフト(歯磨きセット)

6、今日から始めるエコライフギフト(エコ洗剤)

7、幸せを見つけに行くお散歩ギフト(ミニタオル)

8、あなたの文字で言葉を届けるギフト(レターセット)

9、元気になるパワーチャージギフト(プロテインバー)

10、身だしなみを整えて気分も整えるギフト(高級ブラシ)

11、書くことが楽しくなるおしゃれ文具ギフト(ガラスペン)



レンタルアイテム



12、心と体をほぐすリフレッシュアイテム(マッサージ器)

13、髪と心がツヤめくアイテム(高級ドライヤー)

14、ちょっと贅沢な自分磨きアイテム(美顔器)

15、あなたを輝かせるエステアイテム(ボディケア用品)

16、音楽に包まれて過ごすアイテム(Bluetoothスピーカー)





なお、「にちたびステイギフト~Stretch your Daily Life~」は、すべてオリジナルデザインのギフトバッグに入れてお渡しします。このギフトバッグは手洗い可能なウォッシャブル素材で、「東急ステイ メルキュール 大阪なんば」でのご滞在後もエコバッグとしてお使いいただけます。







利用条件

実施期間中、東急ステイ公式アプリ・公式サイトまたはアコー公式サイトから「東急ステイ メルキュール 大阪なんば」をご予約されたお客さまであれば、どなたでもご利用いただけます。フロントにてご希望のグッズをご選択ください。東急ステイ公式アプリ https://www.tokyustay.co.jp/tokyustayapp/





実施期間

2022年12月1日(木)~なくなり次第終了

各グッズには数に限りがございます。先着順となりますのでご了承ください。



「にちたびプロジェクト」とは







客室内に洗濯乾燥機などの生活機能がそろい、中長期の滞在にもぴったりな「東急ステイ」が、これまで以上に「手に届く範囲、歩ける範囲で、日常の延長の心地よさを提供する」ために、新しいサービスやプランを開発するプロジェクトです。全国にある東急ステイ全31店舗の支配人を中心に、各店舗の強みを活かしながら、それぞれの地域と連携し、アイデアを出しあい、時にはSNSでお客さまの声を聞きながら進めています。

インスタグラム公式アカウント https://instagram.com/nichitabi_project









東急ステイ メルキュール 大阪なんば について



住所:大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目2−4

延床面積:13,680.84平方メートル(4,138.45坪)

交通:大阪メトロ御堂筋線ほか「なんば」25番出口より徒歩4分/「心斎橋」7番出口より徒歩5分

構造:鉄骨造地下1階・地上18階建

客室数:288室

付帯施設:レストラン「CENTRE M(サントル エム)」・ジム・売店「SHOP M」・ランドリー

開業予定日:2022年12月1日(木)



東急ステイについて



ビジネスから観光、転勤等の一時住まいまで、海外からの旅行者も含め、1泊でも中長期滞在でも快適な空間を提供することを目的として、洗濯乾燥機・電子レンジ・ミニキッチン(一部タイプ)などを客室内に設置したホテルです。

店舗展開 ※2022年10月31日時点

店舗数:30店舗 客室数:4,904室(東急ステイレジデンス除く)

31店舗目として、2022年12月1日(木)「東急ステイ メルキュール 大阪なんば」開業予定







東急リゾーツ&ステイ株式会社について



全国100を超える施設運営を手がける総合運営会社。民間・行政問わず、運営受託、マネジメント契約、コンサルティング契約等の運営サポートを行う。

会社名:東急リゾーツ&ステイ株式会社(https://www.tokyu-rs.co.jp/)

代表者:代表取締役社長 粟辻 稔泰

本社所在地:東京都渋谷区道玄坂一丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル

設 立:1979年3月13日

資本金:100百万円



メルキュールについて



メルキュールは、国際的なネットワークの強みとその土地での真のおもてなし体験を組み合わせたミッドスケールブランドです。ブランドの揺るぎない品質への取り組みにより、世界中のすべてのメルキュールで信頼できる一貫した高いサービス基準を保証し、各ホテルのデザインは、その土地の特徴と文化を反映しています。ビジネスやレジャーの旅行者の日常を超えることで、メルキュールのチームメンバーは、情熱、熱意、あたたかさで知られ、地元ならではの情報に精通し、歴史やその土地のストーリーをお客様にご提供しています。

60ヶ国以上に810を超えるホテルを有するメルキュールは、市内中心部、海岸部、山岳部などに位置しています。 メルキュールは、110ヶ国の5,300のホテルと10,000を超えるレストラン、バー施設を運営し、業界をけん引するオーギュメンテッド・ホスピタリティグループのアコーのホテルブランドのひとつです。

mercure.com | all.accor.com | group.accor.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/15-19:16)