株式会社イノベーション(東証グロース 証券コード 3970)のグループ会社である、株式会社 Innovation X Solutions(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:遠藤俊一、以下「InnovationX Solutions」)は、業界専門家に企業が主催するセミナー/イベントへの登壇オファーができるマッチングサイト「Match UP」に、LGBTQ 支援任意団体 I'm me 代表理事 ROSE(宮崎猛志)氏、株式会社ビーハイブ 代表取締役 CEO 三宅 伸一氏など、豪華専門家が新たにゲスト登録されたことをお知らせします。







「Match UP」の特徴





1. 自社セミナー、イベントに合った業界専門家や共催相手を見つけることが可能

2. つながりのない業界専門家や共催相手にも Match UP 経由でならセミナー/イベント登壇オファーをすることが可能

3. 豊富で専門的な知識をもつ当社担当者がコンサルティングすることも可能

サービスサイト:https://promote.match-up-biz.com/lp



当社は、国内最大級のオンライン展示会「IT トレンド」や、ビジネス動画プラットフォーム「チラヨミ」を通して、多くの企業様、業界専門家の方とのお取引があり、自社のマーケティングノウハウを活かし、このような課題を解消するため、業界専門家にセミナー登壇オファーができるマッチングプラットフォーム「Match UP」の提供を開始いたしました。



業界専門家をゲストスピーカーとして招くことで、コンテンツ力がアップし、新規リードの獲得やブランディング向上にも寄与します。実際に当社実績でも、自社単体セミナーと業界専門家を招いたセミナーでは 12 倍の新規リード獲得に差があり、費用対効果が高い結果も出ています。



新たに登録された業界専門家







ROSE(宮崎猛志)氏

LGBTQ 支援任意団体 I'm me

代表理事



【カテゴリ】経営論、CSR、SDGs、組織開発、人材開発



私、ROSE は、56 歳の時に、心の性が女性であることに気づき、トランスジェンダーとしてカミングアウトしました。 現在は、リンパドレナージュセラピストとしてエステサロンを経営し、福祉施設等でもエステや音楽インストラクターとしての業務委託契約の事業、身体と心のカウンセリングを行っています。

2019 年 12 月に、LGBTQ 当事者及びアライアンス(支援者)と共に、LGBTQ 支援任意団体 Im me を結成し、性的マイノリティーの人権啓発活動を目的とした活動に取り組んでいます。活動は主に、行政関係、教育現場、市民人権講座、一般企業でのダイバーシティー研修等を行っています。





三宅 伸一氏役

株式会社ビーハイブ

代表取締役 CEO



【カテゴリ】経営論、CSR、SDGs、マネジメント、リーダーシップ、組織開発、人材開発、

セールス、マーケティング、IT、テクノロジー、スキル、ノウハウ



クラファンを活用したプロデュース・コンサルティング事業。これまで 11 億 4000 万円、成功率 98%超の支援実績。自社企画ではコロナ禍に開催した「#みらい飯」は全国で 9 億円をこえることとなったクラファンプロジェクトを企画。独自のブランディング・マーケティングのノウハウをフル活用し、プロジェクトを成功へ導く総合プロデューサー。



セミナーを定期的に開催しているが、参加者が思うように集まらなくなってきた、企画やコンテンツがマンネリ化してきた、などのお悩みを抱える企業様は下記フォームよりお問い合わせください。



今なら無料でご利用いただけるキャンペーンを実施中です。

URL:https://promote.match-up-biz.com/lp/register



また、社内のリソースが足りない、セミナー/イベント開催の知見がなく困っている。といったお悩みにお応えすべく、課題のヒアリング、ゲストスピーカーのアサイン、企画、集客準備、アンケート作成などをまるっと代行するサポートプランもご用意しております。



課題に合わせてプランニングいたしますので、お気軽にお問合せください。

お問合せ先:match-up@innovation.co.jp



今後も続々と豪華専門家の登録を予定しています。当社では、今後も引き続き、お客様のご意見、ご要望を参考に、ご活用いただきやすいサービスにしていけるよう開発・運営を進め、「Match UP」におけるサービス体験の向上に取り組むことで、企業のマーケティング・営業活動をサポートしてまいります。



株式会社 Innovation X Solutions について





株式会社 Innovation X Solutions は、”多くの未知なる体験を。” をミッションとして掲げ、SaaS ビジネスの可能性を通じて、「働く」に「未知なる体験」を創り出していきます。親会社である株式会社イノベーション創業時より培ってきた「営業」、「マーケティング」の強みと「テクノロジー」を活用して、日本の「働く」にイノベーションを起こします。



TEL :03-5766-3800 FAX:03-5766-3835 Mail:pr@innovation.co.jp

所在地 : 東京都渋谷区渋谷 3-10-13 TOKYU REIT 渋谷 R ビル 3F

設立 : 2018 年 10 月 23 日

代表取締役社長 : 遠藤 俊一

URL : https://www.innovation-x.co.jp/

事業内容 : デジタル/インターネットサービスの提供





株式会社イノベーションについて





所在地 : 東京都渋谷区渋谷 3-10-13 TOKYU REIT 渋谷 R ビル 3F

設立 : 2000 年 12 月 14 日

代表取締役社長 : 富田直人

URL : https://www.innovation.co.jp/



