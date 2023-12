[中部国際空港株式会社]

クリスマス直前の週末に、クリスマスツリーなどの装飾が展開されている空港館内で、合唱部やコーラスユニットが歌声を披露します。



中部国際空港株式会社(所在:愛知県常滑市、代表:犬塚力)は、合唱とコーラスをテーマにした音楽イベント「Centrair Sweet Chorus FESTIVAL」を12月9日(土)・10日(日)の2日間開催します。このイベントは毎年冬に、クリスマスムードあふれる空港で開催されています。学生からプロのコーラスユニットまで21組が出演し、空港を訪れたお客様に素敵な歌声をお届けします。

※イベントWEB:https://www.centrair.jp/event/schedule/1287804_1581.html





中部国際空港株式会社は、12月9日(土)-10日(日)の2日間、合唱とコーラスをテーマにした音楽イベント「Centrair Sweet Chorus FESTIVAL」を開催いたします。



このイベントは中部国際空港株式会社が毎年開催しているオールジャンル音楽イベント「セントレア空港音楽祭」(※)のスピンオフ企画です。

毎年クリスマスシーズンに開催しており、クリスマスツリーなどクリスマス装飾が展開される空港に、心地よい合唱・コーラスの歌声が響き渡ります。



中部地域の学生からプロまでも出演し、2日間で21組が出演いたします。



「Centrair Sweet Chorus FESTIVAL」概要







■開催日時(予定)

2023年12月9日(土) 11:00~16:10

2023年12月10日(日)11:00~16:40

※演奏の進行具合により、時間が変動する場合がございます。



■開催場所

第1ターミナル4階 イベントプラザ



■観覧

無料



■出演・タイムテーブル

※進行状況等により、スケジュールの遅れやプログラム内容を変更・休止する場合がございます。



<総合司会>

河原龍夫



<12月9日(土)> 10組

11:00 師勝はなの樹幼稚園

11:30 セブンピーナッツ

12:00 Native One

12:30 青春ガールズクワイア

13:00 栄ミナミ男性合唱団

13:30 子どもコーラス マルシュ

14:00 合唱団 翡翠(かわせみ)

14:30 アカペラユニット HAS

15:00 泉沢果那 with Singing Magnolias

15:30 M.R.K.T.S.(マーケッツ)



<12月10日(日)> 11組

11:00 サニーサイドゴスペルクラブ名古屋

11:30 半田しののめコーラス&ナイスエコー

12:00 EIREEN(アイリーン)

12:30 Riko’s Friends

13:00 La Fleur ハーモニーキッズ

13:30 Gospel-M

14:00 リカンターレ

14:30 恵那高校・恵那農業高校合唱部

15:00 モリワカグルーヴィンシンガーズ

15:30 Miracle Voices

16:00 スイートボイス



■主催・協賛

・主催:中部国際空港株式会社

・特別協賛:株式会社サポーレ

・特別協力:株式会社ヤマハミュージックリテイリング

・告知協力:株式会社オール出版、株式会社北白川書房

・運営協力:株式会社ジーコーポレーション

・企画制作:株式会社イントロダクション



■イベントWEB

https://www.centrair.jp/event/schedule/1287804_1581.html









「セントレア空港音楽祭」について(※)





「セントレア空港音楽祭」は2011年に誕生し、毎年冬に開催しているオールジャンルの音楽イベントです。

2016年からは季節ごとにジャンルを分けたスピンオフ企画を開催しており、セントレアを代表する音楽イベントとなっております。

中部国際空港株式会社は、音楽のあふれる空港を目指して、今後もスピンオフ企画を含めた「セントレア空港音楽祭」シリーズを開催してまいります。

※セントレア空港音楽祭特設WEB…https://www.centrair.jp/event/enjoy/music-festival/index.html







・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<中部国際空港株式会社について>



・会社名:中部国際空港株式会社

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED

・所在地:愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

・設立:1998年5月1日(1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる)

・代表:代表取締役社長 犬塚 力(いぬづか りき)

・主な事業内容:

1.中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

2.旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理

3.上記に付帯する事業

・従業員数:308名 役員(常勤)含む ※2023年4月1日現在

・会社WEB:https://www.centrair.jp/corporate/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/01-13:16)